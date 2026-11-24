Sorgen über sinkende Margen haben die Aktien von Hewlett Packard Enterprise (HPE) unter Druck gesetzt. Die Papiere des Server-Herstellers für Künstliche Intelligenz (KI) fielen vorbörslich trotz einer Prognoseerhöhung und ‌starker Quartalszahlen ⁠um mehr als 13 Prozent. Sollten die Kursverluste nach Handelsbeginn anhalten, würde der Börsenwert von HPE um mehr als sieben Milliarden Dollar schrumpfen. ⁠Die Konkurrenten Dell und Super Micro verloren 7,5 und knapp fünf Prozent. «Wir gehen davon aus, dass die Bruttomarge im Laufe des Geschäftsjahres 2027 zurückgeht», sagte HPE-Finanzchefin Marie Myers. Dies ‌liege vor allem an der Zusammensetzung des Geschäfts und am Zeitpunkt der Auslieferung grosser KI-Systeme. ‌Im vierten Quartal sank die Bruttomarge gegenüber dem Vorquartal um 210 Basispunkte. Die ​Analysten von Piper Sandler erklärten, hinter dem Kursrutsch stehe wahrscheinlich zudem die Einschätzung der Anleger, dass Wachstum und Bewertung ihren Höhepunkt erreicht hätten.