Rohstoffe Der Goldpreis legte kräftig zu. Eine Feinunze kostete mehr als 4.100 Dollar, nachdem der Preis über Nacht um fast drei Prozent gestiegen war. Händler verwiesen auf die Hoffnung, dass eine Wiederaufnahme der Regierungsgeschäfte in den USA die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten ermögliche. Dies könnte der US-Notenbank Federal Reserve den Weg für Zinssenkungen ebnen. Die Ölpreise zeigten sich dagegen kaum verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 64,01 Dollar. Das US-Öl WTI notierte bei 60,07 Dollar.