13:45

Die Ölpreise haben am Mittwoch frühe Gewinne nicht halten können. Bis zum Mittag wurden die Aufschläge fast komplett abgegeben. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 45,66 US-Dollar. Das waren acht Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls geringfügig auf 42,88 Dollar.

Am Morgen hatten die Ölpreise noch deutlich von soliden Konjunkturdaten aus den USA profitiert. Am Dienstag war ein vielbeachtetes Wirtschaftsbarometer auf den höchsten Stand seit etwa zwei Jahren gestiegen. Das spricht für eine tendenzielle Erholung der US-Konjunktur von der Corona-Pandemie, was sich auch in einer etwas stärkeren Nachfrage nach Rohöl und Benzin niederschlagen dürfte.

+++

+++

Abonnieren Sie hier gratis den Newsletter von cash

+++

Der Euro hat am Mittwoch seine Verluste gegenüber dem US-Dollar und dem Schweizer Franken ausgeweitet. Am frühen Nachmittag notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1855 Dollar und damit klar tiefer als noch am Morgen, als sich der Kurs um 1,19 bewegte - das Tagestief lag bei 1,1852 Dollar.

Mnuchin pushes for stimulus, ECB comment caps euro rally, and November’s election is a record risk Here’s what’s moving markets ⬇️ https://t.co/vzhBh9Rvys — Bloomberg (@business) September 2, 2020

Zum Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,0802 ebenfalls klar tiefer als am Morgen. Ein Dollar kostet derweil 0,9109 Franken und damit in etwa so viel wie im frühen Handel.

+++

13:25

Die US-Börsen werden voraussichtlich höher eröffnen. Darauf deuten die Terminkontrakte auf die US-Börsenindizes hin. Der Swiss Market Index steht derweil 1,3 Prozent im Plus.

Dow Jones: +0,7 Prozent

S&P 500: +0,7 Prozent

Nasdaq: +1,0 Prozent

+++

11:55

Der SMI notiert um 11.10 Uhr um 2,2 Prozent höher bei 10'409,09 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 2,2 Prozent auf 1'590,31 und der breite SPI um 2,0 Prozent auf 12'966,73 Punkte. Sämtliche 30 Top-Werte legen zu.

Ob die Aufwärtsbewegung anhält, sei ungewiss, sagt ein Händler. Viele Kunden seien angesichts des aktuellen Kursniveaus und der vielen schwelenden Krisenherde verunsichert über die weitere Entwicklung. Möglicherweise könnten die am Nachmittag erwarteten US-Konjunkturdaten - veröffentlicht werden die Auftragseingänge der US-Industrie sowie der Arbeitsmarktbericht der privaten US-Agentur ADP - den Frieden noch stören, heisst es. Am Abend legt die US-Notenbank Fed noch das "Beige Book", ihren Konjunkturbericht, vor.

Die Rekordjagd an der US-Technologiebörse Nasdaq zieht immer weitere Kreise. Davon erfasst werden auch die Anteile des Chipherstellers AMS (+4,5 Prozent), des Computerzubehörherstellers Logitech (+2,9 Prozent) und der Software-Schmiede Temenos (+2,6 Prozent). Am breiten Markt werden U-blox (+4,6 Prozent) Inficon (+3,8 Prozent) und Sensirion (+3,1 Prozent) ebenfalls vom Aufwind erfasst.

Auf Aufholjagd befinden sich die Aktien der Luxusgüterhersteller Richemont (+3,3 Prozent) und Swatch (+3,4 Prozent). Händler verweisen auf die Konjunkturhoffnungen und einen Medienbericht, wonach chinesische Konsumenten wieder stärker Luxusgüter kauften. Dies löse bei den gefallenen Aktien der Branche europaweit starke Käufe und steigende Kurse aus.

Tragende Säulen der Hausse sind aber einmal mehr die schwergewichtigen Pharmawerte Roche (+2,6 Prozent) und Novartis (+2,1 Prozent) sowie ihre Zulieferer Lonza (+3,6 Prozent) und die am breiten Markt gehandelten Bachem (+2,5 Prozent) und Siegfried (+1,5 Prozent).

Der Pharmakonzern Roche wird noch im laufenden Monat September einen Corona-Antigen-Schnelltest auf den Markt bringen. Der Test soll zunächst in Europa lanciert werden.

Pharma - Resultat nach 15 Minuten: Roche bringt in Kürze Corona-Schnelltest auf den Markt https://t.co/4FdBnb8dHB pic.twitter.com/VfO7jRJurO — cash (@cashch) September 1, 2020

Mit den Papieren von Sonova (+3,4 Prozent), Alcon (+3,5 Prozent), Givaudan (+2,6 Prozent) und Nestlé (+1,6 Prozent) erfreuten sich weitere eher defensive Werte starker Nachfrage.

Am anderen Ende der Kurstabelle - aber ebenfalls mit Gewinnen - stehen die Finanzwerte Julius Bär (+0,4 Prozent), Swiss Life (+0,8 Prozent), CS (+1,0 Prozent) und Swiss Re (+1,2 Prozent). UBS gewinnen gar 2,0 Prozent. Die Papiere der Grossbanken erhalten laut Händlern Rückenwind von Goldman Sachs, die für beide Titel das Kursziel leicht nach oben revidiert und zum Kauf empfohlen hat.

Die komplette Mittagsbörse finden Sie hier.

+++

Der EuroStoxx 50 legte am Mittag um 2,3 Prozent auf 3352,89 Punkte zu. Damit machte der Eurozonen-Leitindex zumindest die Schwäche der vergangenen Tage wieder wett. Für den französischen Cac 40 ging es am Mittwoch um 2,35 Prozent auf 5054,18 Punkte hoch und der britische FTSE 100 gewann 1,73 Prozent auf 5963,74 Zähler.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

+++

10:45

Das südkoreanische Plattenlabel Big Hit Entertainment will bei seinem geplanten Börsengang bis zu 962,6 Milliarden Won (rund 700 Millionen Franken) bei Investoren einsammeln. Das Label der populären südkoreanischen K-Pop-Gruppe BTS will etwa 7,1 Millionen Aktien in einer Preisspanne von wohl 105'000 bis 135'000 Won je Anteilsschein anbieten, wie das Unternehmen mitteilte. Der Börsengang wird voraussichtlich im Oktober stattfinden.

+++

10:30

Der Swiss Market Index liegt mittlerweile 1,68 Prozent im Plus bei 10'364 Punkten. Das ist der höchste Stand seit Ende Juli. Die deutlichsten Avancen verzeichnen die Uhrenhersteller Swatch und Richemont. Sie steigen je über 3 Prozent.

Noch kein Trading-Konto? Nur 29 Franken Courtage pro Online-Trade ob Aktien, Fonds, Anleihen oder Strukturierte Produkte Zugang zu allen wichtigen Börsenplätzen weltweit

pro Online-Trade Gratis Realtime-Kurse im Wert von 1'298 Franken pro Jahr (ab Depotwert 20'000 Franken)

Auf Wunsch telefonische Beratung Mehr erfahren...

+++

09:10

Der SMI legt nach Handelstart um fast 1,2 Prozent auf 10'305 Punkte zu. Erfreuliche Konjunkturdaten hatten der Wall Street am Vorabend nach Börsenschluss in Europa noch Schub verliehen und die Technologiebörse Nasdaq sowie den breiten S&P Index auf einem neuen Höchst schliessen lassen. Unerwartet gute Einkaufsmanagerindizes aus China, der Schweiz, der Eurozone und den USA hatten die Konjunkturhoffnungen genährt.

Wie stark die Aufwärtsbewegung aber ausfällt, wird sich zeigen. Händler schliessen nämlich nicht aus, dass Anschlusskäufe im Verlauf und vor allem vor der Veröffentlichung der Auftragseingänge der US-Industrie sowie des Arbeitsmarktberichts der privaten US-Agentur ADP noch abebben könnten. Dabei wird bei dem ADP-Jobbericht ein deutlich höherer Jobaufbau als im Vormonat erwartet. Zudem veröffentlicht die US-Notenbank Fed um 20 Uhr (MESZ) das "Beige Book", ihren Konjunkturbericht.

An der Spitze der Gewinner stehen Roche (+1,9 Prozent). Der Pharmakonzern wird noch im laufenden Monat September einen Corona-Antigen-Schnelltest auf den Markt bringen. Bei diesem stehe das Testergebnis in der Regel innert 15 Minuten fest. Der Test soll Ende September zunächst in Europa lanciert werden.

Deutlich im Plus stehen auch die Aktien von ABB (+1,8 Prozent), Swatch (+1,7 Prozent), Alcon (+1,6 Prozent) und UBS (+1,4 Prozent). Goldman Sachs empfiehlt den Titel der UBS mit einem Kursziel von 14,20 Franken zum Kauf.

Die Credit Suisse (+1,1 Prozent) hat die Aufsicht am Hals: Die Finma hat im Zusammenhang mit der Affäre um die Beschattung des früheren CS-Topmanagers Iqbal Khan ein Enforcementverfahren gegen die Bank eingeleitet. Am breiten Markt fallen die Anteile von Software One (+2,2 Prozent) und Stadler Rail (+1,8 Prozent) auf. Die beiden Aktien sind ab 21. September neu im Stoxx 600 Index enthalten.

Um 0,9 Prozent fester tendieren Huber+Suhner. Der Kabelspezialist hat einen Liefervertrag mit dem Bahnbauer Stadler Rail verlängert.

Noch kein Trading-Konto? Nur 29 Franken Courtage pro Online-Trade ob Aktien, Fonds, Anleihen oder Strukturierte Produkte Zugang zu allen wichtigen Börsenplätzen weltweit

pro Online-Trade Gratis Realtime-Kurse im Wert von 1'298 Franken pro Jahr (ab Depotwert 20'000 Franken)

Auf Wunsch telefonische Beratung Mehr erfahren...

+++

08:25

Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:

Credit Suisse: Goldman Sachs erhöht auf 15,90 (14,40) Fr. - Buy

Vontobel: Goldman Sachs erhöht auf 61 (59) CHF - Neutral

UBS: Goldman Sachs erhöht auf 14,20 (14,00) CHF - Buy

Vifor: Barclays senkt auf 140 (155) CHF - Equal Weight

+++

08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 0,44 Prozent höher eingeschätzt. Die deutlichsten Gewinne verzeichnet der GS von Roche. Das Pharmaunternehmen will noch im September einen Corona-Schnelltest auf den Markt bringen. Einzige Aktie im Minus ist Credit Suisse, sie fällt 0,28 Prozent. Die Schweizer Finanzmarktaufsicht (Finma) eröffnet wegen der Affäre Khan ein sogenanntes Enforcementverfahren. Am breiten Markt fallen Sunrise mit einem Plus von 2,2 Prozent auf. Stadler Rail legen 1,4 Prozent zu.

hr Hauptaugenmerk richten Börsianer auf die US-Beschäftigtenzahlen der privaten Arbeitsagentur ADP am Nachmittag (MESZ). Sie liefern einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag. Experten erwarten den Aufbau von 950.000 Stellen. Das wäre mehr als fünf Mal so viel wie im Vormonat.

+++

07:45

Die Ölpreise haben am Mittwoch ihre Vortagesgewinne ausgebaut. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 46,01 Dollar. Das waren 43 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg in ähnlichem Ausmass auf 43,19 Dollar.

Am Markt wurden die Preisaufschläge vor allem mit soliden Konjunkturdaten aus den USA erklärt. Am Dienstag war ein vielbeachtetes Wirtschaftsbarometer auf den höchsten Stand seit etwa zwei Jahren gestiegen. Das spricht für eine tendenzielle Erholung der US-Konjunktur von der Corona-Pandemie, was sich auch in einer etwas stärkeren Nachfrage nach Rohöl und Benzin niederschlagen dürfte.

Auftrieb erhielten die Ölpreise auch durch neue Lagerdaten aus den USA. Das American Petroleum Institute (API) hatte am Dienstagabend einen weiteren Rückgang der US-Reserven an Erdöl gemeldet. Am Mittwoch erscheinen die wöchentlichen Daten des amerikanischen Energieministeriums.

+++

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent höher bei 23'187 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1618 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,9 Prozent.

Börsianer würden jetzt wahrscheinlich über die negative Konjunkturdaten hinausblicken, da neuere Daten darauf hindeuteten, dass die globale Erholung an Dynamik gewinnt, sagte Tom Piotrowski, Marktanalyst beim australischen Broker CommSec. "Das Gesamtbild passt ganz gut zusammen".

+++

06:00

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 106,04 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,8320 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9109 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1900 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0841 Franken an.

Währungen - Der Dollar fällt unter 90 Rappen: Dies passiert als nächstes https://t.co/eJZOcdPWWb pic.twitter.com/PnIcs0StbU — cash (@cashch) September 1, 2020

+++

04:00

Ermutigende Konjunkturdaten der Wall Street am Dienstag zu Gewinnen verholfen. Zudem griffen Anleger bei Techologieaktien wie Apple und Zoom zu. Der US-Leitindex Dow Jones gewann 0,8 Prozent auf 28'646 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,4 Prozent auf knapp 11'940 Punkte vor, und der breit gefasste S&P 500 legte 0,8 Prozent auf 3.527 Punkte zu.

Mut machte Investoren unter anderem der überraschend starke Anstieg des Stimmungsbarometers der Einkaufsmanager aus der US-Industrie. Der Index erreichte das höchste Niveau seit rund eineinhalb Jahren. Sein chinesisches Pendant kletterte sogar auf den höchsten Stand seit 2011. "Die US-Wirtschaft scheint sich immer nachhaltiger von der Coronavirus-Krise zu erholen", sagte Anlagestratege Tobias Basse von der NordLB.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)