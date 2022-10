Nach der deutlichen Kehrtwende an der Wall Street am Vortag sei mit einer Erholung zu rechnen, heisst es am Markt. Auch in Fernost haben die Aktienbörsen massiv zugelegt. Händler sprachen von massiven Deckungskäufen. Auslöser war die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer Aufgabe, die Inflation zu bekämpfen, Erfolg habe und damit ein Ende des Zinserhöhungszyklus absehbar werden könnte, heisst es am Markt. Auch der Schweizer SMI beendete den Handel nach einer Achterbahnfahrt, auf der er bei 10'011 Punkten gar ein neues Jahrestief markierte, leicht im Plus.