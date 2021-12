07:40

Am vorletzten Handelstag vor Weihnachten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch höher starten. Am Dienstag hatte er in Reaktion auf vorangegangene Verluste 1,4 Prozent auf 15.447,44 Punkte zugelegt. Da weder relevante Konjunkturdaten noch Firmenbilanzen auf dem Terminplan stehen, richten Börsianer ihre Aufmerksamkeit allein auf die neue Corona-Variante Omikron und deren Bekämpfung. Am Dienstag hatten sich Bund und Länder auf eine Verschärfung der Pandemie-Beschränkungen geeinigt. Weltweit sei Verunsicherung zu spüren, sagte Analyst Pierre Veyret vom Brokerhaus ActivTrades. "Investoren haben Schwierigkeiten, abzuschätzen, wie die neue Infektionswelle sich auf die Volkswirtschaften und die Geldpolitik auswirken wird."

Auch an den übrigen europäischen Börsen sieht es vorbörslich freundlich aus.

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank 0,4 Prozent höher.

Der Risikofreude der Anleger in Asien zum Jahresausklang konnten auch am Mittwoch die weltweit steigenden Omikron-Infektionen nichts anhaben. "Die Kunden sind trotz der offensichtlichen Risiken, sowohl markt- als auch gesundheitsbezogen, immer noch gerne bereit, zu investieren. Meistens stocken sie ihre bestehenden Positionen auf", sagte John Milroy, Berater bei Ord Minnett in Sydney. Die Anleger seien nach zwei Jahren müde, über Virus-Zahlen nachzudenken und würden sich nun wieder auf die Firmengewinne fokussieren.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent höher bei 28.561 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1971 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 114,08 Yen und stagnierte bei 6,3726 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9241 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1272 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0417 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3253 Dollar.

Starke Quartalszahlen von Nike und Optimismus von Micron haben am Dienstag zur Erholung am New Yorker Aktienmarkt wesentlich beigetragen. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte nach dem schwachen Wochenauftakt um 1,60 Prozent auf 35 492,70 Punkte zu und übersprang dabei auch wieder die für den kurzfristigen Trend relevante 21-Tage-Linie.

Der marktbreite S&P 500 gewann 1,78 Prozent auf 4649,23 Punkte. Noch stärker mit plus 2,29 Prozent auf 15 986,28 Zähler beendete der technologielastige Nasdaq 100 den Handel.

Als hilfreich für den Aktienmarkt erwies sich zudem die Nachricht, dass Präsident Joe Biden mit Senator Joe Manchin noch einmal über das Billionen schwere Klima- und Sozialpaket sprechen will - bisher blockiert der demokratische Parteikollege die Pläne Bidens. Die Omikron-Sorgen rückten vorübergehend etwas in den Hintergrund.

Micron profitiert von der hohen Nachfrage nach Chips. Dies lässt den Konzern optimistischer werden. Die Aktien erreichten den höchsten Stand seit April und beendeten den Tag mit einem Zuwachs von 10,5 Prozent. Analyst Harlan Sur von JPMorgan hob sein Kursziel von 100 auf 115 US-Dollar an. Er verwies dabei auf einen verbesserten Produktmix und eine solide Leistung des Managements in puncto Kostensenkungen und Liefer-/Lagerverwaltung. Micron prognostiziert für 2022 ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Die Bank of America stufte daraufhin die Titel auf "Buy" hoch.

Auch der Sportartikelhersteller Nike erfreute die Anleger mit seinem Zwischenbericht. Die Papiere legten an der Dow-Spitze um 6,2 Prozent zu. Der Adidas-Konkurrent hatte sich in den drei Monaten bis Ende November besser geschlagen als von Analysten erwartet. Nordamerika und Europa hatten Wachstum gebracht, auch weil zuvor auf den Transportwegen befindliche Waren nun verstärkt die Märkte erreicht hatten.

Boeing rückten gleich hinter Nike um 5,9 Prozent vor. Der US-Paketdienst UPS bestellte beim Flugzeugbauer 19 Frachtflugzeuge des Typs 767. Laut Preisliste hat der Auftrag einen Gesamtwert von knapp 4,2 Milliarden US-Dollar.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)