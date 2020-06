12:55

Die Futures der US-Börsen zeigen nach unten. Dies lässt eine negative Eröffnung am US-Aktienmarkt erwarten. In New York öffnet der Handel um 15.30 Uhr europäischer Zeit.

S&P 500: -0,1 Prozent

Nasdaq: -0,0 Prozent

Dow Jones: -0,2 Prozent

The Fed is preparing for the possibility of an economically debilitating second wave of coronavirus infections https://t.co/V6F5ikRRfb — Bloomberg (@business) June 30, 2020

+++

+++

11:55

Der SMI gibt gegen 10.50 Uhr um 0,4 Prozent ab auf 10'021,90 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 0,3 Prozent auf 1'499,56 und der breite SPI 0,4 Prozent auf 12'399,91 Zähler. Unter den 30 SLI-Werten stehen 21 Verlieren acht Gewinner gegenüber und Logitech sind unverändert.

Daher stellen sich Investoren denn auch zunehmend die Frage, wie der Weg zurück in die Normalität aussehen wird, sagt ein Händler. Eine V-förmige Erholung der Wirtschaft sei bereits in den Aktienkursen enthalten. "Das Enttäuschungspotential für den Fall, dass es anders kommt, ist dementsprechend hoch." Daher sei kurzfristig mit weiteren Stimmungsschwankungen und Kursausschlägen zu rechnen. Am Morgen haben die jüngsten Konjunkturdaten aus Asien denn auch kaum bei der Orientierung geholfen. Während Chinas Einkaufsmanagerindex für die Industrie etwas besser als erwartet ausfiel, ist Japans Industrieproduktion stärker als befürchtet geschrumpft.

Vifor-Aktien (-2,6 Prozent) werden nach einem Analystenkommentar auf den Schlussplatz verwiesen. Die Commerzbank hat das Kursziel für die Titel gesenkt und dies mit tieferen Schätzungen für bestimmte Medikamente begründet.

Mit Novartis (-1,2 Prozent), Sonova (-0,5 Prozent) und Roche (-0,3 Prozent) trennen sich Anleger von weiteren Vertretern der Gesundheitsbranche. Eine ebenfalls schwächere Nestlé (-0,2 Prozent) trägt zum insgesamt verhaltenen Markt bei.

Automobilzulieferer - Autoneum stellt Liquidität durch Anpassungen in der Finanzierung sicher https://t.co/3zk6vHYuuw pic.twitter.com/CBTr2j4ukH — cash (@cashch) June 30, 2020

Aber auch bei Autoneum (+2,2 Prozent) sorgen die Anpassungen bei der Finanzierung für ein verstärktes Käuferinteresse. Aryzta (+0,1 Prozent) haben mittlerweile dagegen einen Grossteil ihrer frühen Avancen abgegeben. Zuvor hatte der Backwarenkonzern mitgeteilt, dass sich der Umsatzschwund im Juni im Vergleich zu den Vormonaten etwas abgeschwächt habe.

Das Gegenstück bilden unter anderem die Aktien vom Schokoladen-Hersteller Barry Callebaut (-2,1 Prozent), die eine Abstufung durch Morgan Stanley belastet.

Die komplette Mittagsbörse finden Sie hier.

+++

+++

11:50

Die Anleger an Europas Börsen haben am Dienstag Vorsicht walten lassen. Überraschend besser als erwartet ausgefallene Stimmungsdaten aus der chinesischen Industrie konnten nicht lange stützen. Daten zu den Verbraucherpreisen in der Eurozone für den Monat Juni lieferten zudem kaum Impulse, da sie den Erwartungen weitgehend entsprachen.

Am späten Vormittag gab der EuroStoxx 50 um 0,2 Prozent auf 3225,80 Punkte nach. In Paris hielt sich der französische Leitindex Cac 40 zuletzt mit minus 0,1 Prozent auf 4941,82 Punkte stabil. Der britische FTSE 100 indes sank um 0,9 Prozent auf 6169,20 Zähler.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

+++

11:40

Angehobene Geschäftsziele der US-Chipfirmen Micron und Xilinx ermuntern Anleger zum Einstieg bei den europäischen Konkurrenten. Die Aktien von Infineon, STMicro und ASM International steigen um bis zu 4,3 Prozent. ASM-Titel sind mit 135,55 Euro so teuer wie noch nie.

+++

11:00

Die Inflation in der Eurozone ist im Juni leicht angestiegen. Nach Angaben des Statistikamts Eurostat vom Dienstag lagen die Verbraucherpreise 0,3 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Im Vormonat hatte der Anstieg 0,1 Prozent betragen. Analysten hatten einen etwas schwächeren Zuwachs auf 0,2 Prozent erwartet. Im Monatsvergleich erhöhte sich das Preisniveau wie im Jahresvergleich um 0,3 Prozent.

+++

10:30

Die britische Wirtschaft ist im ersten Quartal so stark geschrumpft wie sei 1979 nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt ging um 2,2 Prozent zurück, wie am Dienstag veröffentlichte Daten des nationalen Statistikamtes ONS zeigen.

+++

09:50

Der sinkende Ölpreis bremst die Wirtschaft in Saudi-Arabien spürbar. Das Bruttoinlandsprodukt sank im ersten Quartal um ein Prozent zum Vorjahreszeitraum, wie das nationale Statistikamt am Dienstag mitteilte. Allein der Öl-Sektor schrumpfte um 4,6 Prozent, während der übrige Bereich um 1,6 Prozent zulegte. Der weltgrößte Ölexporteur steht 2020 vor einem kräftigen Einbruch der gesamten Wirtschaft, da die Coronavirus-Pandemie die weltweite Rohölnachfrage dämpft. "Die Zahlen für das zweite Quartal werden mit ziemlicher Sicherheit schrecklich werden", sagte James Swanston, Analyst bei Capital Economics.

+++

09:45

Der SMI verliert 0,2 Prozent auf 10'043 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,0 Prozent und der breite SPI steht um 0,1 Prozent tiefer.

Mit Novartis (-0,2 Prozent) und Roche (-0,5 Prozent) trennen sich Anleger auch von den grossen Vertretern der Gesundheitsbranche. Eine ebenfalls schwächere Nestlé (-0,2 Prozent) trägt zum insgesamt verhaltenen Markt bei.

Dem stehen Kursgewinne von 2,1 Prozent bei Temenos gegenüber. Auch hier ist ein Analystenkommentar die treibende Kraft. Goldman Sachs hat das Kursziel für die Titel am Morgen erhöht.

Im breiten Markt greifen Investoren bei Leonteq (+5,6 Prozent) verstärkt zu. Die künftige Zusammenarbeit mit BlackRock wird im Handel als eine Bestätigung für den Finanzdienstleister gesehen.

+++

09:25

Gold ist auf dem Weg zum grössten Quartalsgewinn seit 2016. Die Nachfrage nach einer sicheren Wertanlage ist aufgrund des anhaltenden Coronavirus-Pandemie ungebrochen. Das Edelmetall hat in diesem Jahr bereits um 17 Prozent zugelegt. Und die Anleger stürzen sich auch weiterhin auf börsengehandelte Gold-Fonds. Analysten sehen das Preislevel um 1800 Dollar als nächste Hürde für den Goldpreis.

Gold headed for the biggest quarterly advance since 2016 amid a surge in demand for haven assets https://t.co/dcmMVydAuM pic.twitter.com/v9yrl4YabH — Bloomberg (@business) June 30, 2020

+++

09:10

Der SMI notiert 0,1 Prozent höher bei 10'072 Punkten. Er ist damit aber auf gutem Weg, das zweite Quartal mit einem klaren Plus abzuschliessen. Das erste Quartal war bekanntlich im Zuge der Coronakrise deutlichen negativ.

Die am Morgen in China veröffentlichen Konjunkturdaten werden unisono von Händlern als positiv gewertet. Der Einkaufsmanagerindex für die verarbeitende Industrie ist etwas stärker als erwartet gestiegen und schürt damit gewisse Konjunktur-Hoffnungen. Dass die japanische Industrieproduktion im Mai dagegen stärker als erwartet gesunken ist, falle angesichts der China-Daten weniger stark ins Gewicht. Generell sind sich Händler einig, dass der Markt weiter hin- und hergerissen ist zwischen Hoffen und Bangen, was das Coronavirus und dessen Auswirkungen betrifft.

Konjunktur - Chinas Industrie zieht stärker an als erwartet https://t.co/UztqenlfV7 pic.twitter.com/11AzIk8ZpY — cash (@cashch) June 30, 2020

Bei den Blue Chips fallen Richemont (+0,4 Prozent) mit einem Plus auf. Hier dürfte die Credit Suisse mit einem erhöhten Kursziel für etwas Schwung sorgen, wenngleich die Erwartungen an das erste Quartal alles andere als optimistisch sind.

Auch der Automobilzulieferer Autoneum (+1,6 Prozent) kann mit seiner angepassten Finanzierung vorbörslich überzeigen. Mit den Massnahmen soll die Liquidität und langfristige Finanzierung des Unternehmens sichergestellt werden.

Höher tendieren auch die Aktien des Backwarenkonzerns Aryzta (+2,8 Prozent). Dieser berichtete am Morgen, dass sich der Umsatzschwund im bisherigen Verlauf des vierten Quartals (per Ende Juli) gegenüber den Vormonaten etwas verlangsamt hat.

Die Titel von Barry Callebaut fallen mit minus 1,1 Prozent noch etwas deutlicher. Hier reagieren Investoren verschnupft auf eine Abstufung durch Morgan Stanley.

+++

+++

08:35

+++

08:25

Am deutschen Aktienmarkt scheint sich am Dienstag nach überraschend guten Stimmungsdaten aus der chinesischen Industrie ein leichter Konjunkturoptimismus durchzusetzen. Im Reich der Mitte hat sich die Lage der grossen und staatlich kontrollierten Industriekonzerne im Juni - gemessen am Einkaufsmanagerindex - überraschend etwas gebessert.

Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte rund eine Stunde vor Handelsstart ein Plus von 0,19 Prozent auf 12 255 Punkte. Zum Wochenstart hatte sich der Dax um knapp 1,2 Prozent von seinem Vorwochenverlust erholt. Spannend wird nun, ob es dem Dax zeitnah gelingt, aus seiner zuletzt recht engen Spanne von 12 000 bis 12 500 Zählern auszubrechen. Der EuroStoxx 50 wird am Dienstagmorgen rund 0,1 Prozent höher erwartet.

+++

08:10

Der SMI steigt nach Julius-Bär-Berechnungen vorbörslich um 0,4 Prozent auf 10'099 Punkte. Alle 20 SMI-Titel sind im Plus. Die Aktien des Luxusgüterkonzerns Richemont legen wegen einer Kurszielerhöhung mit 0,9 Prozent am stärksten zu.

Der breite Markt macht es dem SMI gleich und legt ebenfalls um 0,4 Prozent zu. Aryzta gehört mit minus 0,5 Prozent neben Barry Callebaut mit minus 0,8 Prozent zu den einzigen Verlierern. Der Backwarenhersteller kann mit seinen Quartalszahlen nicht überzeugen.

+++

07:55

Die Ölpreise sind am Dienstag gesunken. Die Notierungen gaben aber nur leicht nach, nachdem sie zum Wochenauftakt von besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten profitiert hatten und kräftig gestiegen waren. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 41,52 US-Dollar. Das waren 19 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls geringfügig um 18 Cent auf 39,52 Dollar.

+++

07:45

Der Euro hat sich am Dienstag zunächst nur wenig bewegt. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung zu 1,1233 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

Auch zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 1,0692 Franken nahezu unverändert gegenüber Montagabend. Der US-Dollar kann mit 0,9518 Franken seine deutlichen gewinne vom gestrigen Nachmittag verteidigen.

An den Finanzmärkten herrscht am Morgen eine generell freundliche Stimmung, heisst es. Unter Druck gerät allerdings der japanische Yen, der im Handel mit allen wichtigen Währungen nachgibt. Der Yen gilt als sicherer Anlagehafen. Wegen besser als erwartet ausgefallener Konjunkturdaten aus China machen Investoren einen Bogen um die japanische Währung, während der Kurs des australischen Dollar zulegen kann. Australien ist ein führender Rohstofflieferant und damit wichtiger Handelspartner Chinas.

+++

06:55

Infolge des Insolvenzantrags des deutschen Zahlungsabwicklers Wirecard werden dessen Aktien aus dem Stoxx Europe 600 entfernt. Von diesem Dienstag an werden sie nicht mehr im Index der 600 grössten börsennotierten europäischen Unternehmen zu finden sein. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgestellt werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

+++

05:45

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,7 Prozent höher bei 22'363 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,2 Prozent und lag bei 1567 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,8 Prozent.

+++

05:40

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 107,69 Yen und gab 0,2 Prozent auf 7,0662 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9507 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1246 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0696 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2311 Dollar.

+++

00:00

Die Wall Street hat sich am Montag etwas von ihren zum Wochenschluss erlittenen Verlusten erholt. Vor allem der Dow Jones Industrial stieg deutlich. Auftrieb gaben robuste US-Konjunkturdaten: Der Immobilienmarkt erholte sich im Mai stark von der Corona-Krise. Die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe sprang deutlich stärker an als Analysten erwartet hatten.

Der Dow zog um 2,3 Prozent auf 25'595,80 Punkte an. Am Freitag hatte der US-Leitindex noch um 2,8 Prozent nachgegeben und einen Wochenverlust von mehr als 3 Prozent verzeichnet.

Der breiter gefasste S&P 500 stieg am Montag um 1,5 Prozent auf 3053,24 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es nach anfänglichen Verlusten um 1,1 Prozent auf 9961,16 Punkte nach oben. Er hatte am vergangenen Dienstag ein Rekordhoch erreicht.

When it comes to the future of the stock market, investors’ predictions are all over the map https://t.co/Vp9u0czI22 — Bloomberg (@business) June 29, 2020

Gleichwohl sind die Anleger nach wie vor hin- und hergerissen zwischen der Hoffnung auf eine rasche wirtschaftliche Erholung und den Corona-Sorgen. Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen nimmt seit Tagen vor allem im Süden der USA wieder rasant zu.

Unter den Einzelwerten stachen im Dow die Aktien von Boeing heraus, die um gut 14 Prozent in die Höhe schnellten. Die Hoffnung auf eine Wiederzulassung des nach zwei Abstürzen mit Startverboten belegten Krisenfliegers 737 Max steigt. Die US-Luftfahrtaufsicht FAA und der Flugzeugbauer begannen bereits an diesem Montag eine Reihe entscheidender Testflüge.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP/SDA)