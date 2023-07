Die Märkte in Asien zeigen sich am Mittwoch uneinheitlich. Während in China Wachstumssorgen die Börsen belasteten, schürten Hoffnungen auf einen Konjunkturaufschwung nach guten US-Unternehmensgewinnen und Einzelhandelsdaten die Kauflaune der Anleger in Japan. Die US-Einzelhandelsumsätze blieben zwar hinter den Prognosen zurück, aber die Kernumsätze - ohne Lebensmittel, Brennstoffe und Baumaterialien - stiegen im Juni um 0,6 Prozent und veranlassten die Ökonomen, ihre Prognosen für das US-Bruttoinlandsprodukt anzuheben. "Die Wahrscheinlichkeit einer sanften Landung ist spürbar", sagte Tapas Strickland von der National Australia Bank (NAB) in Sydney. "Die Kerninflation geht zurück, und die Verbraucher zeigen eine positive Dynamik.