Der Euro ist am Mittwoch nach Vortagesverlusten zum US-Dollar weiter gesunken. Am Vormittag kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1,0803 Dollar. Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,0532 Franken nur wenig tiefer. Entsprechend liegt der Dollar mit 0,9748 höher zum Franken.

Am Dienstag war der Euro nach dem Urteil des deutschen Bundesverfassungsgericht zu den billionenschweren Staatsanleihekäufe der EZB unter Druck geraten. Das Gericht hatte die Anleihekäufe im Rahmen des Programms PSPP, das im Jahr 2015 aufgelegt wurde, beanstandet

Die Schweizer Börse kommt langsam etwas in Fahrt. So gewinnt der SMI gegen 10:10 rund 0,4 Prozent. Im breiten Markt setzt Aryzta zum Höhenflug an. Die Titel steigen um knapp 14 Prozent. Am Morgen wurde bekannt, dass die aktivistische Investoren-Gruppe Veraison mit über drei Prozent beim Backwarenhersteller einsteigt.

Das ist der aktuelle Stand im SMI:

Der SMI tendiert gegen 09:10 Uhr praktisch unverändert bei 9'510 Punkten, genauso wie der breite SPI, der auf 11'823 Zähler kommt.

Die Aktien der Grossbanken UBS (-0,8%) und Credit Suisse (-1,4%) verlieren. Die Deutsche Bank hat das Kursziel für UBS auf 10 von 9 Franken erhöht und das für CS auf 10 von 11 Franken gesenkt. Das Rating für UBS lautet auf "Hold" und das für CS auf "Buy". Beide Aktien hatten am Vortag schwächer geschlossen.

Bei den Aktien aus der zweiten Reihe fallen die Aryzta-Titel auf: Sie um 4,4 Prozent höher gehandelt. Veraison - gilt als aktivistischer Investor - hat über eine Beteiligung an dem Backwarenhersteller von 3,19 Prozent informiert.

Insgesamt verhielten sich Anleger vorsichtig vor der Veröffentlichung von Konjunkturzahlen aus dem Ausland, heisst es am Markt. Die Daten sollten Auskunft geben über die weiteren Aussichten der Wirtschaft. Am Vortag hatte die Aussicht auf weltweite Lockerungen in der Coronakrise bei den Anlegern die Hoffnung auf eine baldige Erholung geweckt.

Die chinesischen Aktienmärkte haben nach einer feiertagsbedingt fünftägigen Handelspause am Mittwoch überwiegend freundlich tendiert. Die Anleger agierten angesichts der aktuellen Spannungen zwischen den USA und China vorsichtig, hiess es am Markt. Immer neue Vorwürfe aus Washington belasten das Verhältnis zwischen China und den USA zusehends. US-Verteidigungsminister Mark Esper warf der kommunistischen Führung Chinas am Dienstag vor, mit falschen Versprechen und "Zwang" ihr Image in der Corona-Krise aufzupolieren.

Der Leitindex CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte am Mittwoch um rund 0,2 Prozent zu. Der Hang Seng in Hongkong stieg zuletzt um rund 1,4 Prozent. In Japan wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

The U.S.-China rift will welcome back Japan traders https://t.co/kcVkcbIY8B — Bloomberg (@business) May 6, 2020

Der SMI notiert vorbörslich 0,25 Prozent im Minus. Sämtliche Blue Chips notieren negativ zwischen -0,15 (Swiss Life) und -0,34 Prozent (ABB).

AM breiten Markt zeichnen sich teilweise etwas höhere Verluste ab. So verliert Straumann vorbörslich 1,25 Prozent.

Die chinesischen Aktien sind am Mittwoch nach den Feiertagen ins Wanken geraten, die Börse in Tokio blieb wegen eines weiteren Festtags geschlossen. Die Spannungen zwischen US-Präsident Trump und China schreckten die asiatischen Anleger ab. "Mit Trump und den Unternehmen immer noch auf das Labor in Wuhan fixiert, sind die Händler unglaublich vorsichtig heute Morgen und wägen alle möglichen Antworten Chinas ab. Und diejenige, die am Schaden anrichten, würde, wäre, wenn China den Import von US-Öl reduziert", sagte Stephen Innes, Chefstratege für globale Märkte bei AxiCorp.

US-Präsident Donald Trump hat China wiederholt als Quelle der Pandemie ins Visier genommen und davor gewarnt, dass dies zur Rechenschaft gezogen werden würde. Am Dienstag forderte er China auf, die Ursprünge des neuartigen Coronavirus offen zu legen. Die globalen Finanzmärkte wanken in diesem Monat zwischen düsteren Wirtschaftszahlen und Sorgen über eine Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und China und dem Optimismus hinsichtlich der Lockerung der COVID-19-Beschränkungen.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,9 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,3 Prozent auf 106,29 Yen und legte 0,4 Prozent auf 7,0875 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9724 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0838 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0542 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2435 Dollar.

