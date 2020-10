11:40

Der SMI notiert gegen 10:50 Uhr um 0,4 Prozent höher bei 10'249,69 Punkten. Der SLI, der die 30 wichtigsten Werte umfasst, steigt um 0,4 Prozent auf 1574,70 und der umfassende SPI um 0,4 Prozent auf 12'788,31 Zähler. Von den 30 SLI-Werten legen 17 zu und 13 geben nach.

"Die Furcht vor den Konsequenzen der zweiten Corona-Welle, Brexit-Unsicherheiten und die kommende US-Präsidentschaftswahl garantieren eine Fortsetzung der Achterbahnfahrt an den Börsen," kommentiert ein Händler. Wie auch andere Indizes in Europa, bleibe auch der SMI derzeit in einer abwartenden Haltung seitwärts gerichtet, heisst es von einem Charttechniker. Eine Richtungsänderung wäre erst zu erwarten, wenn ein neues Hoch über 10'600 Punkten oder ein neues Tief unter 10'000 Punkten markiert würde. Kurzfristig hofften Investoren allerdings, dass die Berichtssaison die Gemüter etwas beruhigen könne. Hier sorgten am Morgen Julius Bär für einen ermutigenden Auftakt.

Börsen - «Die Panik und der Einbruch vom März werden sich nicht wiederholen» https://t.co/BQIBkXvoBB pic.twitter.com/9yauRnFSME — cash (@cashch) October 19, 2020

Mit Kursgewinnen von mehr als 5 Prozent sind die Aktien von Julius Bär (+5,3 Prozent) die unangefochtenen Spitzenreiter. Der Vermögensverwalter hat am Morgen sowohl bei den Neugeldzuflüssen als auch der Profitabilität in den ersten neun Monaten besser als erwartet abgeschnitten.

Das schürt ganz offensichtlich auch die Hoffnungen für die Zahlen von CS (+3,7 Prozent) und UBS (+2,5 Prozent). Dabei wird die UBS bereits am morgigen Dienstag über den Geschäftsverlauf im dritten Quartal berichten. Im Vorfeld zeigen sich einige Analysten wie etwa von Goldman Sachs zuversichtlich.

Neben den Bankaktien sind auch Versicherer und weitere Finanzdienstleister gefragt. So greifen Anleger bei den Aktien von Zurich, Swiss Re, Partners Group und Swiss Life zu, wie die Kursgewinne zwischen 0,3 und 1,6 Prozent zeigen. Auch bei der Zurich gab es am Morgen einen stützenden Analystenkommentar. Partners Group wiederum übernimmt einen signifikanten Anteil an der Mautgesellschaft Telepass.

Die Präferenz für Finanzwerte setzt sich auch im breiten Markt fort. Dort fallen GAM, Cembra Money Bank oder auch EFG mit Kursgewinnen zwischen 4,3 und 3,0 Prozent positiv auf. Dabei werden GAM am Mittwoch Zahlen vorlegen, während Cembra zum Wochenstart eine Kooperation mit dem Einrichtungsriesen Ikea gemeldet hat.

Dass sich der Markt weiter stabilisiert, verdankt er auch den drei Schwergewichten Nestlé, Roche und Novartis, die sich in etwa mit dem Markt entwickeln. Die beiden Pharmaschwergewichte haben zuletzt mit Nachrichten aus der Pipeline für wohlwollende Expertenkommentare gesorgt.

Das Gegenstück bilden Werte wie Lonza (-1,2 Prozent), LafargeHolcim (-0,9 Prozent) oder auch Kühne+Nagel (-0,6 Prozent). Auch der Logistiker Kühne+Nagel wird am morgigen Dienstag über den jüngsten Geschäftsverlauf berichten. Dabei hatten Konkurrenten wie die Reederei Maersk zuletzt Hoffnungen geschürt, dass sich das Geschäft weiter erholt haben dürfte.

Während Finanzwerte auch im breiten Markt gesucht sind, werden die Aktien von Addex, Aryzta und auch Hochdorf aus den Depots genommen, wie die Abgaben von jeweils mehr als 4 Prozent zeigen. Der Reisedetailhändler Dufry (-3,8 Prozent) wird angesichts der düsteren Corona-Fallzahlen einmal mehr gemieden.

11:25

Die europäischen Börsen erwischten dank den Impfstoff-Hoffnungen zuerst einen guten Start in die Woche. Im Verlauf des Vormittags gaben die Indizes ihre Gewinne teilweise ab. So steht der deutsche Dax noch 0,35 Prozent im Plus. Der Swiss Market Index gewinnt 0,5 Prozent.

Performance der weltweit wichtigsten Indizes (Quelle: Bloomberg).

11:20

Schwache chinesische Konjunkturdaten setzen dem Ölpreis zu. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligt sich um 0,3 Prozent auf 42,80 Dollar je Barrel. Das Wirtschaftswachstum des weltgrößten Erdöl-Verbrauchers fiel im abgelaufenen Quartal mit 4,9 Prozent geringer aus als erwartet. Vor allem die Zahlen zur Rohöl-Verarbeitung seien enttäuschend ausgefallen, sagt Volkswirt Howie Lee von der Bank OCBC.

10:40

Eine Störung hat am Montagvormittag den Handel an der Mehrländerbörse Euronext zum Erliegen gebracht. Wegen technischer Probleme sei der Handel mit allen Euronext-Produkten gestoppt worden, teilte das Unternehmen mit. Betroffen seien Aktien wie auch Derivate. Es werde an der Lösung des Problems gearbeitet.

09:55

Der Schweizer Leitindex SMI (+0,7 Prozent) kann seine Gewinne halten. Insbesondere die beiden Grossbanken Credit Suisse (+3,5 Prozent) und die UBS (+ 2,5 Prozent) legen stark zu. Doch auch Versicherungstitel wie die Zurich Insurance (+1,7 Prozent) sind gefragt.

SMI-Kurstableau (Quelle: cash.ch).

09:05

Der SMI gewinnt 0,7 Prozent hinzu auf 10'277 Punkte.

Die Hoffnung, dass sich die beiden politischen Lager in den USA noch vor den Präsidentschaftswahlen in zwei Wochen auf ein Konjunkturpaket einigen sowie die optimistischen Töne vom US-Konzern Pfizer über einen Corona-Impfstoff bis Ende Jahr stützen die Märkte in Asien. Sie überlagern damit die besorgniserregend stark steigenden Neuinfektionen. "Die vielen Themen, über die wir uns in den letzten Wochen Sorgen gemacht haben, sind nach wie vor allgegenwärtig", kommentiert ein Marktteilnehmer. "In den nächsten Wochen wird mit grosser Wahrscheinlichkeit viel passieren, und das umfassendere Makrobild könnte sich daher je nach den Entwicklungen an vielen Fronten ziemlich massiv verändern", fügte er hinzu.

Die Grossbank wird am morgigen Dienstag über den Geschäftsverlauf im dritten Quartal berichten. Im Vorfeld haben sich am Morgen noch zahlreiche Analysten mit positiven Kommentaren zu Wort gemeldet. Dabei passen die Experten von Goldman Sachs und Barclays ihre Kursziele sowohl für die UBS (+1,7 Prozent) als auch Konkurrentin CS (+1,7 Prozent) nach oben an.

Nach Analystenkommentaren präsentieren sich auch die Aktien des Warenprüfkonzerns SGS (+0,7 Prozent) fester. Partners Group (+0,5 Prozent) wissen mit der Übernahme eines signifikanten Anteils an der Mautgesellschaft Telepass zu überzeugen, während sich Roche (+0,3 Prozent) mit einer US-Zulassung gut in Szene setzen.

Am deutlichsten legen allerdings Julius Bär-Aktien (+3,1 Prozent) zu. Die Vermögensverwaltungsbank hat in den ersten neun Monaten 2020 bei den verwalteten Vermögen im Vergleich zum Stand vom Halbjahr weiter Boden gut gemacht. Dank anhaltender Kundenaktivität ist zudem der Betriebsertrag noch immer deutlich höher als noch im Vorjahreszeitraum.

08:15

08:10

Der Schweizer Aktienmarkt wird mit leichten Gewinnen in den Handelstag starten. Rund eine Stunde vor Handelseröffnung wird der SMI rund 0,2 Prozent höher gehandelt. Sämtliche Blue Chips notieren vorbörslich positiv. Die Kursgewinne gehen von plus 0,1 bis 0,6 Prozent.

Der breite Markt notiert ebenfalls 0,2 Prozent höher. Zu den vorbörslichen Gewinnern gehört die Julius Bär mit plus 2,1 Prozent. Die Bankengruppe verzeichnete im dritten Quartal einen starken Vermögenszuwachs.

07:50

Der Euro hat sich am Montag im frühen Handel über der Marke von 1,17 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1713 Dollar und damit nahezu so viel wie am Freitagabend. Auch zum Franken bewegt sich der Euro bei einem Stand von 1,0726 Franken in etwa auf dem Niveau, das er am Freitag im späten Handel hatte. Der US-Dollar tendiert bei 0,9159 Franken ebenfalls eher seitwärts.

Zum Wochenstart stehen sowohl in Europa als auch in den USA nur wenige Konjunkturdaten an, die an den Finanzmärkten Kursbewegungen auslösen könnten. Allerdings äussern sich zahlreiche hochrangige Notenbanker, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde und US-Notenbankchef Jerome Powell. Darüber hinaus treten EZB-Chefökonom Philip Lane und Powells Stellvertreter Richard Clarida an die Öffentlichkeit.

07:40

Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Ein Hauptthema an den Börsen bleibt die Corona-Pandemie - einerseits steigen die Neuinfektionen gerade in Europa immer stärker an, andererseits hoffen viele Investoren auf einen Corona-Impfstoff noch in diesem Jahr. Letzteres hat dem Dax am Freitag zu einem Plus von 1,6 Prozent auf 12'908,99 Punkten verholfen.

Zunehmend rücken die Geschäftszahlen der Unternehmen für das dritte Quartal in den Fokus: Unter anderem erlaubt IBM einen Blick in seine Bücher. Unter dem Strich müsse bei europäischen Firmen mit einem Gewinnrückgang von 40 Prozent gerechnet werden, prognostiziert Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank. "Dies wäre eine Verbesserung im Vergleich zum zweiten Quartal, als sich das Minus auf rund 50 Prozent belief."

05:40

Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,1 Prozent höher bei 23'673 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,3 Prozent und lag bei 1639 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg zunächst um 0,6 Prozent und fiel nach den Daten zu Chinas Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf 0,2 Prozent.

Konjunktur - Chinas Wirtschaft erholt sich langsamer als erwartet https://t.co/jhYN49eMZJ pic.twitter.com/1klA6veQE1 — cash (@cashch) October 19, 2020

Das Wirtschaftswachstum stieg von Juli bis September gegenüber dem Vorjahr um 4,9 Prozent und damit langsamer als die mittlere Prognose von 5,2 Prozent. "Die Erholung des BIP im dritten Quartal war weniger stark als erwartet, lag aber immer noch bei ordentlichen 4,9 Prozent im Jahresvergleich. Die Daten vom September übertrafen die Erwartungen, was auf eine Belebung der Dynamik gegen Ende des dritten Quartals hindeutet", sagte Frances Cheung, Leiterin der Makrostrategie für Asien bei Westpac in Singapur.

05:35

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 105,41 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,7017 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9156 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1709 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0721 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2926 Dollar.

