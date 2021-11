08:10

Die Schweizer Börse wird zum Wochenstart voraussichtlich höher in den Handel gehen. Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär rund 0,26 Prozent höher bei 12'140 Zähler. Am Freitag hatte der Schweizer Leitindex mit einem Minus von 0,37 Prozent bei 12'108 Punkten geschlossen.

Sämtliche SMI-Titel legen vorbörslich zu, wobei Swiss Re (+0,7%) Novartis (+0,66%) die stärksten Zugewinne unter den Blue Chips verzeichnet.

Am breiten Markt fallen DKSH (+1,7%) auf. Der Handelskonzern übernimmt die Mehrheit an der chinesischen Spezialitätenchemie-Vertriebsfirma Right Base Chemicals (RBC), wie DKSH am Montagmorgen mitteilte. Auch Idorsia (+2,6%) legt vorbörslich überdurchschnittlich zu. Das Biotech-Unternehmen plant eine erweiterte Studie mit einem Produktkandidaten gegen Bindegewebserkrankungen, wie es am Morgen mitteilte.

Zum Auftakt des neuen Börsenmonats wird der deutsche Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten. Nach enttäuschenden Bilanzen der US-Konzerne Amazon und Apple war er am Freitag rund 0,1 Prozent tiefer bei 15'688,77 Zählern aus dem Handel gegangen. Zum Wochenstart werden die deutschen Einzelhandelsumsätze erwartet.

Experten rechnen für September mit einer Verlangsamung des Wachstums auf 0,6 Prozent von 1,1 Prozent im Vormonat. Auf dem Terminplan stehen ausserdem die Stimmungsbarometer für die Einkaufsmanager aus Grossbritannien und den USA. In beiden Fällen sagen Analysten wenig veränderte Werte voraus. Bei den Firmen legen unter anderem Ryanair Zahlen vor - die irische Billigfluglinie erzielte ihren ersten Quartalsgewinn seit Beginn der Corona-Krise.

UBS erhöht das Kursziel für Dätwyler auf 398 von 367 Franken und belässt die Einstufung auf "Buy". Die Titel seien in letzter Zeit mit einem Abschlag von etwa 36 Prozent im Vergleich zu Qualitäts-Peers über den Tisch gegangen, schreibt Analyst Sebastian Vogel. Dies sei denn auch dem tiefen durchschnittlichen Umsatzwachstum von 1,3 Prozent von 2008 bis 2019 zu verdanken. Er erwarte dass sich Dätwyler wieder mehr auf das operative Geschäft fokussiere und senke seine Schätzungen für das Laufende Jahr und hebe sie jedoch für 2022 an. Diese seien nun aber schon eingepreist zumal der Abschlag sich noch auf 6 Prozent belaufe, so Vogel.

Dätwyler schlossen am Freitag auf 355,50 Franken.

Japans Nikkei-Aktienindex erreichte am Montag ein Einmonatshoch. Bei der Parlamentswahl am Wochenende war es der Regierungspartei LDP des japanischen Premierministers Kishida gelungen, ihre Mehrheit zu halten. Anleger reagierten auf die Aussicht auf eine stagile Regierung und weitere fiskalische Anreize. "Der Markt wurde von der positiven Überraschung des Mehrheitsgewinns der LDP bei den Wahlen beflügelt. Die Anleger haben nun mehr Vertrauen in eine stabile, langfristige Regierung der Partei", sagte Kentaro Hayashi, Senior-Stratege bei Daiwa Securities.

Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst stärker gezeigt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,3 Prozent höher bei 29.557 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,6 Prozent und lag bei 2033 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 114,17 Yen und stagnierte bei 6,4040 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9166 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1551 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0588 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3678 Dollar.

