Nach zwei Börsentagen mit deutlichen Bewegungen geht es zur Wochenmitte an der Schweizer Börse gemächlicher zu und her. Der SMI notiert kurz nach Eröffnung moderat im Plus, nachdem er am Montag mehr als 1 Prozent verloren und am Dienstag mehr als 1 Prozent gewonnen hatte. Die relative Ruhe ist angesichts der leeren Agenda und wenig ausgeprägten Vorgaben keine Überraschung. So bewegte sich die Wall Street am Vorabend nach Handelsschluss in Europa mehr oder weniger seitwärts.