Nach anfänglichen Kursgewinnen dreht die Aktie von JPMorgan vor US-Börsenstart ins Minus ‌und ⁠büsst gut zwei Prozent ein. Der grösste US-Kreditgeber erzielte dank des Booms beim Investmentbanking und grosser ⁠Börsengänge im abgelaufenen Quartal einen Gewinn von 21,2 Milliarden Dollar, nach 14,99 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Pro Aktie ‌zog der Gewinn auf 7,70 von zuvor 5,24 Dollar an. JPMorgan ‌behielt laut Dealogic-Daten den Spitzenplatz in den globalen Investmentbanking-Ranglisten ​und erzielte den höchsten Investmentbanking-Umsatz der Branche. Zugleich schraubte die Bank ihre Prognose für die bereinigten Ausgaben im laufenden Jahr auf 107,5 Milliarden Dollar nach oben. Dies sei jedoch vom Marktumfeld abhängig.