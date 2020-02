08:15

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch nach ihrer Talfahrt der vergangenen Handelstage erst einmal stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 54,74 US-Dollar (-0,2 Prozent). Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI sinkt um 0,2 Prozent auf 49,80 Dollar.

Zuletzt hatte die jüngste Zuspitzung der Coronavirus-Krise die Ölpreise stark belastet. Seit vergangenen Donnerstag sind die Preis für US-Öl und für Brent-Öl um jeweils mehr als acht Prozent eingebrochen. Die Virus-Krise wird am Markt zunehmend als Belastung für die Weltwirtschaft eingeschätzt, die zu einer geringeren Nachfrage nach Rohöl führen könnte.

Dabei gilt der Weltmarkt für Rohöl bereits jetzt als überversorgt. Auf der Angebotsseite steht die Frage im Raum, wie das Ölkartell Opec und die in der Opec+ zusammengefassten verbündeten Förderstaaten auf die befürchtete Nachfrageschwäche reagieren werden. Derzeit wird eine weitere Kürzung der Fördermenge zur Stützung der Ölpreise diskutiert. In der kommenden Woche treffen sich die Staaten der Opec+, um über die Frage zu beraten.

+++

08:05

Wie startet die Schweizer Börse am Mittwoch in den Tag? Die vorbörslichen Kurse lassen nichts Gutes erahnen. Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten von Julius Bär 0,7 Prozent im Minus. Adecco ist nach der Präsentation seiner Jahreszahlen mit +0,7 Prozent der einzige SMI-Titel im Plus. Zu den grossen Verlierern gehört Alcon mit minus 2,2 Prozent.

Der breite Markt gibt vorbörslich ebenfalls um 0,7 Prozent nach. Georg Fischer vermag mit seinen Jahreszahlen nicht zu überzeugen. Die Aktien stehen vorbörslich 2,2 Prozent im Minus.

+++

05:55

Wachsende Bedenken, dass infolge des Virus die Olympischen Spiele in Tokio abgesagt werden könnten, lasteten auf den Anlegern.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,9 Prozent tiefer bei 22'393 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1 Prozent und lag bei 1602 Punkten. Die Aktien der größten japanischen Werbeagentur Dentsu rutschen den sechsten Tage in Folge auf ein Sieben-Jahres-Tief ab. Das Unternehmen ist in die Planung und den Betrieb des Events involviert.

The coronavirus-related shock to US markets is again carrying over to Asia Pacific. Australia's S&P/ASX 200 fell 2.1%. South Korea's Kospi and Japan's Nikkei 225 each dropped 1.5%. Hong Kong's Hang Seng Index fell 1.1%. China's Shanghai Composite lost 1%. https://t.co/TmgbIxTeZC — CNN Business (@CNNBusiness) February 26, 2020

Die Börse in China hingegen zeigte sich zunächst nicht so pessimistisch: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht davon aus, dass die Epidemie in China ihren Höhepunkt erreicht habe. Aber die Sorge, dass sich die Ausbreitung des Virus in anderen Ländern beschleunigt, dürfte die Investoren auf Trab halten. "Was wir sehen, ist, dass die Aktienmärkte aufholen", sagte Michael McCarthy, Chefmarktstratege bei CMC Markets in Sydney. "Andere Vermögensmärkte geben seit Wochen Warnsignale. Ein korrigierender Auftrieb bei Aktien ist möglich, aber wir haben immer noch eine Menge Abwärtsdynamik."

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,1 Prozent.

+++

05:50

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,3 Prozent auf 110,46 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,0190 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9771 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0866 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0620 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,2988 Dollar.

+++

05:45

An den US-Börsen hat sich am Dienstag die Talfahrt weiter fortgesetzt. Die Sorgen über die Ausbreitung des Coronavirus und die Folgen für die Weltwirtschaft verunsichern die Anleger immer stärker. Bereits am Vortag hatte es daher international heftige Verwerfungen an den Börsen gegeben. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hatte mehr als 1000 Punkte verloren.

Nun beendete der wichtige Wall-Street-Index den Tag mit einem weiteren Abschlag von 3,15 Prozent oder knapp 900 Punkten auf 27'081,36 Zähler. Damit ist wieder auf dem Punktestand angekommen, den er zuletzt Ende Oktober hatte. Kurzzeitig war der Dow sogar wieder unter die Marke von 27'000 Punkten gesackt.

Coronavirus wipes out $1.7 trillion in US stock market value in two days https://t.co/YHB00nnlRK — CNBC (@CNBC) February 25, 2020

Der marktbreite S&P 500 sank am Dienstag um 3,03 Prozent auf 3128,21 Punkte. Der technologielastige Nasdaq-100-Index verlor 2,70 Prozent auf 8834,87 Zähler. Dagegen waren Staatsanleihen als "sichere Häfen" erneut stark gefragt und zogen kräftig an. Die Rendite für zehnjährige US-Bonds, die als weltweit wichtigster Schuldtitel gelten, fiel auf ein Rekordtief von 1,3055 Prozent. Zugleich gab der US-Dollar zum Euro nach.

Grösster Verlierer im 30 Werte umfassenden Dow war American Express mit minus 5,7 Prozent und auch Visa gaben mit minus 5,2 Prozent deutlich nach. Wegen der Unsicherheit über die Auswirkungen des Coronavirus hatte Wettbewerber Mastercard sein Umsatzziel für das laufende Quartal gesenkt. Die Aktien des Kreditkarten-Giganten fielen im S&P 100 um 6,7 Prozent. Um 5,5 Prozent ging es für die Papiere des Warenhausbetreibers Macy's abwärts, der ebenfalls Zahlen vorgelegt hatte.

(cash/AWP/Reuters)