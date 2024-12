Die Aussicht auf eine mögliche Übernahme beflügelt die Aktien des französischen Zahlungsabwicklers Worldline. Die Papiere schiessen an der Börse in Paris um rund 20 Prozent in die Höhe und sind mit knapp acht Euro so teuer wie seit September nicht mehr. Das kriselnde Unternehmen habe das Interesse von Private-Equity-Firmen an einer Übernahme geweckt, sagten fünf mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Potenzielle Käufer wie Bain Capital hätten in den vergangenen Wochen mit Beratern gesprochen, um die Möglichkeiten zu prüfen, wie ein Angebot für Worldline formuliert werden könne. Die Gespräche befänden sich allerdings in einem frühen Stadium, und eine formelle Offerte sei noch nicht sicher.