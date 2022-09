11:40

Die Futures für die US-Märkte tendieren deutlich fester:

Dow Jones Futures: +0,46 Prozent

S&P 500 Futures: +0,59 Prozent

Nasdaq Futures: +0,66 Prozent

Die Stimmung an den Märkten ist generell gut, wobei sich durch die Terminkurse eine besonders feste Eröffnung an den US-Märkten andeutet. Die Inflationszahlen könnten in den USA erneut sinken. Am Dienstag werden die Daten publiziert.

Geldpolitik - Trotz wohl tieferer Inflation in den USA droht ein weiterer Jumbo-Zinsschritt der Fed https://t.co/nU0qBccDJv pic.twitter.com/lGzUf5a7bl — cash (@cashch) September 12, 2022

+++

11:35

Dass der Leitindex SMI seinen europäischen Pendants hinterherhinkt, ist vor allem den Schwergewichten geschuldet, die grössere Aufschläge verhindern. Laut Händlern ist der scheinbar positive Stimmungsumschwung an der Börse aber ohnehin fundamental nur schwer zu erklären. Vor allem die technischer Verfassung der Börsen spiele derzeit eine wichtige Rolle, meint ein Händler. Auch, dass mittlerweile mehr Klarheit mit Blick auf die Notenbanken herrsche, sei eine grundsätzliche Stütze, da somit Unsicherheit aus dem Markt genommen werde.

Der Bericht zur Schweizer Mittagsbörse finde sich hier.

+++

10:35

Der Verdacht von US-Behörden, das bestimmte Hackfleisch-Packungen in Kochboxen von HelloFresh mit Kolibakterien verunreinigt sein könnten, schickt die Aktien des Startup-Unternehmens auf Talfahrt.

Am Vormittag notierten HelloFresh-Papiere in Frankfurt gut vier Prozent im Minus. Für Aufregung sorgte die Warnung der Lebensmittelaufsicht FSIS, die bei Untersuchungen eines Ausbruchs von Kolibakterien-Infektionen in den USA auf die Spur von rohem Hack in HelloFresh-Kochboxen gekommen war. Die FSIS zeigte sich besorgt, dass Kunden die im Juli ausgelieferten Chargen noch in Tiefkühltruhen haben könnten und mahnte dazu, das Hackfleisch wegzuwerfen.

Eine Stellungnahme von HelloFresh stand zunächst noch aus. Die Nachricht aus den USA trifft das Berliner Unternehmen wenige Tage vor seinem Rauswurf aus dem Dax. Die Aktien des Unternehmens, das von der Corona-Pandemie mit geschlossenen Lokalen und Homeoffice massiv profitiert hatte, sind in diesem Jahr bereits deutlich eingebrochen. Die USA sind der wichtigste Markt für HelloFresh.

+++

10:00

Am Schweizer Aktienmarkt ziehen die Kurse zum Wochenstart zwar mehrheitlich an. Allerdings erweisen sich die drei Schwergewichten Roche (-1,30 Prozent), Novartis (+0,35 Prozent) und Nestlé (unv.) als Bremsklötze.

Der Rückenwind durch die Vorgaben aus Übersee ebbt damit merklich ab. "In der heute beginnenden Handelswoche erwarten wir weiterhin volatile Märkte", heisst es in einem aktuellen Marktkommentar. Nachdem die Berichtssaison mittlerweile beendet ist, rücken Konjunkturdaten zunächst wieder verstärkt in den Fokus. Der SMI notiert um 10 Uhr herum um 0,28 Prozent auf 10'931 Punkten höher. Einzelne Titel wie Credit Suisse (+2,82 Prozent), UBS (+2,02 Prozent) und Holcim (+1,74 Prozent). Auch Sika, Swiss Life, Richemont, Swiss Re u8nd ABB notieren über 1 Prozent im Plus.

So steht am Vormittag die Konjunkturprognose des deutschen Ifo-Instituts auf der Agenda. Es dürften aber vor allem die US-Inflationsdaten am morgigen Dienstag sein, die besondere Beachtung finden. Immerhin wird die US-Notenbank Fed kommende Woche ihre nächste Zinsentscheidung veröffentlichen. Erste Schatten dürfte zudem der grosse Verfallstag an diesem Freitag vorauswerfen, wenn Futures und Optionen auf Indizes sowie Optionen auf einzelne Aktien verfallen. Zum sogenannten Hexensabbat schwanken die Aktienkurse üblicherweise sehr stark, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen.

+++

09:25

Der SMI folgt guten Vorgaben aus Übersee. So hat die Wall Street am vergangenen Freitag erstmals seit Mitte August wieder ein Wochenplus erzielt. Die Investoren in Asien haben sich davon bereits inspirieren lassen und greifen bei Aktien ebenfalls zu. Allerdings sind zahlreiche Märkte wie etwa auf dem chinesischen Festland, in Hongkong und Südkorea wegen eines Feiertags geschlossen.

Der Index notiert knapp eine halbe Stunde nach dem Beginn des Handels 0,24 Prozent bei 10'926 Punkten höher. Laut Börsianern bereiten sich die globalen Märkte auf die neuesten Inflationsdaten aus den USA vor, die am morgigen Dienstag veröffentlicht werden sollen. Es sind mit die letzten Preisdaten vor der mit Spannung erwarteten Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche. Voraussichtlich werden die US-Währungshüter dann abermals die Zinsen um 0,75 Prozentpunkte anheben, um damit der galoppierenden Inflation Einhalt zu gebieten. Fed-Chef Jerome Powell hatte erst vergangene Woche bekräftigt, dass er sich nachdrücklich für die Senkung der Inflation einsetze.

Die Aktie der Credit Suisse (+2,36 Prozent) ist die stärkste Aktie im SMI. In der Bank kursiert die Idee, Investmentbanker zu Teilhabern zu machen. Entsprechende Planspiele kommen von einzelnen Verwaltungsräten. Mit der UBS (+1,52 Prozent) und der Swiss Re (+1,11 Prozent) laufen zwei weitere Finanzunternehmen im frühen Handel gut.

Der Rückversicherer profitiert von der Hoffnung auf weitere Preissteigerungen in der Rückversicherungsbranche. Im unsicheren wirtschaftlichen und geopolitischen Umfeld dürfte die Nachfrage nach Versicherungen zunehmen, zeigte sich der Konzern im Vorfeld des Branchentreffens "Rendez-Vous de Septembre" in Monte Carlo zuversichtlich. Die Titel setzen damit den Aufwärtstrend der Vorwoche fort.

+++

09:05

Der SMI notiert nach dem Börsenstart um 0,28 Prozent bei 10'931 Punkten höher. An der Spitze stehen vor allem Finanztitel.

+++

08:10

Julius Bär berechnet den SMI um 0,36 Prozent bei 10'939 Punkten höher. Alöle 20 Blue Chips werden im Plus gesehen. Etwas herausstechend sind Swiss Re (+0,80 Prozent). Der Rückversicherungskonzern rechnet mit steigenden Preisen in der Branche.

Am breiten Markt sind die Kurse ebenfalls durch das Band hindurch höher. Bei Valora (+0,58 Prozent) ist ein Zwischenstand aus der Femsa-Übernahme bekanntgegeben worden. Bei Dormakaba (+0,24 Prozent) hat Research Partners das Kursziel von 600 auf 550 Franken gesenkt, bleibt aber bei der Empfehlung "Kaufen".

+++

07:45

Der Euro kostet am Montag weiterhin mehr als ein Dollar. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung mit 1,0089 Dollar etwas höher als zum Ende letzter Woche und damit klar über der Parität zur US-Währung.

Gegenüber dem Franken notiert der Euro mit 0,9681 ebenfalls etwas höher. Der Dollar ist dagegen am Montagmorgen wieder unter die Marke von 0,96 Franken gefallen - der Kurs liegt aktuell bei 0,9596 Franken.

Geldpolitik - Deutscher Notenbankchef Nagel hält weitere EZB-Zinsschritte für nötig https://t.co/PK9Dk3iFaz pic.twitter.com/H7kU1liRl8 — cash (@cashch) September 12, 2022

Der Euro profitierte zuletzt von der strafferen Geldpolitik der EZB. Vergangene Woche hatten die Währungshüter ihre Leitzinsen kräftig um 0,75 Prozentpunkte angehoben, um sich gegen die sehr hohe Inflation zu stemmen. Die EZB folgt damit anderen grossen Notenbanken wie der US-Zentralbank (Fed) oder der Bank of England, die ihre Zinsen deutlich früher angehoben haben als die EZB.

Zum Wochenstart stehen nur wenige Konjunkturdaten von Belang auf dem Programm. Allerdings äussern sich in Europa einige ranghohe Notenbanker, darunter EZB-Vizepräsident Luis de Guindos. Zuletzt hatten sie zahlreiche EZB-Vertreter für weitere Zinsanhebungen zur Inflationsbekämpfung ausgesprochen.

+++

07:40

Aus Furcht vor einer sinkenden Nachfrage ziehen sich Anleger aus dem Rohölmarkt zurück. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligt sich um 1,5 Prozent auf 91,46 Dollar je Barrel. Die neuen Corona-Beschränkungen beim Top-Abnehmer China und die Abkühlung der Weltwirtschaft drückten auf die Stimmung, sagte Anlagestratege Juni Rong Yeap vom Brokerhaus IG.

+++

07:30

+++

06:30

Der Goldpreis bewegt sich vor der Veröffentlichung der neuesten US-Inflationszahlen seitwärts. Ökonomen erwarten, dass die Teuerung auf 8,1 Prozent sinkt, dies wäre das zweite Mal in Folge. Die US-Notenbank Fed dürfte dennoch die Zinsen um weitere 0,75 Prozent anheben.

Gold hat sich im September zwischen 1700 und 1720 Dollar die Feinunze bewegt, nachdem der Preis davor monatelang gefallen war. Am Freitag verbuchte Gold den ersten Wochengewinn nach drei Wochen mit Verlusten.

+++

05:50

Nach vorbörslichen Indikationen der IG Bank bewegt sich der SMI um 0,67 Prozent höher.

Die Anleger hoffen, dass die für Dienstag erwarteten US-Konsumentenpreise auf einen Höhepunkt der Inflation hindeuten werden, da laut einer Reuters-Umfrage die sinkenden Benzinpreise den Gesamtindex um 0,1 Prozent nach unten ziehen werden. Für die Kerninflation wird ein Anstieg von 0,3 Prozent erwartet.

Einige Analysten sehen sogar die Chance auf ein schwächeren Anstieg. "Da die Wirtschaft in der ersten Jahreshälfte geschrumpft ist und die Ausgaben der privaten Haushalte unter erheblichem Druck stehen, ist eine leichte Überraschung nach unten zu erwarten", schrieben die Ökonomen von Westpac.

Ethan Harris, Ökonom bei der Bank of America (BofA), befürchtet, dass die Zentralbanken bei ihren Zinsschritten zu weit gehen könnten, wenn sie sich nur auf die tatsächliche Inflation konzentrieren. "Für die Anleger bedeutet dies mehr Druck auf die Zinssätze, mehr Schwäche bei den Risikoanlagen und weiteren Auftrieb für den superstarken Dollar", sagte Harris. "Unserer Ansicht nach werden sich diese Trends nur dann umkehren, wenn die Märkte die volle Wucht der Zentralbankerhöhungen einpreisen, und so weit sind wir noch nicht."

+++

05:45

Die Börse in Tokio hat sich am Montag in der Hoffnung auf eine Abkühlung der angeheizten US-Inflation zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,1 Prozent höher bei 28'529 Punkten.

Die Märkte in China, Hongkong und Südkorea blieben wegen eines Feiertags geschlossen.

+++

05:40

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,3 Prozent auf 143,01 Yen und gab 0,5 Prozent auf 6,9240 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9596 Franken.

Parallel dazu stieg der Euro um 0,4 Prozent auf 1,0076 Dollar und zog um 0,3 Prozent auf 0,9673 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,1605 Dollar.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)