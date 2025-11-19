Grund für die Abschläge sind die veröffentlichten Zahlen zum dritten Quartal. AMS Osram habe insbesondere beim Ausblick auf das vierte Quartal klar enttäuscht, fasst der Analyst von Reseach Partners diese zusammen. Das Vertrauen der Investoren sei wieder einmal angeschlagen und nicht einmal die Aussicht auf EU-Subventionen zu Weihnachten habe einen Kurssturz der Aktie verhindern können. Es sei auch wenig wahrscheinlich, dass die Aktionäre davon profitieren könnten, da die Mittel grösstenteils an Berater fliessen würden, so der Experte weiter. Auch bleibe die Profitabilität im Kerngeschäft weiterhin fragil und auch die Transparenz lasse zu wünschen übrig.