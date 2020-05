08:05

Die Schweizer Börse folgt wohl den negativen Vorgaben aus Asien und wird negativ eröffnen. Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten von Julius Bär 1,3 Prozent im Minus. Sämtliche SMI-Titel verlieren mit Ausnahme von Sika (unverändert).

Grösste Verlierer im SMI sind die Luxustitel Richemont und Swatch, Zykliker wie ABB und Adecco sowie die Grossbanken UBS und Credit Suisse, die allesamt um die 2 Prozent verlieren.

07:30

Der Verzicht der chinesischen Regierung auf ein Wachstumsziel lastet auf dem Ölpreis. Ein Barrel (159 Liter) leichtes US-Öl verbilligt sich um 9,4 Prozent auf 30,72 Dollar, Nordseeöl der Sorte Brent kostet mit 33,54 Dollar sieben Prozent weniger.

Dass nun kein Wachstumsziel gesetzt werde, könnte so gewertet werden, dass Investitionen in die Infrastruktur weniger Bedeutung erhielten, sagte Stephen Innes, Chefstratege beim Broker AxiCorp. "Allgemein wurde am Rohstoffmarkt ein grösseres Infrastrukturpaket vom Volkskongress erwartet, und deswegen droht nun eine Enttäuschung."

06:15

Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag wegen der von China geplanten neuen Sicherheitsgesetze in Hongkong nachgegeben. "Es besteht die Gefahr, dass sich dadurch die Spannungen zwischen den USA und China verstärken", sagte Analyst Ei Kaku von Nomura Securities. US-Präsident Donald Trump erklärte, noch wisse zwar niemand, was genau China plane. Im Zweifel würden die USA aber sehr deutlich reagieren.

Die Börse in Tokio zeigt sich am Freitag schwächer. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gab im Verlauf um 0,25 Prozent nach. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 1484 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans sank um 0,5 Prozent.

-Hong Kong stocks drop about 4%

-U.S. futures ⬇

-Oil ⬇ 5%

-Japan, South Korea, Australia stocks ⬇

05:50

Im asiatischen Devisenhandel lag der Euro unverändert bei 1,0945 Dollar. Der japanische Yen bewegte sich mit 107,58 je Dollar ebenfalls wenig.

05:00

Die wieder zunehmenden Spannungen zwischen den zwei weltgrössten Volkswirtschaften USA und China haben die Wall Street am Donnerstag in die Verlustzone gedrückt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial büsste 0,41 Prozent auf 24 474,12 Punkte ein, nachdem er im frühen Handel noch an seine deutlichen Vortagesgewinne angeknüpft und das Niveau von Ende April erreicht hatte.

Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,78 Prozent auf 2948,51 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 stand 1,13 Prozent tiefer bei 9377,99 Punkten.

