09:05

Der SMI notiert um 0,3 Prozent höher bei 10'748 Punkten. Insgesamt steuert der SMI damit auf einen Wochenverlust von rund 1,3 Prozent zu.

Seit einiger Zeit sorgen sich die Marktteilnehmer um die lange totgeglaubte Inflation. Doch stark steigende Geldmengen, das geplante US-Konjunkturpaket und anziehende Rohstoffpreise haben die Inflationserwartungen angeheizt und die Anleiherenditen steigen lassen. "Das sind die Zutaten für einen explosiven Inflationscocktail", sagt ein Händler. Zudem kommt in den USA der Arbeitsmarkt nicht in die Gänge. Am Vortag hatten überraschend viele Anträge auf Arbeitslosenhilfe die Anleger verunsichert.

Im hiesigen Markt liegt der Fokus der Anleger auf den Ergebnissen der Schwergewichte Swiss Re und Sika. Pandemie- und Katastrophenschäden haben 2020 dem Rückversicherer Swiss Re (-0,1 Prozent) einen höher als erwartet ausgefallenen Verlust von 878 Millionen eingebrockt. Gerechnet wurde mit einem Minus von knapp einer halben Milliarde Dollar. Der Konzern hat aber vorgesorgt und will daher eine unveränderte Dividende von 5,90 Franken je Titel ausrichten. Ein neues Aktienrückkaufprogramm will der Konzern an der GV nicht vorschlagen.

Dagegen hat Sika (+0,7 Prozent) besser als erwartet abgeschnitten. Der Zuger Bauchemie- und Klebstoffkonzern hat den Rekordgewinn aus dem Vorjahr trotz eines etwas tieferen Umsatzes im Coronajahr 2020 erneut gesteigert und will die Dividende erhöhen.

Dagegen hat Sika (+0,7 Prozent) besser als erwartet abgeschnitten. Der Zuger Bauchemie- und Klebstoffkonzern hat den Rekordgewinn aus dem Vorjahr trotz eines etwas tieferen Umsatzes im Coronajahr 2020 erneut gesteigert und will die Dividende erhöhen.

Zu den Verlierern im SMI gehört SGS (-0,2 Prozent). JPMorgan hat das Rating auf "Neutral" von "Overweight" gesenkt.

08:20

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Sulzer: UBS erhöht auf 117 (107) Fr. - Buy

BCV: Credit Suisse erhöht auf 74 (70) Fr. - Underperform

SGS: JPMorgan senkt auf Neutral (Overweight) - Ziel 2'900 Fr.

Straumann: Goldman Sachs erhöht auf 800 (730) Fr. - Sell

AMS: Julius Bär erhöht auf 30 (27) Fr. - Buy

Temenos: Jefferies erhöht auf 137 (123) Fr. - Hold

Temenos: Citigroup erhöht auf 135 (125) Fr. - Neutral

Tecan: Berenberg erhöht auf 430 (415) Fr. - Hold

08:10

Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär vorbörslich 0,19 Prozent höher geschätzt. 18 von 20 Aktien stehen im Plus. Sika steigen nach den Jahreszahlen 2,7 Prozent. Swiss Re fallen nach dem Jahresergebnis 0,7 Prozent.

07:45

Der Höhenflug von Ethereum geht weiter. Die nach Bitcoin zweitwichtigste Cyber-Devise steigt am Freitag an der Börse Bitstamp um 0,7 Prozent auf ein Rekordhoch 1951,93 Dollar. Unterdessen bleibt Bitcoin mit 51.565 Dollar auf Tuchfühlung mit seiner jüngsten Bestmarke, nachdem Tesla-Chef Elon Musk per Twitter verkündet hatte, in Zeiten negativer Realzinsen sei die Kryptowährung im Vergleich zu Euro, Dollar & Co die bessere Wahl.

06:45

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,05 Prozent höher geschätzt.

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index sank 1,1 Prozent auf 29'894 Punkte. Die Börse in Shanghai gab 0,3 Prozent nach. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verlor 1,2 Prozent.

Hoffnungen auf eine breit angelegte wirtschaftliche Erholung rückten in den Hintergrund, sagten Börsianer.

-U.S. futures

-Stocks fall in Japan, Australia and Hong Kong

-Japan’s 10-year sovereign bond yield rises to the highest in more than two years

-Oil declines 1.7 Prozent to $59.50

-Gold https://t.co/yY2H0tkFxB pic.twitter.com/IyQ4kR2UVB — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) February 19, 2021

05:45

Im fernöstlichen Devisenhandel tendierte der Euro wenig verändert mit 1,2088 Dollar. Auch zum Yen trat die US-Währung auf der Stelle und lag bei 105,68 Yen. Der Schweizer Franken notierte zum Euro mit 1,0838 Franken und zum Dollar mit 0,8966 Franken.

03:00

Überraschend viele Anträge auf Arbeitslosenhilfe haben die Anleger an den US-Börsen am Donnerstag verunsichert. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,4 Prozent tiefer auf 31'493 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,7 Prozent auf 13'865 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büsste 0,4 Prozent auf 3913 Punkte ein.

