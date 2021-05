10:25

Die angehobenen Produktionsziele geben Airbus weiter Auftrieb. Die Aktien des Flugzeugbauers klettern im MDax in der Spitze um 2,6 Prozent auf 109,30 Euro, den höchsten Stand seit 15 Monaten. Am Donnerstag waren Airbus bereits um mehr als neun Prozent gestiegen, nachdem das Unternehmen seine Zulieferer auf eine deutlich höhere Flugzeugproduktion eingestellt hatte.

+++

10:15

Anleger in Rekordlaune: Der breit gefasste europäische Index Stoxx 600 steigt am Freitag in der Spitze um 0,4 Prozent auf ein Rekordhoch von 448,04 Zählern. Der europäische Bankenindex notiert mit 141,09 Punkten so hoch wie seit Februar letzten Jahres nicht mehr. Er klettert in der Spitze um ein Prozent. Die Angst vor einer baldigen Straffung der Geldpolitik ist laut Börsianern am Morgen zunächst etwas in den Hintergrund gerückt

+++

09:45

Der SMI tritt mit plus 0,05 Prozent bei 11'346 Punkten mehr oder weniger auf der Stelle. Am Vortag war der Leitindex im Handelsverlauf bis auf einen Rekordstand von 11'408 Punkten geklettert. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,3 Prozent auf 1854 Zähler, während der breite SPI 0,1 Prozent auf 14'635 Zähler.

Hierzulande ist denn das KOF Konjunkturbarometer erneut auf einen historischen Höchststand geklettert. Im Tagesverlauf stehen in den USA Daten zu den Einkommen und Konsumausgaben für April auf der Agenda. Als grundsätzlich unterstützend werden die anhaltend guten Nachrichten zur Entwicklung der Corona-Pandemie gewertet. So sind die Zahlen in Europa weiterhin deutlich auf dem Rückzug. Die Hoffnung auf eine Normalität zumindest im Herbst steigt. Darüber hinaus liefern Medienberichte über ein Multi-Billionen Dollar-Haushaltspaket für Optimismus, das US-Präsident Joe Biden am Freitag offenbar vorschlagen wird.

Mit Kursgewinnen von mehr als einem Prozent führen Swatch-Aktien (+2,3 Prozent) die Gewinnerliste der Blue Chips an. Branchenkollege Richemont (+0,4 Prozent) folgt mit etwas Abstand. Für Swatch hat Goldman Sachs das Kursziel erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt. Am hatten die jüngsten Daten zu den Uhrenexporten noch für eine uneinheitliche Entwicklung der beiden Aktien gesorgt.

Dass der Markt nicht an Fahrt gewinnt, ist vor allem den drei Schwergewichten Novartis (-0,6 Prozent), Nestlé (-0,3 Prozent) und Roche (-0,4 Prozent) geschuldet.

+++

09:10

Der SMI startet unverändert bei 11'339 Punkten. Am Vortag war der Leitindex im Handelsverlauf bis auf einen Rekordstand von 11'408 Punkten geklettert.

Händler werten die Stimmung am Markt als weiterhin gut. Investoren setzten darauf, dass die USA die Weltwirtschaft aus der Pandemie führen, heisst es. Dazu dürfte nicht zuletzt das Multi-Billionen Dollar-Haushaltspaket beitragen, das US-Präsident Joe Biden am Freitag laut Medienberichten vorschlagen wird. Dem stünde dennoch die anhaltende Unsicherheit über die weitere Inflationsentwicklung und der damit verbundenen künftigen Politik der Notenbanken gegenüber. Vor diesem Hintergrund werden erneut die anstehenden Konjunkturdaten im Fokus der Anleger stehen. In den USA werden Einkommen und Konsumausgaben für April veröffentlicht.

Fester sind erneut die beiden Grossbanken CS (+0,3 Prozent) und UBS (+0,2 Prozent). Sie hatten bereits am Vortag zu den Favoriten gezählt. Auch Julius Bär (+0,3 Prozent) sind nach der Beilegung des Fifa-Falls in den USA gesucht.

Mit +0,5 Prozent gehören auch ABB zu den Gewinnern. Hier wirke sich eine neu ausgesprochene Kaufempfehlung der HSBC positiv aus. Der Experte begründet den Schritt mit dem zunehmenden Vertrauen in die Turnaround-Entwicklung unter CEO Björn Rosengren.

In den hinteren Reihen stechen noch Sulzer mit einem erneuten Plus von 1,6 Prozent hervor. Nach der am Vortag angekündigten Abspaltung der Division APS waren die Titel bereits um mehr als 8 Prozent in die Höhe geschnellt. Analysten zeigen sich positiv überrascht von der zügigen Umsetzung der Pläne.

+++

08:20

Kurszielerhöhungen für Schweizer Aktien: ABB: HSBC erhöht Kursziel von 27 auf 35 Franken, erhöht Rating von "Hold" auf "Buy"

HSBC erhöht Kursziel von 27 auf 35 Franken, erhöht Rating von "Hold" auf "Buy" SGS: Barclays erhöht Kursziel von 3000 auf 3150 Franken, "Overweight"

Barclays erhöht Kursziel von 3000 auf 3150 Franken, "Overweight" Swatch: Goldman Sachs erhöht Kursziel von 370 auf 380 Franken, "Buy"

+++

08:10

Der SMI notiert laut Daten der Bank Julius Bär im vorbörslichen Handel rund 0,14 Prozent höher bei 11'355 Punkten. Einzig die Aktien von Zurich Insurance (-0,4 Prozent) notieren vorbörslich im Minus. Angeführt werden die Gewinner von der Credit Suisse (+1,1 Prozent). Auffallen tun ebenfalls die Aktien von ABB (+0,8 Prozent).

Der breite Markt gewinnt vorbörslich 0,12 Prozent. Erneut ziehen die Aktien von Sulzer (+1,1 Prozent) an, nachdem diese am Donnerstag bereits 8,3 Prozent gestiegen waren.

+++

07:50

Die Ölpreise sind am Freitag in einem insgesamt freundlichen Marktumfeld leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 69,78 US-Dollar. Das waren 32 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 29 Cent auf 67,14 Dollar. Die Ölpreise haben damit die starken Gewinne vom Vortag weiter ausgebaut.

Meldungen über Investitionspläne der US-Regierung sorgten an den Finanzmärkten für eine allgemein freundliche Stimmung, von der auch die Ölpreise profitieren konnten. Laut übereinstimmenden Medienberichten will US-Präsident Joe Biden für sein erstes volles Regierungsjahr einen Haushalt in Rekordhöhe vorlegen, um unter anderem Investitionen in die Infrastruktur zu finanzieren. Der Entwurf für das Haushaltsjahr ab Oktober soll an diesem Freitag offiziell vorgestellt werden. Am Markt wurde mit der Aussicht auf billionenschwere Investitionen in die Infrastruktur auch auf eine höhere Nachfrage nach Rohöl spekuliert.

+++

07:45

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag vor wichtigen Konjunkturdaten aus den USA kaum verändert. Bereits am Vortag hielt sich die Gemeinschaftswährung in einer engen Handelsspanne. Am Freitagmorgen wurde der Euro bei 1,2187 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Donnerstagabend (1,2202 Dollar).

Auch zum Franken blieben die Bewegungen der Gemeinschaftswährung in engen Grenzen. Der Euro kostete 1,0944 Franken nach 1,0946 am Vorabend. Der Dollar zog ganz leicht an auf 0,8979 Franken. Am Vorabend war der "Greenback" noch für 0,8970 Franken gehandelt worden.

+++

06:30

Der SMI steigt laut Daten der IG Bank im vorbörslichen Handel um 0,18 Prozent auf 11'360 Punkte. Am Donnerstag hatte der Leitindex 0,07 Prozent tiefer bei 11'340 Punkten geschlossen.

Die Volatilität am Schweizer Aktienmarkt ist durchschnittlich. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird der SMI sich am (heutigen) Freitag in einer Schwankungsbreite von 0,72 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 82 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 11'340,27 Punkten. Der VSMI ist am Donnerstag um 1,9 Prozent auf 13,78 Punkte gesunken.

+++

+++

05:50

Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 2,2 Prozent höher bei 29'177 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 1,9 Prozent und liegt bei 1948 Punkten.

Die Börse in Shanghai ist unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 0,1 Prozent.

Investoren setzten auf die USA, mit ihrem Multi-Billionen Dollar Haushaltspaket, um die Welt aus der Pandemie herauszuführen. Mehr Ausgaben seien gut für das weltweite Wachstum und hätten so die Stimmung der Investoren gestärkt, kommentierte Kyle Rodda, Marktanalyst bei IG in Melbourne. Das Ausmaß der fiskalischen Stimulierung hätte allerdings Sorgen geschürt über einen Inflationsschub, gab Rodda weiter an. Dies habe die US-Notenbank dazu veranlasst, schnell zu handeln, um Käufe von Vermögenswerten zu reduzieren und Kreditzinsen zu straffen. Die New York Times berichtete, US-Präsident Joe Biden strebe sechs Billionen Dollar an Bundesausgaben für 2022 an.

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 109,87 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,3730 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,8975 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2186 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0940 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,4187 Dollar.

The yuan’s relentless advance is raising expectations that it could hit levels last seen before its shock devaluation in 2015 https://t.co/bJLXy4cGwL — Bloomberg Markets (@markets) May 28, 2021

+++

00:00

Die in den vergangenen Wochen häufig gesehene Rotation von Technologie-Aktien zu Standardwerten hat den US-Aktienmarkt am Donnerstag wieder bestimmt. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,41 Prozent auf 34 464,64 Punkte, der marktbreite S&P 500 legte um 0,12 Prozent auf 4200,88 Punkte zu. Dagegen gab der technologielastige Nasdaq 100 um 0,33 Prozent auf 13 657,85 Zähler nach.

Unter Anlegern machte sich einmal mehr Wirtschaftsoptimismus breit nach einem Bericht der "New York Times" unter Berufung auf ihr vorliegende Dokumente, wonach US-Präsident Joe Biden am Freitag einen Sechs-Billionen-Dollar-Haushalt vorschlagen wird. Mit dem Budget sollen Bildung, Gesundheitsversorgung und Infrastruktur des Landes gestärkt werden. Zyklische, also besonders von der Konjunktur abhängige Papiere, hatten die Anleger daher eher auf ihren Kaufzetteln als die in der Pandemie heiss gelaufenen Technologie-Titel.

An die Dow-Spitze setzten sich die Papiere des Flugzeugbauers Boeing mit einem Zuwachs von 3,9 Prozent. Mit nach oben gezogen wurde der Kurs von den Produktionsplänen des europäischen Rivalen Airbus . Mit Blick auf eine Erholung von der Corona-Pandemie will dieser die Produktion kräftig ausbauen.

Ausblick - Airbus setzt weiter auf Erholung der Luftfahrt und plant Produktion https://t.co/SJEIoyDkJT pic.twitter.com/U6hVkLYLAT — cash (@cashch) May 27, 2021

In der Gunst der Anleger oben standen erneut Autowerte. General Motors (GM) gewannen 2,9 Prozent. Der Konzern fährt die Produktion in fünf bisher wegen der Chipknappheit geschlossenen Werken wieder hoch. Ford Motor sattelten auf ihre sehr hohen Vortagesgewinne nochmal gut sieben Prozent drauf. Tesla rückten um 1,9 Prozent vor.

Die hohe Nachfrage nach Technik für Rechenzentren und Grafikkarten trieb die Geschäfte von Nvidia auch zum Start des neuen Geschäftsjahres kräftig an. Im ersten Quartal sprangen Umsatz und Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich nach oben. Der Kurs jedoch profitierte davon nicht, er sank um 1,4 Prozent. Die Aktien hatten bereits in den vergangenen Tagen merklich zugelegt bis in die Nähe ihres Mitte April erreichten Rekordhochs.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)