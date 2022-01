08:10

Zum Auftakt des Börsenjahres 2022 wird der deutsche Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten. Am Donnerstag hatte er 0,2 Prozent im Plus bei 15.884,86 Punkten geschlossen und auf Jahressicht rund 16 Prozent zugelegt. Da deutsche Aktien damit nicht günstig seien, müsse im neuen Börsenjahr zunächst mit Kursturbulenzen gerechnet werden, warnte Anlagestratege Tobias Basse von der NordLB.

"Perspektivisch kann allerdings auf neue Dax-Rekorde gehofft werden." Wie bereits 2021 dominiert auch Anfang 2002 die Pandemie die Diskussionen auf dem Börsenparkett. Unter diesem Gesichtspunkt werden Investoren die anstehenden Barometer für die Stimmung der deutschen, europäischen und US-amerikanischen Einkaufsmanager beurteilen. Analysten erwarten für Dezember kaum veränderte Werte.

Daneben warten Investoren gespannt auf die Inflationsdaten aus der Türkei. Experten prognostizieren einen Anstieg der Teuerung auf mehr als 30 Prozent. Da die Notenbank keine Hinweise darauf gebe, dass sie die Zinsen wieder anheben wolle, werde dies der Lira voraussichtlich einen weiteren Schlag versetzen. Im abgelaufenen Jahr wertete sie bereits rund 40 Prozent zum Dollar und zum Euro ab.

+++

08:05

Die Schweizer Börse wird wohl freundlich in das neue Börsenjahr starten. Laut Daten der Bank Julius Bär notiert der SMI 0,1 Prozent höher. Sämtliche Blue Chips können leicht dazu gewinnen. Zurich (+0,85%) reisst etwas nach oben aus. Der Versicherer verkauft seinen Altbestand im Lebens- und Rentenversicherungsgeschäft in Italien an die portugiesische Versicherungsgesellschaft GamaLife.

+++

07:40

Die Futures auf den S&P 500 steigen 0,4 Prozent, die Futures auf den Nasdaq 100 gewinnen 0,5 Prozent. In Europa verlieren die Futures auf den Euro Stoxx 50 um 0,1 Prozent.

+++

07:35

Der Kurs des Euro ist am Montag gesunken. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1342 US-Dollar gehandelt und damit knapp einen halben Cent tiefer als am Freitagabend.

Auch zum Franken hat der Dollar zugelegt. Am frühen Morgen wird der Greenback zu 0,9147 Franken gehandelt nach 0,9110 am Freitagabend. Dagegen hat sich der Euro von dem am Freitag markierten Mehrjahrestief bei 1,03425 Franken wieder gelöst und wird aktuell mit 1,0373 Franken bewertet nach 1,0358 zum Vorwochenschluss. Der Franken hat zuletzt wegen der steigenden Inflationsraten im Ausland von seiner Rolle als sicherer Hafen profitiert.

Marktbeobachter sprechen ausserdem von einer allgemeinen Dollar-Stärke, die den Euro zu Beginn der ersten Handelswoche des Jahres unter Druck gesetzt habe. Die als sichere Anlage geschätzte US-Währung profitiert von einer Unsicherheit an den Finanzmärkten. Die Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus droht in vielen Industriestaaten die konjunkturelle Entwicklung zu belasten und dämpft die Risikofreude der Anleger.

+++

07:30

Die Ölpreise sind am Montag gestiegen. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung nach den Kursverlusten am vergangenen Freitag. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 78,35 US-Dollar. Das waren 57 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 55 Cent auf 75,76 Dollar.

Am Freitag hatte die Sorge vor den Folgen der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus für die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft die Ölpreise belastet. Der Preis für US-Öl war um mehr als zwei Prozent gefallen. Zu Beginn der ersten Handelswoche des Jahres verwies ein Rohstoffexperte auf Schnäppchenjäger, die für eine stärkere Nachfrage am Ölmarkt sorgten.

Ausserdem wurden die steigenden Ölpreise zum Wochenstart mit geringeren Öllieferungen aus Libyen erklärt. In dem Opec-Land werden die Liefermengen derzeit durch einem Schaden an einer wichtigen Ölpipeline begrenzt.

Oil starts new year on positive note, pandemic worries curb gains https://t.co/5rio84Z1iW pic.twitter.com/02JkUUoINl — Reuters U.S. News (@ReutersUS) January 3, 2022

+++

06:50

Die erste Januarwoche beginnt für die Anleger, wie die letzte Dezemberwoche aufgehört hat: Die Börsen stehen ganz im Zeichen der Coronakrise und der neuen Zahlen zur Omikron-Variante. Sollten erste Daten nach dem Silvester-Wochenende auf sprunghaft gestiegene Infektionszahlen deuten, dürfte das auch einen Dämpfer für die Aktienmärkte bedeuten. Umgekehrt könnten positive Nachrichten über Impfstoffe neuen Auftrieb geben.

Am ersten Handelstag des Jahres liegt der Dax auf ausserbörslichen Handelsblattformen vorbörslich leicht im Plus. Auch der SMI notiert laut Daten der IG Bank vorbörslich mit 0,12 Prozent leicht höher.

Die jüngste Entwicklung an den Märkten kann laut den Analysten der NordLB als versöhnlicher Ausklang eines nicht unerfreulichen Jahres für den deutschen Aktienmarkt bezeichnet werden.

+++

#5things: Tesla hits a delivery record. Israel will start giving a fourth vaccine dose. And Chinese property developers’ bills are mounting. Here’s what you need to know at the start of Asia's trading day https://t.co/HMShEMX1Qr — Bloomberg Next China (@next_china) January 3, 2022

+++

06:30

Die asiatischen Märkte sind heute merhehitlich geschlossen. Sowohl in Tokio als auch in Shanghai findet kein Handel statt. In Hongkong sind die Börsen geöffnet. Der Hang Seng verliert 0,4 Prozent bei 23,295,47 Zählern.

Die Aktien des angeschlagenen chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande sind am Montag vom Handel an der Hongkonger Börse ausgesetzt worden.

Dies teilte die Börse ohne weitere Angaben von Gründen mit. Evergrande hat Schulden von mehr als 300 Milliarden US-Dollar (266 Milliarden Euro) angehäuft. Die Aktienkurse des Immobilienentwicklers waren im letzten Jahr um nahezu 90 Prozent eingebrochen.

Evergrande shares suspended after report it was told to destroy buildings https://t.co/FIKwQRIcUs — Finance News (@ftfinancenews) January 3, 2022

+++

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg).