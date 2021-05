07:20

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Swiss Re: JPMorgan erhöht auf 105 (103) Fr. - Overweight

Kühne+Nagel: JPMorgan erhöht auf 244,97 (237,73) Fr. - Underweight

AMS: UBS senkt auf 20 (26,35) Fr. - Neutral

Rieter: Research Partners erhöht auf 200 (160) Fr. - Kaufen

Zehnder: Research Partners erhöht auf 90 (80) Fr. - Kaufen

06:45

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,23 Prozent tiefer geschätzt.

06:30

Der Bitcoin verliert rund 6 Prozent bis auf 41'188 Dollar. Das ist der tiefste Stand seit dem 7. Februar. Tesla- Chef Elon Musk deutete in einem Twitter-Gespräch am Sonntag an, dass Tesla seine Bitcoin-Bestände verkaufen könnte oder bereits verkauft hat. Merh dazu hier.

Tweet - Elon Musk deutet Verkauf von Teslas Bitcoin-Beständen an: Kurs sackt ab https://t.co/IpRJMFjvn5 — cash (@cashch) May 16, 2021

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 1,2 Prozent tiefer bei 27'754 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 0,5 Prozent und lag bei 1873 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,8 Prozent.

Die Daten zu den chinesischen Einzelhandelsumsätzen verfehlten trotz solider Industrieproduktion die Erwartungen der Analysten und verunsicherten die Anleger. "Das Verhältnis von Lagerbeständen zu Umsätzen ist auf einem historischen Tiefstand, eine Rekordzahl von Kleinunternehmen klagt über knappe Lagerbestände, die Häfen sind überlastet, und Engpässe bei Halbleiterchips und Neu-/Gebrauchtwagen treiben die Preise in die Höhe", sagte Michelle Meyer, US-Volkswirtin bei der Bank of America (BofA). Sie erwarte, dass sich die Teuerungsrate für Waren bis zum Jahresende wegen sinkender Nachfrage abschwächen werde und die Produktion wieder anziehe.

05:45

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 109,33 Yen und stagnierte bei 6,4372 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9021 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2133 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0946 Franken.

(cash/Bloomberg/Reuters/AWP)