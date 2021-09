09:15

Der SMI notiert um 0,7 Prozent bei 12'109 Punkten höher. Die Aktien knüpfen damit an die Aufwärtsbewegung der US-Börse im späten Handel an. Dort war die Stimmung trotz überraschend starker Einzelhandelsdaten lange gedrückt und die anfänglichen Verluste konnten nicht ganz aufgeholt werden.

Für Schwankungen könnte der grosse Verfallstag mit auslaufenden Terminkontrakten sorgen. Laut Goldman Sachs dürften heute weltweit Aktienoptionen im Wert von rund 3,4 Billionen Dollar fällig werden. Im Blick behalten die Investoren zudem die Entwicklungen um den schuldenbeladenen chinesischen Immobilienkonzern Evergrande. Die Aktien des Krisenunternehmens rutschten erneut um elf Prozent ab.

Stark entwicklen sich die Aktien von Richemont (+2,6 Prozent) und Swatch (+2,1 Prozent). Auch Partners Group (+1,5 Prozent) und ABB (+1,1 Prozent) laufen überdurchschnittlich gut. An einem an Nachrichten sehr armen Tag sind es vor allem Analystenvoten, die Aufmerksamkeit erregen. Lonza (+0,7 Prozent) steigen aber trotz eines kritischen Votums: Die Papiere wurden laut Händlern durch Morgan Stanley auf "Equalweight" von "Overweight" gesenkt.

Nachrichten gab es von den beiden Pharmakonzernen Roche und Novartis, die um 0,6 respektive 0,8 Prozent steigen. Roche wird Zwischenergebnisse zu seiner Brustkrebs-Therapie Giredestrant am Kongress ESMO zeigen. Novartis wird am gleichen Anlass neue Daten zur Radioligandentherapie 177Lu-PSMA-617 zeigen.

Im breiten Markt ist Basilea (+1,3 Prozent) ein Thema. Das Biopharma-Unternehmen hat aktualisierte Daten zur Lebenserwartung von Krebspatienten vorgelegt, die mit dem Kandidaten Derazantinib behandelt werden.

+++

09:05

Der SMI notiert nach der Börsenöffnung um 0,8 Prozent bei 12'128 Punkten höher.

+++

Kursziel- und Ratingänderungen bei Schweizer Aktien Credit Suisse: JPMorgan senkt auf 11,30 (11,60) Fr. - Neutral

JPMorgan senkt auf 11,30 (11,60) Fr. - Neutral Lonza: Morgan Stanley senkt auf 'Equal Weight'

Morgan Stanley senkt auf 'Equal Weight' Holcim: Credit Suisse senkt auf 71 (78) Fr. - Outperform

Credit Suisse senkt auf 71 (78) Fr. - Outperform Helvetia: Julius Bär senkt auf 125 (127) Fr. - Buy

Julius Bär senkt auf 125 (127) Fr. - Buy Dormakaba: Julius Bär erhöht auf 660 (590) Fr. - Hold

Julius Bär erhöht auf 660 (590) Fr. - Hold Leonteq: Credit Suisse erhöht auf 63,30 (51) Fr. - Neutral

+++ Noch kein Trading-Konto? Nur 29 Franken Courtage pro Online-Trade ob Aktien, Fonds, Anleihen oder Strukturierte Produkte Zugang zu allen wichtigen Börsenplätzen weltweit

pro Online-Trade Gratis Realtime-Kurse im Wert von 1'298 Franken pro Jahr (ab Depotwert 20'000 Franken)

Auf Wunsch telefonische Beratung Mehr erfahren...

+++

08:10

Julius Bär berechnet den SMI um 0,5 Prozent bei 12'089 Punkten höher. Die Pharma-Titel Roche und Novartis sind je um 0,7 Prozent höher gestellt, nachdem am Pharmakongress ESMO heue Studiendaten zu Medikamenten veröffentlicht worden sind. Lonza (-0,4 Prozent) ist vorbörslich als einzige der 20 Titel tiefer. Grund sind kritische Analystenstimmen.

Durch Marktkommentare beflügelt werden Leonteq (+2,4 Prozent) und Vifor (+0,4 Prozent).

+++

07:40

Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 75,53 US-Dollar. Das waren 14 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel in ähnlichem Ausmass auf 72,47 Dollar. Trotz der leichten Verluste rangieren die Ölpreise in der Nähe ihrer höchsten Stände seit Anfang August.

+++

07:30

Der Euro hat am Freitag weiter unter der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1771 Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend.

Gegenüber dem Franken verteuerte sich der Euro auf 1,0911 nach 1,0889 Franken am Vorabend. Das Währungspaar USD/CHF (0,9268) hat sich im Vergleich zu Donnerstagabend nicht bewegt.

Zum Wochenausklang stehen nur wenige Konjunkturdaten mit grösserer Bedeutung auf dem Programm. Zwar werden aus der Eurozone Inflationsdaten erwartet, allerdings handelt es sich lediglich um eine zweite Schätzung. Für Interesse dürfte am Nachmittag die Verbraucherumfrage der Uni Michigan sorgen, die Auskunft über die Stimmung der US-Konsumenten gibt. Ranghohe Notenbanker äussern sich vor dem Wochenende nur wenige.

+++

06:15

Bei der IG Bank tendiert der SMI vorbörslich um 0,5 Prozent höher.

Bei Börsenschluss am Donnerstag lag der SMI um 0,3 Prozent im Plus auf 12'028 Punkten, nachdem er am frühen Nachmittag bis auf 12'099 Punkte gestiegen war.

+++

06:10

Nach Verlusten zu Beginn Woche haben sich die asiatischen Börsen im frühen Handel stabilisiert. Dennoch belasten die Anleger weiterhin die Sorgen um das globale Wachstum. "Wenn man nach Katalysatoren sucht, die die nächste Aufwärtsbewegung bei Aktien und Risikopapieren rechtfertigen könnten, sind sie nicht zu sehen, weil die Sorgen um das globale Wachstum die Anleger in Atem halten", sagte Kyle Rodda, Analyst bei IG Markets.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 30'484 Punkten.

+++

04:45

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle.

China's embattled developer Evergrande is on the brink of default. Here's why it matters https://t.co/2Wp7vY4Pnm — CNBC (@CNBC) September 17, 2021

+++

04:40

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 109,88 Yen und stagnierte bei 6,4574 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9276 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1763 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0912 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3786 Dollar.

+++

22:35

Ein überraschendes Umsatzplus der US-Einzelhändler hat Anleger an der Wall Street am Donnerstag nicht begeistert. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,2 Prozent tiefer auf 34'751 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen moderate 0,1 Prozent auf 15'181 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 büsste 0,2 Prozent auf 4473 Punkte ein.

Dabei wuchs der Einzelhandelsumsatz im August um 0,7 Prozent zum Vormonat. Von Reuters befragte Ökonomen hatten hingegen mit einem Rückgang von 0,8 Prozent gerechnet. Viele Verbraucher seien vor der Wiedereröffnung der Schulen einkaufen gegangen, sagten Analysten. "Die Kinder sind seit einem Jahr nicht mehr zur Schule gegangen und man legt sich ins Zeug", sagte Investmentexpertin Kim Forrest von Bokeh Capital. "Ich glaube, darum geht es bei den starken Zahlen." Aktien von Einzelhändlern legten zu: die Aktien der Modekette Gap stiegen um 1,6 Prozent, Titel von Tapestry zogen um 1,9 Prozent an. Papiere des Online-Marktplatzes Etsy gewannen gut drei Prozent und Bath & Body Works verbesserten sich um 2,1 Prozent.

Unterdessen blieb der Arbeitsmarkt unter Druck. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stieg in der vergangenen Woche stärker als erwartet. Auch die Sorge über ein verlangsamtes Wirtschaftswachstum in China bremse die Börsen weiterhin, sagten Händler. Hinzu kommt eine drohende schärfere Regulierung durch die chinesische Regierung, beispielsweise im Zocker-Paradies Macau mit zahlreichen Kasinos und Einkaufszentren. Im Zuge dessen gerieten die grossen US-Kasinos Las Vegas Sands, und Wynn Resorts ebenfalls unter Druck. Die Titel verloren bis zu 2,4 Prozent.

Für Vorfreunde sorgte hingegen die Ankündigung einer neuen Action-Kamera des Herstellers GoPro. Die Aktien stiegen um knapp ein Prozent.

Investoren behielten den schuldenbeladenen chinesischen Immobilienkonzern Evergrande im Blick. Der Konzern hat zuletzt die vorübergehende Aussetzung des Handels mit Anleihen seiner grössten Sparte beantragt. Die Aktien rutschten um 6,4 Prozent ab. "Immer klarer wird, dass die chinesische Regierung an Evergrande offensichtlich ein Exempel statuieren will", schrieben die Analysten der LBBW in einem Kommentar. Nun müssten die Märkte darauf hoffen, dass die Verantwortlichen in Peking eine systemische Krise zu verhindern wissen. Der zweitgrösste Immobilienentwickler des Landes, der unter einem Schuldenberg von mehr als 300 Milliarden Dollar ächzt, hatte selbst vor Liquiditäts- und Ausfallrisiken gewarnt.

Im chinesischen Immobiliensektor ist die Nervosität bereits deutlich zu spüren: Die Aktien von Sunca China oder Country Garden rauschten um mehr als elf und sieben Prozent in die Tiefe. In den vergangenen Tagen hatten die grossen Ratingagenturen Fitch, Moody's und S&P bereits die Bonitätsnoten für Evergrande gesenkt.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)