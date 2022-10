Mit einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten ist der US-Dollar am Morgen weniger stark gefragt, während der Euro im Gegenzug etwas Auftrieb bekommt. Nach starken Kursgewinnen an den New Yorker Aktienbörsen zeigen sich am Morgen auch an den asiatischen Märkten kräftige Kursgewinne, was bei den Anlegern eine grössere Risikofreude weckt.