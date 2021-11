08:05

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär 0,4 Prozent höher. Gestern hat der Schweizer Leitindex 0,23 Prozent zugelegt auf 12'395 Zähler.

Sämtliche Blue Chips notieren höher. Swiss Life (+1,9%) sind am Investorentag besonders gesucht. Auch UBS (+1%) kann überproportional zulegen.

Am breiten Markt stehen die Vorzeichen ebenfalls auf grün. Negative ist Julius Bär (-1,6%).

07:40

Der Euro hat sich am Donnerstag über der Marke von 1,12 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1213 US-Dollar und damit geringfügig mehr als am späten Vorabend. Am Vortag war der Kurs erstmals seit Mitte 2020 unter 1,12 Dollar gerutscht.

Zum Franken bewegt sich der Euro bei einem Stand von 1,0469 wieder klarer unter der 1,05er Marke, die er in dieser Woche kurzzeitig zurückerobert hatte. Der US-Dollar präsentiert sich bei 0,9336 Franken ebenfalls kaum bewegt seit Mittwochabend.

07:25

Zum US-Feiertag Thanksgiving wird der der deutsche Dax sowie die Mehrheit der europäischen Aktienmärkte Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag höher starten. Da die Wall Street am Donnerstag geschlossen bleibt und am Freitag nur für einen verkürzten Handel ihre Tore öffnet, rechnen Experten mit dünnen Handelsumsätzen am deutschen Aktienmarkt. "Die heutige Ruhe dürfte dem Dax eine Chance geben, nach fünf negativen Tagen am Stück mal wieder ein Plus zu erzielen", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Am Mittwoch hatten ihn Konjunktursorgen 0,4 Prozent ins Minus auf 15.878,39 Punkte gedrückt. Zu den wenigen Konjunkturdaten, die auf dem Terminplan stehen, gehört der GfK-Index, der die Kauflaune der deutschen Verbraucher widerspiegelt. Analysten erwarten für Dezember eine Verschlechterung auf minus 0,5 Punkten von plus 0,9 Zählern im Vormonat.

Auch an den anderen europäischen Börsen stehen die Vorzeichen mehrheitlich auf grün.

06:35

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank 0,16 Prozent höher. Gestern hat der Schweizer Leitindex 0,23 Prozent zugelegt auf 12'395 Zähler.

06:10

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich. Der US-Dollar setzte seinen Höhenflug fort, da die Anleger davon ausgehen, dass die Zinssätze in den USA schneller steigen werden als in anderen großen Volkswirtschaften. Im Großen und Ganzen "beobachten wir bei der Zusammensetzung regionaler Aktien den US-Dollar, der neue Höchststände erreicht, und das ist ein Gegenwind für die Aktien der Schwellenländer", sagte Fook-Hien Yap, leitender Anlagestratege der Vermögensverwaltung Standard Chartered Bank. "Der Markt geht jetzt von mehr als zwei Zinserhöhungen im nächsten Jahr aus, aber wir halten das für zu gewagt. Wir rechnen nur mit etwa einer Anhebung im nächsten Jahr", sagte Yap.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent höher bei 29.529 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,4 Prozent und lag bei 2026 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent.

05:50

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 115,36 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,3882 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9334 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1213 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0470 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,3346 Dollar.

22:45

Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch keine grossen Sprünge gemacht. Die Anleger hielten sich mit neuen Engagements zurück, da viele US-Bürger den Feiertag "Thanksgiving" am Donnerstag für ein verlängertes Wochenende nutzen. Feiertagsbedingt wurden auch einige Konjunkturdaten vorgezogen, die nur wenig Einfluss auf die Kurse hatten. Das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung sorgte auch nicht gerade für Turbulenzen.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,03 Prozent bei 35 804,38 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,23 Prozent auf 4701,46 Punkte aufwärts. Der Nasdaq 100 stieg um 0,37 Prozent auf 16 367,81 Zähler.

Dem Fed-Protokoll zufolge diskutierten die Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses der US-Notenbank über eine raschere Drosselung ihrer Anleihekäufe. "Einige Teilnehmer bevorzugten ein etwas schnelleres Tempo der Kürzungen, das zu einem früheren Abschluss der Käufe führen würde", hiess es in dem Protokoll. So könne man früher mit Zinsänderungen auf wachsende Inflationsgefahren reagieren.

Die US-Wirtschaft ist im Sommer etwas stärker gewachsen als bisher bekannt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um auf das Jahr hochgerechnet 2,1 Prozent. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind um 71 000 auf 199 000 und damit auf den niedrigsten Stand seit dem Jahr 1969 gefallen. Analysten hatten im Schnitt mit 260 000 Anträgen gerechnet.

Die Aufträge für langlebige Güter sind im Oktober wegen einer Schwäche im Transportsektor überraschend weiter gefallen. Der US-Immobilienmarkt neigt weiter zur Stärke. Im Oktober stiegen die Verkäufe neuer Häuser gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent, während Analysten mit einer Stagnation gerechnet hatten. Das Konsumklima - gemessen am Uni-Michigan-Index - ist im November auf den tiefsten Stand seit zehn Jahren gefallen. Die Ausgaben und Einkommen der US-Verbraucher sind im Oktober stärker als erwartet gestiegen.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien der Computer-Konzerne Dell und HP Inc mit vorgelegten Quartalszahlen im Blick. Dank einer starken PC-Nachfrage verdienten beide glänzend. Dell und HP profitierten in der Corona-Pandemie weiter vom Trend zum Homeoffice und einem erhöhten IT-Bedarf. Dell-Papiere gewannen 4,8 Prozent, jene von HP zogen um mehr als 10 Prozent an.

Die Erwartung starker Umsatzeinbussen der Modekette Gap liess die Aktien um gut 24 Prozent einbrechen. Wegen weltweiter Probleme in der Lieferkette und deutlich steigender Frachtkosten warnte Gap vor einem schwächeren Weihnachtsgeschäft. Im laufenden Jahr könnten dem Unternehmen demnach bis zu 650 Millionen Dollar an Erlösen entgehen. Gap strich deshalb seine Jahresziele deutlich zusammen.

Tesla-Chef Elon Musk veräusserte weitere Papiere des Elektroautobauers für etwa 1,05 Milliarden US-Dollar, wie aus Pflichtmitteilungen an die US-Börsenaufsicht hervorging. Damit hat sich Musk insgesamt schon von Tesla-Aktien im Wert von rund 10 Milliarden Dollar getrennt, seit er vor zweieinhalb Wochen im Zuge eines Twitter-Votums den Verkauf von zehn Prozent seiner Beteiligung zugesagt hatte. Die Tesla-Titel stiegen um 0,6 Prozent.

