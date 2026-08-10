In Tokio profitierten Technologie- und KI-Werte von den positiven Vorgaben der US-Börsen. «Gewinne ‌bei den Chip-Werten stützten den Nikkei», sagte Daisuke Hashizume, Chefstratege bei Daiwa Securities. «Treiber waren die nachlassenden ‌Wetten auf eine Zinserhöhung der US-Notenbank.» Zu den grössten Gewinnern zählten die ​Chip-Zulieferer Advantest mit einem Plus von 5,3 Prozent und Tokyo Electron, die 3,4 Prozent gewannen. Für Aufmerksamkeit sorgte zudem ein Bericht der Zeitung «Nikkei», wonach Sony und der taiwanische Chip-Auftragsfertiger TSMC rund eine Billion Yen (6,32 Milliarden Dollar) in die gemeinsame Produktion von Mikrochips für Bildsensoren investieren wollen. Zu den Verlierern gehörte der Batterie-Material-Hersteller Mitsui Kinzoku, dessen Aktien nach enttäuschenden Zahlen um 17 Prozent einbrachen.