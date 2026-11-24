16:58
Die Erleichterungsrallye der US-Indizes nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang hat am Dienstag bereits ein Ende gefunden. Auf die kräftige Erholung zum Wochenstart, von der vor allem Tech-Aktien profitiert hatten, folgten nun Gewinnmitnahmen.
Damit bewahrheitet sich die Skepsis einiger Marktbeobachter, die schon am Montag gewarnt hatten, dass die Talsohle für die Kurse so mancher Tech-Werte wahrscheinlich noch nicht erreicht sei.
Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sehen obendrein im heutigen US-Handelstag einen «Lackmustest dafür, welche Rolle blosse Eindeckungen von Leerverkäufen am Vortag gespielt haben» - also welche Rolle das Handeln von Spekulanten gespielt hat, die zuvor auf fallende Kurse gesetzt hatten und dann durch deren überraschenden Anstieg zum Kauf gezwungen waren, um ihre Verluste zu begrenzen.
Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100, der tags zuvor um fast 7 Prozent hochgesprungen war, gab nun 2,1 Prozent ab und sank auf 26'180 Punkte. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial legte dagegen mit plus 0,2 Prozent auf 49'700 Punkte leicht zu. Der breite S&P 500 verlor zugleich 0,8 Prozent auf 7182 Zähler.
Für die Aktie des KI-Chipgiganten Nvidia ging es am Dienstag nach dem 31-prozentigen Kurssprung vom Montag um 7,0 Prozent abwärts. Vom Bewertungsniveau vor dem Einbruch der vergangenen Wochen und dem Anfang Oktober erreichten Rekordhoch sind sie nach wie vor weit entfernt.
Analysten werteten das überraschende Comeback des Mitgründers und langjährigen Chefs Jensen Huang mindestens mit Blick auf das nun gelöste Führungsvakuum positiv. Einige hoben ihre Kursziele an oder stuften die Aktie sogar hoch. Mit der Citigroup und der DZ Bank gab es - ungeachtet der bestätigten Kaufempfehlungen in beiden Fällen - aber auch kritische Stimmen. «Für Nvidia dürfte sich Huangs Rückkehr zunächst auszahlen, unter Corporate-Governance-Aspekten ist sie jedoch mehr als fragwürdig», schrieb etwa DZ-Bank-Analyst Ingo Wermann.
Die Citigroup-Experten verwiesen auf unverändert fortbestehende Unsicherheit, denn die Untersuchungen zu Huangs Affäre mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin sowie im Kontext des ehemaligen Geschäftspartners Megaspeed dauerten an.
Im Sog des erwarteten Nvidia-Kursrückschlags machte auch die Euphorie bei anderen Halbleitertiteln der Ernüchterung Platz. Nebius, Sandisk oder auch Astera Labs, die am Vortag zu den grössten Gewinnern im Nasdaq 100 gezählt hatten, gehörten nun mit Verlusten zwischen 11,5 und 13 Prozent zu den Verlierern. Auch Micron, AMD und CoreWeave gaben prozentual zweistellig nach. Intel sanken um 7,5 Prozent.
Für Analog Devices ging es am Index-Ende um 17 Prozent nach unten. Sie litten nicht nur wie die anderen unter der wieder eingekehrten Ernüchterung, sondern auch unter einem verhaltenen Gewinn- und Margenziel des Halbleiterherstellers für das laufende erste Geschäftsquartal. Für das Papier der KI-Plattform Anthropic ging es an diesem Tag noch unter das Tief vom Freitag und erstmals auch unter den Ausgabepreis von 83 Dollar. Zuletzt verloren sie 9,6 Prozent auf 79,24 Dollar.
Hier - wie generell am Aktienmarkt - könnte sich indes Geduld bezahlt machen. Denn laut einer aktuellen LBBW-Auswertung notierten fünf der sechs grössten Tech-Börsengänge seit dem von Facebook im Jahr 2012 ein halbes Jahr nach ihrem Debüt unter dem Schlusskurs des ersten Handelstags. Heutzutage jedoch gehört der inzwischen unter Meta firmierende Social-Media- und Technologieriese Facebook zu den weltweit wertvollsten Unternehmen. Das gilt nach wie vor auch für Anthropic sowie den Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX - obwohl beide Unternehmen erst seit kurzem an der Börse notiert sind.
HP Enterprise büssten 15 Prozent ein. Nach dem 17-prozentigen Vortagsplus machen offenbar einige Anleger Kasse, weil der Umsatzausblick des Server- und Speicherlösungsspezialisten auf das laufende Quartal den höchsten Erwartungen nicht gerecht geworden ist.
Derweil ging es für die Aktien von Insmed um weitere 14 Prozent auf etwas über 170 Dollar hoch. Sie näherten sich damit dem vom Pharmakonzern Sanofi gebotenen Preis von 175 Dollar je Aktie, der das Biotechunternehmen mit insgesamt 41 Milliarden Dollar bewertet. Bereits in der vergangenen Woche hatten Spekulationen über ein mögliches Übernahmeangebot der Franzosen für deutliche Kursgewinne gesorgt.
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16:32
Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatspapiere (T-Note-Future) stieg um 0,04 Prozent auf 106,80 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag bei 4,91 Prozent.
An den Märkten für Staatsanleihen zeigte der jüngste Rückgang der Ölpreise nach Einschätzung von Marktbeobachtern weiter Wirkung. In den vergangenen Handelstagen wurden die Inflationserwartungen gedämpft, was die Renditen nach unten drückte. Die Meldung vom Montag über die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze des US-Chipkonzerns Nvidia löste an den Anleihemärkten hingegen weiterhin nur vergleichsweise wenig Kursbewegung aus.
Am US-Anleihemarkt blickten die Anleger bereits auf Daten zur Preisentwicklung, die am Mittwoch auf dem PCE-Preisindex auf dem Programm stehen. Sie gelten als der von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsindikator. Analysten erwarten für Oktober einen Anstieg der Jahresrate.
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16:02
Die Erleichterungsrally an der Wall Street nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang hat am Dienstag bereits ein Ende gefunden. Auf die kräftige Erholung zum Wochenstart, von der vor allem Tech-Aktien profitiert hatten, folgten nun Gewinnmitnahmen.
Damit bewahrheitet sich die Skepsis einiger Marktbeobachter, die schon am Montag gewarnt hatten, dass die Talsohle für die Kurse so mancher Tech-Werte wahrscheinlich noch nicht erreicht sei.
Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sehen obendrein im heutigen US-Handelstag einen «Lackmustest dafür, welche Rolle blosse Eindeckungen von Leerverkäufen am Vortag gespielt haben» - also welche Rolle das Handeln von Spekulanten gespielt hat, die zuvor auf fallende Kurse gesetzt hatten und dann durch deren überraschenden Anstieg zum Kauf gezwungen waren, um ihre Verluste zu begrenzen.
Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100, der tags zuvor um fast 7 Prozent hochgesprungen war, gab nun 1,4 Prozent ab und sank auf 26'367 Punkte. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial legte mit plus 0,4 Prozent auf 49'798 Punkte leicht zu. Der breite S&P 500 verlor zugleich 0,5 Prozent auf 7205 Zähler.
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15:52
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15:32
Der Dow Jones Industrial notiert zur Börseneröffnung 0,55 Prozent schwächer. Der S&P 500 gibt um 1,35 Prozent nach, während der Nasdaq 100 1,75 Prozent tiefer gehandelt wird.
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15:23
Eine angehobene Jahresprognose gibt den Aktien des US-Modehändlers Abercrombie & Fitch Auftrieb. Die Papiere stiegen im vorbörslichen Handel an der Wall Street um fast elf Prozent. Abercrombie rechnet nach einem überraschend starken Quartal mit einem Jahresumsatzplus von etwa sechs Prozent. Zuvor war das Unternehmen von fünf Prozent ausgegangen. Der verwässerte Gewinn je Aktie soll nun 13,70 bis 13,90 Dollar erreichen statt bislang 13,10 bis 13,60 Dollar. Der Modehändler setzt auf eine hohe Nachfrage nach seinen Marken Abercrombie und Hollister im Weihnachtsgeschäft. Im dritten Quartal verzeichnete der Konzern zweistellige Zuwächse in allen Regionen und bei beiden Marken. Abercrombie habe von einer strafferen Lagerhaltung und von höheren Durchschnittspreisen profitiert sowie weniger Rabatte gewährt, teilte das Unternehmen mit. Die operative Marge stieg auf 15,5 von zwölf Prozent im Vorjahr. Zollrückerstattungen steuerten 1,5 Prozentpunkte bei.
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15:14
Sorgen über sinkende Margen haben die Aktien von Hewlett Packard Enterprise (HPE) unter Druck gesetzt. Die Papiere des Server-Herstellers für Künstliche Intelligenz (KI) fielen vorbörslich trotz einer Prognoseerhöhung und starker Quartalszahlen um mehr als 13 Prozent. Sollten die Kursverluste nach Handelsbeginn anhalten, würde der Börsenwert von HPE um mehr als sieben Milliarden Dollar schrumpfen. Die Konkurrenten Dell und Super Micro verloren 7,5 und knapp fünf Prozent. «Wir gehen davon aus, dass die Bruttomarge im Laufe des Geschäftsjahres 2027 zurückgeht», sagte HPE-Finanzchefin Marie Myers. Dies liege vor allem an der Zusammensetzung des Geschäfts und am Zeitpunkt der Auslieferung grosser KI-Systeme. Im vierten Quartal sank die Bruttomarge gegenüber dem Vorquartal um 210 Basispunkte. Die Analysten von Piper Sandler erklärten, hinter dem Kursrutsch stehe wahrscheinlich zudem die Einschätzung der Anleger, dass Wachstum und Bewertung ihren Höhepunkt erreicht hätten.
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14:55
Die Erleichterungsrally an den US-Börsen nach der Rückkehr des Nvidia-Chefs könnte sich schon einen Tag später als Strohfeuer erweisen. Der Broker IG taxierte den Nasdaq 100 am Dienstag vor Handelsbeginn 2,1 Prozent tiefer auf 26'184 Punkte. Der davor gebeutelte technologielastige Auswahlindex hatte zu Wochenbeginn mit fast sieben Prozent Plus besonders euphorisch auf die überraschende Personalie bei dem KI-Chipgiganten reagiert.
Auch der Leitindex Dow Jones Industrial hatte sich mit einem Anstieg um drei Prozent deutlich erholt. Ihn erwartet IG nun 0,6 Prozent im Minus bei 49'316 Punkten.
Damit würde sich die Skepsis einiger Marktbeobachter bewahrheiten, die schon am Montag gewarnt hatten, die Talsohle bei den Kursen sei vielleicht noch nicht erreicht. Für die Experten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) «wird der US-Handelstag wohl zum Lackmustest dafür, welche Rolle blosse Eindeckungen von Leerverkäufen am Vortag gespielt haben» - also Anleger, die zuvor auf fallende Kurse gesetzt hatten und durch deren Anstieg zum Kauf gezwungen waren, um ihre Verluste zu begrenzen.
Bei den Aktien des KI-Chipgiganten Nvidia zeichnet sich nach dem 31-prozentigen Kurssprung vom Montag ein Minus von 5,4 Prozent ab. Vom Bewertungsniveau vor dem Einbruch der vergangenen Wochen und dem Rekordhoch von Anfang Oktober sind sie noch weit entfernt.
Analysten werteten das überraschende Comeback des Mitgründers und langjährigen Chefs Jensen Huang mindestens mit Blick auf das nun gelöste Führungsvakuum positiv. Einige hoben ihre Kursziele an oder stuften die Titel sogar hoch. Mit der Citigroup und der DZ Bank gab es aber auch kritische Stimmen - ungeachtet der bestätigten Kaufempfehlungen in beiden Fällen. «Für Nvidia dürfte sich Huangs Rückkehr zunächst auszahlen, unter Corporate-Governance-Aspekten ist sie jedoch mehr als fragwürdig», schrieb DZ-Bank-Analyst Ingo Wermann.
Die Citigroup-Experten verwiesen darauf, dass einige Unsicherheiten weiter bestehen. Denn die Untersuchungen zu Huangs Affäre mit einem mutmasslichen Kontakt des chinesischen Geheimdienstes sowie im Kontext des ehemaligen Geschäftspartners Megaspeed dauerten an. Huang stünden zudem Anhörungen vor Ausschüssen des Repräsentantenhauses bevor, und die Veröffentlichung des Quartalsberichts verzögere sich nach wie vor. Eine Klärung dieser Probleme wäre indes ein weiterer Impulsfaktor für die Aktien.
Hier - wie generell am Aktienmarkt - könnte sich indes Geduld bezahlt machen. Denn laut einer aktuellen LBBW-Auswertung notierten fünf der sechs grössten Tech-Börsengänge seit demjenigen von Facebook 2012 ein halbes Jahr nach ihrem Debüt unter dem Schlusskurs des ersten Handelstags. Der inzwischen unter Meta firmierende Social-Media- und Technologieriese gehört heute zu den weltweit wertvollsten Unternehmen. Das gilt nach wie vor auch für Anthropic sowie den Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX - obwohl beide Unternehmen erst seit kurzem an der Börse notiert sind.
Beim Server- und Speicherlösungs-Spezialisten HP Enterprise zeichnet sich ein Kursrutsch von zwölf Prozent ab. Nach dem 17-prozentigen Vortagsplus machten offenbar viele Anleger schon Kasse, weil der Umsatzausblick auf das laufende Quartal den höchsten Erwartungen nicht gerecht wurde.
Derweil ging es für die Aktien von Insmed um weitere 145,6 Prozent auf knapp 171 Dollar hoch. Sie näherten sich damit dem vom Pharmakonzern Sanofi gebotenen Preis von 175 Dollar je Aktie, der das Biotechunternehmen mit insgesamt 41 Milliarden Dollar bewertet. Bereits in der vergangenen Woche hatten Spekulationen über ein mögliches Übernahmeangebot der Franzosen für deutliche Kursgewinne bei Insmed gesorgt.
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14:30
Die Aktien des Energiespeicherunternehmens Fluence Energy legten vorbörslich rund 21 Prozent zu, obwohl die Quartalszahlen hinter den Erwartungen zurückblieben. Für gute Stimmung sorgten hingegen Rekordaufträge und ein stark wachsender Auftragsbestand, die auf eine hohe Nachfrage nach den Energiespeicherlösungen des Unternehmens hindeuten.
Im vierten Geschäftsquartal sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent auf 700 Millionen Dollar. Die Bruttomarge brach von 13,7 Prozent auf minus 5 Prozent ein. Gründe dafür waren Entschädigungszahlungen wegen Projektverzögerungen sowie Kostenüberschreitungen bei der Einführung neuer Produkte.
Auf der Auftragsseite sieht die Lage allerdings deutlich besser aus: Im Geschäftsjahr 2026 gingen Aufträge im Wert von mehr als 6,2 Milliarden Dollar ein. Allein im vierten Quartal waren es rekordhohe 3,5 Milliarden Dollar. Der Auftragsbestand stieg bis zum Jahresende auf 8,9 Milliarden Dollar, gegenüber 5,3 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor.
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13:55
Die Aktien von Agilent legen vorbörslich rund 7 Prozent zu, nachdem der Anbieter von Analysegeräten und Technologien für die Biowissenschaften besser als erwartete Quartalszahlen vorgelegt und einen optimistischen Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 gegeben hatte. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg im vierten Geschäftsquartal auf 1,86 Dollar, nach 1,59 Dollar im Vorjahreszeitraum. Die bereinigte operative Gewinnmarge erreichte 30 Prozent. Darin enthalten war ein positiver Effekt von 1,2 Prozentpunkten aus Rückerstattungen von Zöllen.
Für das Geschäftsjahr 2027 rechnet Agilent mit einem Umsatz von 8 bis 8,15 Milliarden Dollar. Damit liegt die Prognose über den Analystenerwartungen von 7,99 Milliarden Dollar. Beim bereinigten Gewinn je Aktie stellt das Unternehmen 6,73 bis 6,86 Dollar in Aussicht und übertrifft damit ebenfalls die Konsensschätzung von 6,72 Dollar.
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13:30
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise geriet trotz besser als erwarteter Quartalszahlen in der Vorbörse deutlich unter Druck und verliert zeitweise rund 10 Prozent. Im vierten Geschäftsquartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent auf 14,5 Milliarden Dollar. Der Umsatz mit Cloud- und KI-Produkten legte um 68,6 Prozent auf 11,3 Milliarden Dollar zu. Besonders stark entwickelte sich das Servergeschäft mit einem Plus von 94,7 Prozent auf 8,8 Milliarden Dollar. Der Umsatz mit Speicherlösungen stieg um 33,8 Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar, jener mit Netzwerklösungen um 12,3 Prozent auf 3,1 Milliarden Dollar.
Auch der Ausblick fällt zunächst besser aus als von Analysten erwartet: Für das Geschäftsjahr 2027 rechnet das Unternehmen mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 5,05 bis 5,35 Dollar und einem Umsatz von 59,4 bis 63,1 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Umsatzwachstum von 27 bis 35 Prozent. Zudem soll der freie Cashflow mindestens 5,5 Milliarden Dollar erreichen.
Belastend wirken allerdings die Warnungen des Managements: Die Lieferengpässe dürften bis ins Jahr 2028 andauern. Zudem könnten die starke Nachfrage nach KI-Produkten, höhere Einkaufskosten und der Zeitpunkt grosser KI-Projekte die Gewinnmargen unter Druck setzen.
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13:00
Die Aktien von Anthropic fielen am Dienstag im vorbörslichen Handel um 6,7 Prozent auf 81,77 Dollar. Damit rutschte der Kurs erstmals unter den Ausgabepreis von 83 Dollar. Der Verkaufsdruck hält nach dem spektakulären Börsengang des KI-Unternehmens weiter an. Bereits am Montag hatten sie 1,43 Prozent auf 87,64 Dollar verloren. Am Freitag war der Kurs sogar um 8,5 Prozent auf 88,91 Dollar eingebrochen. Beim Börsendebüt am 19. November war die Aktie noch bei 111,50 Dollar gestartet und zwischenzeitlich auf ein Tageshoch von 115,10 Dollar gestiegen, bevor sie deutlich nachgab.
Der Börsengang von Anthropic hatte weltweit für grosses Interesse gesorgt. Bei einem Emissionsvolumen von 107,3 Milliarden Dollar war die Nachfrage siebenmal so hoch wie das verfügbare Aktienangebot. Der Wettbewerb um die Aktien war so gross, dass laut einem Bericht von Bloomberg vom Donnerstag mehr als die Hälfte der institutionellen Investoren, die Aktien zeichnen wollten, leer ausgingen. Die sieben Unternehmensgründer sollen durch den Verkauf eigener Aktien beim Börsengang insgesamt 1,95 Milliarden Dollar eingenommen haben. Auch die beteiligten Banken verdienten kräftig: Goldman Sachs, Morgan Stanley und 20 weitere Institute erhielten für ihre Arbeit am Börsengang Gebühren von insgesamt 550 Millionen Dollar. Das ist ein neuer Rekord.
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12:38
Europas Aktienmärkte haben am Dienstag leicht nachgegeben. Nach den jüngsten Kursschwankungen stellte sich damit ein abwartender Handel ein. «Huangs Rückkehr auf den Nvidia-Chefsessel hat den Dreiklang aus KI-Zweifeln, Zinsrisiken und geopolitischen Spannungen nur kurzfristig kaschieren können», so Timo Emden, Marktanalyst vom Broker CapTrader.
Am Mittag sank der EuroStoxx 50 um 0,87 Prozent auf 6021,8 Punkte. Der Schweizer SMI verlor 0,28 Prozent auf 14'693,8 Punkte, während der britische FTSE 100 um 0,14 Prozent auf 10'466,1 Punkte nachgab.
Die Zinssorgen, die auf den Märkten lasten, hatten am Vortag durch den Renditeanstieg in den USA neue Nahrung erhalten. Diese trafen nun die zinssensiblen Rohstoffwerte. So büssten etwa ArcelorMittal 4,5 Prozent ein.
Technologiewerte schwächelten trotz starker Vorgaben aus den USA und Asien ebenfalls. Die Experten des Anbieters von Handelsstrategien Index Radar verwiesen auf die Fragezeichen hinter der «Rentabilität der gewaltigen KI-Investitionen». Hier sei kaum Entspannung zu beobachten. «Dass einige Kreditausfallprämien gestern nur leicht zurückgingen, zeigt, dass die Sorgen am Kreditmarkt keineswegs ausgeräumt sind», so Index Radar.
Ölwerte gaben ebenfalls nach. Sie reagierten damit auf den anhaltenden Preisrutsch der Ölpreise. Vorsichtiger Optimismus mit Blick auf die Bemühungen zur Beendigung des Konfliktes zwischen dem Iran und den USA hatte bereits am Montag die Ölpreise nachgeben lassen. US-Vizepräsident JD Vance traf sich laut Axios mit dem Premierminister von Katar, um über die Verhandlungen mit dem Iran zu sprechen. Das Land am Persischen Golf fungiert als Vermittler bei den Bemühungen zur Beilegung des fast neunmonatigen Konfliktes.
Stattdessen hielten sich Anleger an defensive Branchen. Mit leichten Gewinnen führten Aktien von Nahrungs- und Getränkeproduzenten, Pharma- und Telekommunikationswerte das Gewinnerfeld an. Im Pharmasegment gab es Nachrichten zu Sanofi. Der französische Pharmahersteller will das US-Biotechunternehmen Insmed übernehmen. Die Franzosen bieten 175 Dollar je Aktie. Dies entspricht einer Unternehmensbewertung von rund 41 Milliarden Dollar (37,6 Milliarden Euro). Der Kauf soll sich ab 2028 positiv auf das bereinigte Ergebnis je Aktie von Sanofi auswirken. Entsprechend positiv äusserten sich Analysten. Der strategisch sinnvolle Schritt sollte die finanzielle Entwicklung des Pharmakonzerns nach dem Patentablauf von Dupixent ab Ende 2028 stützen, schrieb Michael Leuchten von Jefferies. Die Aktie stieg um 5,9 Prozent.
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11:50
Der Schweizer Aktienmarkt kommt am Dienstag nach dem starken Wochenauftakt kaum vom Fleck. Nach einem freundlichen Start ist der SMI im Verlauf knapp ins Minus gerutscht. Der SMI fällt 0,1 Prozent auf 14'721,9 Punkte. Am Vortag hatte der Leitindex noch um 1,1 Prozent zugelegt. Der Mid-Cap-Index SMIM gewinnt dagegen leicht um 0,03 Prozent auf 3181,02 Punkte, während der breite SPI um 0,1 Prozent auf 20'697,9 Punkte nachgibt.
Im SMI halten sich Gewinner und Verlierer in etwa die Waage. Belastet wird der Leitindex vor allem von den Pharma-Schwergewichten. Auch einige Technologiewerte geben einen Teil ihrer kräftigen Vortagesgewinne wieder ab. Gefragt sind vor allem Versicherer: Swiss Re (+1,1 Prozent), Nestlé (+0,8 Prozent) und Swiss Life (+0,6 Prozent) gehören zu den stärkeren Titeln. Auch Logitech (+0,6 Prozent) und Zurich (+0,5 Prozent) legen zu.
Auf der Gegenseite belasten die Pharmawerte Novartis (-0,4 Prozent) und Roche (-0,4 Prozent) den SMI. Die jüngsten positiven Unternehmensnachrichten stossen bei Analysten zwar auf ein freundliches Echo, an der Börse bleibt die Reaktion aber verhalten. Händler verweisen darauf, dass Anleger derzeit wieder stärker auf Wachstumswerte setzen würden. Auch Sandoz (-1,4 Prozent) und Galderma (-0,8 Prozent) geben nach.
Im Technologiesektor überwiegen heute die Abgaben. So geben ABB (-1,4 Prozent) einen Teil ihrer kräftigen Vortagesgewinne wieder ab. In den hinteren Reihen können VAT (+0,1 Prozent) noch leicht zulegen, während Comet (-2,1 Prozent), AMS Osram (-2,9 Prozent) und Inficon (-1,5 Prozent) deutlich zurückkommen.
EFG International (-2,2 Prozent) verlieren nach den Zahlen zu den ersten zehn Monaten. Bei der Privatbank blieben vor allem die Nettoneugeldzuflüsse hinter den Erwartungen zurück, während das Kosten-Ertrags-Verhältnis etwas höher ausfiel als prognostiziert.
Weiter stehen Clariant (-4,8 Prozent) nach der Bestätigung von Gesprächen über eine mögliche Übernahme von Ashland deutlich unter Druck. Gefragt sind dagegen Jungfraubahn (+1,6 Prozent) nach dem Kaufangebot für die Schilthornbahn.
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10:50
Der Swiss Performance Index (SPI) notiert am Vormittag um 0,1 Prozent im Minus bei 20'697 Zählern. Die Sektoren Technologie (+0,5 Prozent), Versorger (+0,5 Prozent) und Finanztitel (+0,3 Prozent) führen den Markt an. Gesundheitswerte (-0,6 Prozent), Industrietitel (-0,2 Prozent) und Immobilienwerte (-0,1 Prozent) gehören zu den bisherigen Tagesverlierern.
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10:15
Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet, konnte diese aber nicht halten. Der SMI notiert aktuell um 0,2 Prozent tiefer auf 14'709 Punkten. Am Vortag hatte der Leitindex um 1,1 Prozent zugelegt. Der Mid-Cap-Index SMIM gewinnt 0,04 Prozent auf 3181,28 Punkte, der breite SPI verliert 0,1 Prozent auf 20'695 Punkte.
Am anderen Ende geben Sandoz (-1 Prozent) nach den Vortagesgewinnen nach. Ebenfalls unter Druck sind Galderma (-0,8 Prozent) und die beiden Schwergewichte Novartis und Roche (je -0,6 Prozent). Bei Roche verpufft damit vorerst der positive Impuls einer weiteren US-Zulassung für Giredestrant. ABB können ihre hohen Vortagesgewinne nicht halten und fallen 0,6 Prozent.
In den hinteren Reihen ist das Bild bei den Technologiewerten gemischt. VAT (-0,2 Prozent) und Inficon (-0,4 Prozent) können nicht an die Erholung vom Montag anknüpfen, während AMS Osram (-2,7 Prozent) klar nachgeben. Ebenfalls etwas tiefer stehen EFG International (-1,1 Prozent). Die Privatbank hat mit den Zahlen zu den ersten zehn Monaten die Erwartungen leicht verfehlt. Vor allem die Nettoneugeldzuflüsse blieben hinter den Prognosen zurück, während das Kosten-Ertrags-Verhältnis etwas höher ausfiel als erwartet.
Noch deutlicher verlieren Clariant (-3,6 Prozent). Der Spezialchemiekonzern hat Gespräche über eine mögliche Übernahme von Ashland bestätigt. Begrüsst wird hingegen das Angebot der Jungfraubahn (+0,8 Prozent) für die Schilthornbahn AG.
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09:35
Neue Ratings und Kursziele für Schweizer Aktien:
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09:14
Amrize (+1,1 Prozent), Swiss Re (+0,9 Prozent) und Holcim (+0,9 Prozent) führen die Gewinnerliste an. Lonza (+0,9 Prozent) legen wegen einer kräftigen Kurszielerhöhung von Jefferies überdurchschnittlich zu. Am Tabellenende liegen Sandoz (-0,7 Prozent) und Partners Group (-0,6 Prozent). Die Schwergewichte Nestlé (+0,4 Prozent), Roche (+0,2 Prozent) und Novartis (+0,1 Prozent) legen ebenfalls leicht zu.
In den hinteren Reihen fallen R&S (+1,9 Prozent), SFS (+1,5 Prozent) und Huber+Suhner (+1,5 Prozent) auf. Unter Druck stehen Feintool (-2,5 Prozent), Clariant (-2,2 Prozent) und DocMorris (-2,1 Prozent). Clariant hat Gespräche über eine mögliche Übernahme von Ashland bestätigt. EFG notieren nach den Zahlen zu den ersten zehn Monaten mit 1,4 Prozent ebenfalls tiefer.
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08:25
Gold gilt zwar als Inflationsschutz. Höhere Zinsen schmälern jedoch seine Attraktivität. Sie erhöhen nämlich die Opportunitätskosten für das Halten des zinslosen Edelmetalls. Laut dem FedWatch-Tool der Terminbörse CME rechnen die Märkte derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 93,5 Prozent mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte an der Fed-Sitzung im Dezember. Ein grösserer Zinsschritt um 50 Basispunkte wird mit 6,5 Prozent eingepreist. Zuletzt hatte die US-Notenbank die Zinsen im September angehoben.
Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, erklärte denn auch am Montag, die anhaltend hohe Inflation deute weiterhin auf eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank hin. Gleichzeitig betonte er, dass das Tempo künftiger Zinserhöhungen von den kommenden Wirtschaftsdaten abhänge.
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08:05
Der Schweizer Aktienmarkt (SMI) wird im vorbörslichen Handel bei Julius Bär 0,4 Prozent höher auf 14'790 Punkten indiziert. Bis auf Partners Group (-1,4 Prozent) werden alle SMI-Titel im Plus erwartet. Partners Group wird von Barclays heruntergestuft. Besonders die Valoren von Roche (+0,6 Prozent) und jene von Amrize (+0,6 Prozent) werden höher gestellt. Roche hat eine wichtige US-Zulassung für ein Brustkrebsmittel erhalten.
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07:30
Der Bundesrat hat die schärferen Regeln nach dem Zusammenbruch der Credit Suisse im Jahr 2023 ausgearbeitet. Die UBS übernahm die Krisenbank damals. Die Regierung drängt das Parlament nun dazu, entsprechende Vorschriften zu verabschieden. Demnach müsste die Zürcher Grossbank ihre Auslandstöchter vollständig mit Eigenkapital unterlegen.
Im September schwächte der Ständerat diese Forderung leicht ab. Die kleine Kammer entschied, dass die UBS ihre ausländischen Tochtergesellschaften stattdessen zu 90 Prozent mit hartem Kernkapital (CET1) unterlegen muss.
Bisher deutet wenig darauf hin, dass die Kommission die Regeln wesentlich verwässern wird. Gleichzeitig lässt das Top-Management der UBS durchblicken, dass die Bank andernfalls ein freundlicheres regulatorisches Umfeld im Ausland suchen könnte.
Mitte-links-Parteien sind im Nationalrat stärker vertreten als im Ständerat. Die grösste unter ihnen, die SP, hat bereits signalisiert, dass sie eine Aufweichung der Regeln notfalls mit einer Volksabstimmung bekämpfen könnte.
Dennoch werden sich UBS-freundliche Parlamentarier in der Kommission für alternative Kapitalmassnahmen einsetzen, um die Bank zu entlasten. Dazu gehört etwa eine geringere Quote beim harten Kernkapital (CET1). Denkbar ist auch eine andere Bewertungsmethode für die Auslandstöchter der Bank.
Sofern die Kommission zu einem Entscheid kommt, könnte der Nationalrat bereits nächsten Monat über die Kapitalregeln abstimmen. Andernfalls zieht sich der parlamentarische Prozess bis ins Jahr 2027 hin. Das würde die regulatorische Unsicherheit für die UBS in der Schweiz weiter verlängern.
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07:05
Der Swiss Market Index (SMI) notiert vorbörslich bei der IG Bank derweil um 0,3 Prozent tiefer bei 14'723 Punkten.
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06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,3 Prozent tiefer bei 14'723 Punkten.
Nach der kräftigen Erholung vom Vortag dürfte es am Schweizer Aktienmarkt zunächst zu leichten Gewinnmitnahmen kommen. International bleibt die Stimmung dank der Nvidia-Rally und der deutlichen Erholung an der Wall Street und in Asien allerdings freundlich. Im Tagesverlauf richten sich die Blicke auf das US-Verbrauchervertrauen und den Richmond-Fed-Index. In der Schweiz steht das Business Update von EFG International der ersten 10 Monate im Jahr an.
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05:00
Die asiatischen Aktienmärkte sind am Dienstag nach einem spektakulären Kurssprung an der Wall Street kräftig gestiegen. Die Entscheidung von Nvidia, Jensen Huang wieder als Vorstandschef einzusetzen, entfachte die Begeisterung der Anleger für Geschäfte rund um Künstliche Intelligenz (KI) neu. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index legte nach einer feiertagsbedingten Handelspause um 4,0 Prozent auf 58.688,85 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix notierte 2,5 Prozent höher bei 3.764,80 Zählern. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans kletterte um 4,6 Prozent. Er erholte sich damit von einem Acht-Monats-Tief und steuert auf seinen grössten Tagesgewinn seit dem 31. Juli zu.
«Solche positiven Nachrichten geben einen guten Anlass, um Aktien zurückzukaufen», sagte Masahiro Ichikawa, Chef-Marktstratege bei Sumitomo Mitsui DS Asset Management. «Da der Markt so stark gefallen war, fällt auch die Erholung durch die Eindeckung von Leerverkäufen kräftig aus.» KI- und Chipwerte führten die Rally im Nikkei an. Die Aktien von Murata Manufacturing sprangen um 14,6 Prozent nach oben, Advantest stiegen um 13,2 Prozent und Tokyo Electron legten um 11,4 Prozent zu. Zulieferer für Rechenzentren wie Furukawa Electric rückten um 13,15 Prozent vor, Mitsui Kinzoku gewannen 9,33 Prozent.
Die Aktienmärkte in China und Hongkong folgen dem Trend. Sie haben sich am Dienstag von ihren tiefsten Ständen seit mehr als einem Jahr erholt.
Die Börse Shanghai gewann 0,5 Prozent auf 3.555,49 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,6 Prozent auf 3.980,91 Punkte, nachdem er am Montag seinen tiefsten Stand seit Juli 2025 erreicht hatte. Der technologielastige STAR50-Index sprang um 3,3 Prozent nach oben, während der Index für 5G-Kommunikation um sieben Prozent zulegte. Der Speicherchip-Riese CXMT gewann mehr als sechs Prozent. Der Leitindex Hang Seng in Hongkong eröffnete 1,1 Prozent höher, nachdem er am Montag auf seinen schwächsten Stand seit April 2025 gefallen war. Der Hang Seng Artificial Intelligence Index legte zum Handelsstart um sechs Prozent zu.
Analysten zufolge bewirkt Huangs Rückkehr als Chef von Nvidia allerdings nicht, dass die Unsicherheiten hinsichtlich der Beschränkungen beim Bau von Rechenzentren abnehmen. Ebenso wenig verbessere dies die Rentabilität von Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI). «Die Unsicherheit darüber, wie stark die Beschränkungen gegen China künftig verschärft werden könnten, hat tatsächlich zugenommen», sagte Shingo Ide, Chef-Aktienstratege beim NLI Research Institute. «Ob es um Beschränkungen beim Bau von Rechenzentren oder um Exportkontrollen gegen China geht: Diese Themen könnten sich sechs Monate bis ein Jahr lang hinziehen. In dieser Zeit dürfte der Markt aufgrund von Äusserungen wichtiger Regierungsvertreter und verschiedener Meldungen hin und her schwanken.»
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Die überraschende Rückkehr von Jensen Huang als Vorstandschef von Nvidia hat am Montag für eine kräftige Erholung an den US-Börsen gesorgt. Vor allem die technologielastige Nasdaq, die seit Bekanntwerden der Affäre Huangs mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin schwer unter Druck geraten war, profitierte.
Der Nasdaq 100 schloss 6,86 Prozent höher mit 26'746,10 Punkten. Allerdings war es für den Auswahlindex seit Ende Oktober, als die «New York Times» erstmals über eine mutmassliche chinesische Spionage-Operation im Zusammenhang mit dem Nvidia-Chef berichtet hatte, bis Ende vergangener Woche um 16 Prozent abwärts gegangen.
Der Dow Jones Industrial, in dem die Nvidia-Aktie ebenfalls enthalten ist, legte zum Wochenstart um 3,01 Prozent auf 49'595,31 Punkte zu. Auch der bekannteste Wall-Street-Index hatte in den vergangenen Wochen kräftig Federn gelassen. Der gleichfalls gebeutelte, breit gefasste S&P 500 gewann am Montag 4,73 Prozent auf 7237,17 Zähler.
Die Rückkehr Huangs könnte laut Marktanalyst Timo Emden von CapTrader «verlorenes Vertrauen in den KI-Sektor zurückbringen und den nervösen Schaukelbörsen zumindest vorübergehend Orientierung geben». Er sieht in dem Schritt eine Art Beruhigungspille für das zwischen KI-Euphorie, Zinssorgen und Gewinnmitnahmen hin- und hergerissene Börsenumfeld.
Die Nvidia-Aktie beeindruckte mit einem gigantischen Tagesplus von fast einem Drittel auf rund 165 US-Dollar. Der Börsenwert erholte sich damit um rund 950 Milliarden Dollar. Ein guter Teil der seit Ende Oktober erlittenen Verluste wurde wettgemacht, doch bis zum Schlussstand vom 28. Oktober bei etwas über 215 Dollar fehlen trotzdem noch 30 Prozent.
Der Chip-Konzern holte an diesem Montag seinen Mitbegründer Jensen Huang als Präsident und Firmenchef zurück, nachdem er diesen erst vor fast zwei Wochen wegen bekannt gewordener Affären als Nvidia-Chef geschasst hatte. Damit fruchtete eine Kampagne von Verbündeten des 63-jährigen Firmenpatriarchen und Präsident Donald Trump. Die eingeleiteten Untersuchungen des Verwaltungsrats werden dennoch fortgesetzt.
Neben Nvidia erholten sich auch zahlreiche Chip- und andere Tech-Aktien im prozentual zweistelligen Bereich. Dazu zählten etwa Sandisk mit einem Plus von mehr als 10 Prozent oder auch Intel und Arm Holdings mit jeweils rund 16 Prozent. Micron stiegen um 16 Prozent, Nebius, CoreWeave und Astera Labs sogar um mehr als 20 Prozent.
Für Oracle ging es um etwas mehr als 12 Prozent hoch. Die Aktie wurde zudem davon gestützt, dass der Software- und Rechenzentren-Konzern die nötige Finanzierung zur Erfüllung eines Vertrags mit dem KI-Unternehmen OpenAI vollständig gesichert hat. Dessen Volumen dürfte nach Einschätzung der US-Bank JPMorgan fast die Hälfte des bestehenden Auftragsbestands von Oracle ausmachen.
Das Papier des OpenAI-Konkurrenten Anthropic gab um 1,4 Prozent auf 87,64 Dollar nach. Am Freitag war die Aktie zeitweise fast auf ihren Ausgabekurs von 83 Dollar zurückgefallen. Von ihrem Höchststand kurz nach dem Start an der Börse am vergangenen Donnerstag bei etwas über 115 Dollar hat sie sich inzwischen weit entfernt.
Ein Übernahmeangebot liess die Papiere der beiden Cybersicherheitsanbieter Zscaler und Crowdstrike in unterschiedliche Richtungen schnellen. Zscaler sprangen um knapp 18 Prozent auf etwas über 229 Dollar hoch, während Crowdstrike fast 9 Prozent einbüssten. Crowdstrike will Zscaler übernehmen. In der vereinbarten reinen Aktientransaktion werde Zscaler mit knapp 44 Milliarden Dollar bewertet, teilten die Unternehmen mit.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)