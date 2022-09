Zum Wochenschluss dürften Konjunkturdaten den Ton angeben. So signalisiert das KOF-Konjunkturbarometer eine Abkühlung. Derweil ist die Inflation auch in der Eurozone mit 10 Prozent mittlerweile zweistellig, nachdem sie bereits in Deutschland am Vortag erstmals seit langer Zeit wieder so hoch ausgefallen war. In den USA werden am Freitagnachmittag mehrere Fed-Vertreter eine Rede halten und die Märkte werden genau auf Hinweise auf das Tempo künftiger Zinserhöhungen der Zentralbank achten. Zudem könnten die Märkte auf eine am Nachmittag erwartete Rede des Kremlchefs Wladimir Putin reagieren, nachdem Russland ukrainische Gebiete annektiert hat.