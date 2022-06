09:25

Die Aktien des Lagertechnikunternehmen Kardex gewinnen 0,5 Prozent auf 159,6 Franken.

Vontobel senkt zwar das Kursziel für Kardex von 265 auf 220 Franken. Die Einstufung lautet aber weiterhin "Buy". Das implizierte Aufwärtspotenzial beträgt 38 Prozent.

Ineffizienzen in der Lieferkette und Anlaufkosten beeinträchtigen die Rentabilität der Lagerlogistik- Gruppe im ersten Halbjahr, schreibt Analyst Mark Diethelm. Gleichzeitig bleibe die Nachfrage robust. Während ein Teil des Margenrückgangs wahrscheinlich im zweiten Semester wieder aufgeholt werden dürfte, erwarte er für das Gesamtjahr zwar einen Rückgang der EBIT-Marge, die aber innerhalb des EBIT-Zielbereichs der Gruppe bleiben werde.

09:10

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt 0,1 Prozent auf 10'922 Punkte.

Nach den jüngsten Gewinnen und leicht negativen Vorgaben aus den USA und aus Asien dürften sich die Anleger zurückhalten, heisst es am Markt. Das Umfeld bleibe schwierig, denn nach wie vor trieben die Rezessions- und Inflationsprobleme die Anleger um. So waren in den USA die Auftragseingänge dauerhafter Güter zwar besser als erwartet ausgefallen, doch damit stiegen die Befürchtungen, dass die US-Notenbank ihre strenge Zinspolitik fortsetzen werde.

Zudem steht der Halbjahresultimo bevor, der die Marktteilnehmer noch zu Portfolioumschichtungen und Bereinigungen veranlassen dürfte, heisst es am Markt. Und es naht die Berichtssaison für das zweite Quartal. "Und diese könnte noch für Überraschungen sorgen", sagt ein Händler. Einige Unternehmen hätten sich zuletzt dazu doch "gelinde gesagt zurückhaltend geäussert", negative Überraschungen seien also möglich. Impulse könnten am Berichtstag wieder von US-Konjunkturzahlen ausgehen. Zudem beginnt im portugiesischen Sintra das Treffen er EZB-Banker.

Im Fokus steht die Credit Suisse (+1,5 Prozent). Die angeschlagene Grossbank Suisse will sich im laufenden Jahr auf die Umsetzung ihres jüngsten Konzernumbaus konzentrieren und bekräftigt ihr Vorhaben, 2023 Kosteneinsparungen von 200 Millionen Franken zu realisieren. Zusätzlich sollen mittelfristig weitere Kosteneinsparungen von 400 Millionen erreicht werden, wie die Bank vor dem heute Vormittag stattfindenden "Investor Deep Dive" mitteilt.

Schwächster SMI-Wert ist Nestlé (-0,9 Prozent). Morgan Stanley hat die Aktien des Lebensmittelriesen auf "Equal Weight" von "Overweight" und das Kursziel auf 123 von 137 Franken gesenkt.

08:20

Neue Kursziele für Schweizer Aktien: Belimo: Berenberg senkt Kursziel von 460 auf 357 Franken, senkt Rating von "Buy" auf "Hold"

Berenberg senkt Kursziel von 460 auf 357 Franken, senkt Rating von "Buy" auf "Hold" Bossard: Berenberg senkt Kursziel von 466 auf 284 Franken, "Buy"

Berenberg senkt Kursziel von 466 auf 284 Franken, "Buy" Bucher: Berenberg senkt Kursziel von 650 auf 537 Franken, "Buy"

Berenberg senkt Kursziel von 650 auf 537 Franken, "Buy" Inficon: Berenberg senkt Kursziel von 1500 auf 1171 Franken, "Buy"

Berenberg senkt Kursziel von 1500 auf 1171 Franken, "Buy" Interroll: Vontobel senkt Kursziel von 3580 auf 2700 Franken, "Hold"

Vontobel senkt Kursziel von 3580 auf 2700 Franken, "Hold" Kardex: Vontobel senkt Kursziel von 265 auf 220 Franken, "Buy"

Vontobel senkt Kursziel von 265 auf 220 Franken, "Buy" Nestlé: Morgan Stanley senkt Kursziel von 137 auf 123 Franken, senkt Rating von "Overweight" auf "Equal Weight"

Morgan Stanley senkt Kursziel von 137 auf 123 Franken, senkt Rating von "Overweight" auf "Equal Weight" SIG Group: UBS senkt Kursziel von 27,50 auf 26,50 Franken, "Buy"

UBS senkt Kursziel von 27,50 auf 26,50 Franken, "Buy" Sulzer: UBS senkt Kursziel von 100 auf 70 Franken, "Neutral"

UBS senkt Kursziel von 100 auf 70 Franken, "Neutral" VAT: Berenberg senkt Kursziel von 455 auf 286 Franken, senkt Rating von "Buy" auf "Hold"

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) wird bei der Bank Julius Bär vorbörslich 0,36 Prozent tiefer geschätzt. Ausser Credit Suisse (+0,0 Prozent) befinden sich alle SMI-Titel im Minus. Die angeschlagene Credit Suisse will sich im laufenden Jahr trotz des schwierigen Marktumfelds weiterhin auf die Umsetzung ihres jüngsten Konzernumbaus konzentrieren.

Der breite Markt verliert 0,32 Prozent. Dabei befinden sich vorbörslich einzig die Aktien von Basilea (+2,7 Prozent), Cosmo (+1,2 Prozent), Helvetia (+1,0 Prozent), Leonteq (+1,3 Prozent) in der Gewinnzone. Grosse Abschläge verzeichnen VAT (-1,8 Prozent), Landis+Gyr (-3,2 Prozent ex Dividende) und Belimo (-1,7 Prozent).

07:30

In Erwartung neuer Hinweise zur Geldpolitik wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag niedriger starten. Zum Wochenanfang war der deutsche Leitindex 0,5 Prozent fester bei 13'186,07 Punkten aus dem Handel gegangen.

Börsianer rechneten weiter mit starken Schwankungen. Ein Belastungsfaktor sind die kräftigen Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed. Anleger fürchten, dass diese bei zugleich steigenden Preisen zu einer Rezession führen könnten. Auch die Zinswende in Europa haben Börsianer im Blick. Impulse könnte das geldpolitische Forum im portugiesischen Sintra mit einer Rede von EZB-Chefin Christine Lagarde liefern. Diskutiert werden zudem die schwankenden Energiepreise sowie digitales Zentralbankgeld. Auf der

Konjunkturagenda steht der GfK-Index, der die Kauflaune der deutschen Verbraucher widerspiegelt. Experten erwarten für Juli eine Verschlechterung auf minus 27,6 Punkte von minus 26 Zählern im Vormonat. Relevante Firmenbilanzen werden im Tagesverlauf nicht veröffentlicht. Allerdings berät die US-Gesundheitsbehörde FDA über die jüngsten Testergebnisse für den an die Omikron-Variante des Coronavirus angepassten Impfstoff von BioNTech.

06:20

Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich gemäss der IG Bank um 0,06 Prozent höher.

Die Anleger müssen sich erneut auf eine erhöhte Volatilität einstellen. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird sich der SMI am (heutigen) Dienstag in einer grossen Schwankungsbreite von 1,10 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 120 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 10'906,82 Punkten. Der VSMI ist am Montag um 3,0 Prozent auf 21,02 Punkte gesunken.

Am US-Aktienmarkt hat am Montag nach der leichten Erholung von letzter Woche wieder die Tristesse eingesetzt, was auch für den Schweizer Markt am Dienstag schlechtere Aussichten bedeutet. Die Vorbestellungen der langlebigen Güter in den USA fielen zwar deutlich besser aus als Experten im Vorfeld erwartet hatten, laut Marktteilnehmern dürften diese zuversichtlichen konjunkturellen Aussichten allerdings die US-Notenbank darin bestärken, ihre strenge Zinspolitik beizubehalten. Das wiederum schreckt die Marktteilnehmer ab.

Unter anderem mussten Banken wie Goldman Sachs oder JPMorgan, die am Freitag noch deutliche Gewinne verzeichnet hatten, am Montag Federn lassen. Im Markt war die Rede von einem sehr schwachen Geschäft für Börsengänge und Firmenzusammenschlüsse im aktuellen konjunkturellen Umfeld, was zu Jobverlusten führen könnte. Aber auch die Airlinebranche wurde stark gebeutelt. Sie hat nicht nur in der Schweiz, sondern auch in den USA mit Kapazitätsengpässen zu kämpfen. American Airlines beispielsweise ist so verzweifelt auf der Suche nach Personal, dass die Airline offenbar ihren Piloten den dreifachen Lohn offeriert, wenn sie im Juli weitere Schichten übernehmen.

Gewinnausschüttung - Vier US-Grossbanken heben nach Stresstest Dividende an

Auf konjunktureller Seite bleibt auch am Dienstag der Blick auf die USA spannend. Dort stehen am Nachmittag etwa die Handelsbilanz für Mai, die Lagerbestände im Detail- und Grosshandel und weitere Daten an. Hierzulande ist die Konjunkturagenda leer. Beim Blick auf die Unternehmenswelt bleibt auch am Dienstag die Credit Suisse im Fokus der Anleger, nachdem sie am Montag vor dem Bundesstrafgericht im Geldwäscherei um die bulgarische Mafia zu einer Geldstrafe von 2 Millionen Franken verurteilt worden ist. Am (heutigen) Dienstag führt die Bank nun ihren Investorentag durch. Die Anleger sind gespannt, welche strategischen Wege das neu zusammengesetzte Management bei der krisengeplanten CS einschlägt.

05:30

Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Dienstag angesichts uneinheitlicher Vorgaben von der New Yorker Wall Street insgesamt freundlich gezeigt. Der wichtigste MSCI-Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum ausserhalb Japans steigt um 1,7 Prozent, während der führende japanische Index Nikkei 225 sein Vortagesniveau nur knapp behaupten kann. Der australische Leitindex macht 0,3 Prozent gut.

05:25

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 135,24 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,6976 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9552 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0576 Dollar und gab 0,2 Prozent auf 1,0104 Franken nach. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2268 Dollar.

Oil rose for a third session as threats to global output risked tightening the market further before OPEC+ meets this week to discuss supply

00:00

Nach einer starken Vorwoche ist am Montag an der Wall Street wieder Tristesse eingekehrt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss nach einem lethargischen, an Impulsen armen Handel mit 0,2 Prozent im Minus bei 31'438,26 Punkten. Robuste Daten aus der US-Industrie stützen Ökonomen zufolge die Erwartung rasch und kräftig steigender Zinsen in den USA. Am Anleihemarkt stiegen denn auch die Renditen wieder, das hielt die Aktienkurse zurück.

Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,8 Prozent auf 12'008,24 Zähler. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,3 Prozent auf 3900,11 Zähler.

Im Mai stiegen die Auftragsdaten für langlebige Güter aus der US-Industrie stärker als erwartet. Laut der Landesbank Helaba untermauern die Zahlen die Zinserwartungen mit Blick auf die US-Notenbank Fed. Eine solide Konjunktur ermögliche "einen schnellen geldpolitischen Straffungsprozess, um die Inflation in den Griff zu bekommen".

Bei Einzelwerten lag der Fokus auf Handelsplattformen, die sich bei privaten Börsenspekulanten grosser Beliebtheit erfreuen. Die Experten von Goldman Sachs äusserten sich pessimistisch zur Krypto-Plattform Coinbase wegen der anhaltenden Turbulenzen bei Kryptowährungen. Sie gaben zugleich ihre bisherige Verkaufsempfehlung für den Broker Robinhood auf, dessen Chancen und Risiken Analyst Will Nance nun im Gleichgewicht sieht. Coinbase sackten um fast elf Prozent ab, während sich Robinhood um 14 Prozent verteuerten. Hier kursierten zudem vage Spekulationen um eine Übernahme.

Einen Blick wert waren auch die Anteilsscheine von Biontech mit einem Anstieg um mehr als sieben Prozent. Der Corona-Impfstoffpionier hatte am Wochenende gemeinsam mit dem Partner Pfizer davon berichtet, dass ein angepasstes Vakzin gegen die Omikron-Variante eine gute Immunantwort ergeben hat.

Kursgewinne verzeichneten die Aktien aus dem Energiesektor, angetrieben von steigenden Ölpreisen. Die Aufschläge von Exxon Mobil , Chevron und ConocoPhillips lagen zwischen 1,5 und 2,5 Prozent. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI setzte sich am Montag weiter von der 100-Dollar-Marke nach oben ab.

Bei McDonald's gibt es derweil bald einen neuen Finanzchef. Die Nachricht, dass mit Ian Borden ein Manager aus den eigenen Reihen im September das Amt von Kevin Ozan übernehmen wird, liess die Anleger aber kalt: Die Aktien der Fastfood-Kette gaben um 0,4 Prozent nach.

