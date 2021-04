Schweizer Börse wird zu Wochenbeginn leicht höher erwartet - Bitcoin legt kräftig zu

07:40

Die explodierenden Coronavirus-Infektionszahlen in Indien machen Rohöl-Anleger nervös. Die Nordsee-Sorte Brent verbilligt sich um 0,6 Prozent auf 65,69 Dollar je Barrel. Anleger befürchteten, dass neue Pandemie-Restriktionen die Nachfrage in dem wichtigen Abnehmerland dämpfen, sagt Kazuhiko Saito, Chef-Analyst des Brokerhauses Fujitomi. Ein drohender Angebotsengpass treibt den Preis für Kupfer auf den höchsten Stand seit fast zehn Jahren. Das Industriemetall verteuert sich um gut ein Prozent auf 9670 Dollar je Tonne. Im wichtigen Exportland Chile fordern einige Gewerkschaften im Streit um die Finanzierung der Pandemie-Folgen einen Generalstreik.

+++

06:45

Der Swiss Market Index steht vorbörslich bei der IG Bank 0,23 Prozent höher.

+++

06:30

Der Bitcoin steigt rund 8 Prozent auf 52'700 Dollar. Er erholt sich damit etwas von seinen Verlusten der letzten Woche.

Bitcoin hits lowest since early March before retaking $50,000 https://t.co/6xyi4y4zBT — Bloomberg Markets (@markets) April 26, 2021

+++

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index macht frühe Verluste wett und lag im Verlauf 0,3 Prozent höher bei 29'115 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1917 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,7 Prozent.

Die vergangene Woche veröffentlichten Indikatoren für April für das verarbeitende Gewerbe deuten auf einen robusten Start in das zweite Quartal hin, wobei die Daten in den Vereinigten Staaten ein Rekordhoch erreichten und ein Ende der Rezession in Europa signalisierten. Die Daten zum US-Bruttoinlandsprodukt für das erste Quartal werden im Laufe der Woche veröffentlicht. Es wird erwartet, dass die Wirtschaftstätigkeit wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehrt. "Wir schätzen, dass die Wirtschaft die Produktionslücke schließen und in der zweiten Hälfte dieses Jahres über sich hinauswachsen wird", schrieben die Ökonomen von ANZ. Europa "kann damit nicht mithalten, aber von 2021 bis 2022 wird sich der Wachstumsunterschied zu den USA verringern."

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 107,73 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,4869 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9128 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2107 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,1052 Franken.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)