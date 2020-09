06:30

Die Börse in Shanghai lag am Montag zunächst 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent. Die Börsen in Japan sind am Montag wegen eines Feiertages geschlossen. Dort öffnen die Aktienmärkte am Mittwoch wieder.

Allgemein zeichnete sich in Asien zum Wochenauftakt eine abwartende Haltung ab angesichts der Entwicklung der Coronavirus-Pandemie mit einem Anstieg von Fällen in Europa. An der Wall Street hatte der Dow Jones bereits am Freitag rund 1 Prozent nachgegeben.

Mind the gap: While S&P 500 has fallen for the 3rd consecutive week, global liquidity has hit fresh ATH. pic.twitter.com/pSCQpREXxy — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 19, 2020

+++

06:00

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 104,36 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,7613 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er ebenfalls 0,1 Prozent niedriger bei 0,9103 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1858 Dollar und notierte 0,15 Prozent höher bei 1,0802 Franken.

+++

03:00

An der Wall Street hatte der Dow Jones am Freitag nachgegeben. Der US-Leitindex verlor 0,9 Prozent auf 27'657,42 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 1,1 Prozent auf 10'793,28 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büsste 1,1 Prozent auf 3'319,46 Punkte ein.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)