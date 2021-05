06:30

Der Swiss Market Index wird von der IG Bank vorbörslich 0,09 Prozent höher geschätzt. Am Donnerstag hatte der SMI fast 1 Prozent gewonnen.

Die Volatilität am Schweizer Aktienmarkt ist durchschnittlich und sinkt deutlich. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird der SMI sich am (heutigen) Freitag in einer Schwankungsbreite von 0,86 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 96 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 11'152,08 Punkten. Der VSMI ist am Donnerstag um 14,3 Prozent auf 16,51 Punkte gesunken.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,6 Prozent höher bei 28'271 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 0,4 Prozent und liegt bei 1902 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,5 Prozent.

Die Inflationssorgen haben offenbar bei vielen Anlegern etwas nachgelassen. Unter anderem vielleicht auch, weil die US-Notenbank mit den am Mittwoch veröffentlichten Protokollen ihrer jüngsten Beratungen die Tür für eine Drosselung ihrer Wertpapierkäufe geöffnet hatte. "Es ist immer noch ein Markt, der versucht, herauszufinden, wohin die Inflation gehen wird und was das für die Fed-Politik bedeuten könnte", sagte Kyle Rodda, ein Marktanalyst bei IG in Melbourne.

It's increasingly likely that the Fed will begin tapering by the end of this year. The conditions are right for a tantrum in emerging markets https://t.co/nPJSVbaGcK via @bopinion — Daniel Moss (@Moss_Eco) May 20, 2021

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 108,86 Yen und stagnierte bei 6,4333 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,8972 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,2230 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0975 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,4177 Dollar.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial legte nach drei Verlusttagen in Folge nun um 0,6 Prozent auf 34'084,15 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,1 Prozent auf 4159,12 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 1,9 Prozent auf 13'494,09 Punkte an.

Die Börsianer bewegte derweil weiterhin, dass im späten Handel am Mittwoch die erhofft klaren Signale aus dem jüngsten Sitzungsprotokoll der US-Notenbank ausgeblieben waren. Die Devisenmarktexperten der Commerzbank kommentierten in Anlehnung an den ehemaligen britischen Premierminister Winston Churchill: "Dies ist nicht das Ende der ultra-expansiven Fed-Politik. Es ist nicht einmal der Anfang vom Ende. Aber es ist der Anfang der Diskussion über den Anfang vom Ende."

Im Dow zählten die Aktien von Softwareanbietern zu den Favoriten. So stiegen Microsoft um 1,4 Prozent und Salseforce um 1,1 Prozent. Die Papiere des letztgenannten, auf cloudbasierte Unternehmenssoftware spezialisierten Konzerns waren bereits am Vortag von einem positiv gestimmten Analysten angetrieben worden.

Nun äusserte sich auch die Investmentbank Goldman Sachs zustimmend zu den Anteilscheinen von Salseforce. Die Nachfrage nach digitaler Transformation sei nach wie vor gross, schrieb der Experte Kash Rangan. Zugleich sei das Unternehmen mit seinen Angeboten rund um das Thema Kundenpflege gut aufgestellt, um den Marktanteil zu vergrössern.

Die Anteilscheine von Cisco holten anfängliche Verluste auf und schlossen 0,7 Prozent im Plus. Der Netzwerk-Spezialist bezahlt sein erwartetes Umsatzwachstum mit höheren Kosten. Die Erlöse im dritten Geschäftsquartal und das Umsatzziel für das vierte Quartal hätten derweil über den Erwartungen gelegen, hiess es von der britischen Investmentbank Barclays.

Für Aufmerksamkeit sorgte ansonsten der Börsengang von Oatly . Der schwedische Hafergetränke-Hersteller stiess auf starkes Anlegerinteresse. Der erste Kurs der Aktien hatte bei gut 22 Dollar gelegen, was einem Aufschlag von rund 30 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis entsprach. Am Ende notierten die Papiere bei mehr als 20 Dollar. Mit seinem haferbasierten Milchersatz entwickelte sich Oatly besonders bei Kaffeetrinkern zu einer beliebten Alternative.

Oatly shares soared during the company’s public market debut today. @LesliePicker talks about why the oat milk brand has become so popular with consumers. https://t.co/WhJv8ilW0d pic.twitter.com/nVqI5KYpJ6 — CNBC (@CNBC) May 21, 2021

Für Konstantin Oldenburger, Marktanalyst vom Handelshaus CMC Markets, ist es ein "Börsengang mit Glamour". Hafermilch sei Teil eines grösseren Trends zu Lebensmitteln, die tierische Produkte imitieren. "Sogenannte Food-Tech-Unternehmen wie Beyond Meat oder auch der neue Börsenaspirant aus Schweden geniessen eine hohe Aufmerksamkeit, auch weil die Weltbevölkerung stetig wächst." Im Kielwasser von Oatly zogen die Anteilscheine von Beyond Meat um 3,6 Prozent an.

