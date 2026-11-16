In dieser Woche stehen die Quartalszahlen von Nvidia und der Börsengang des Chatbot-Entwicklers Anthropic an. Sie dürften zeigen, ob der von Künstlicher Intelligenz (KI) getriebene Kursaufschwung weitergeht. Nvidia ‌gilt als Aushängeschild der seit vier Jahren anhaltenden Hausse an den US-Börsen. Der Börsenwert des Chipkonzerns sank LSEG-Daten zufolge von rund 5,8 Billionen Dollar Anfang Oktober auf 3,9 Billionen ​Dollar am Freitag. Nach dem Ausscheiden von Konzernchef Jensen Huang trennten ​sich die Anleger in Scharen von der ​Aktie. «Eigentlich sind die Nvidia-Zahlen für sich betrachtet immer ein wichtiges Ereignis», kommentierte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der ‌Consorsbank. «An diesem Dienstag wird die neue Interims-Chefin Nvidias aber die zusätzliche Aufgabe haben, Vorwürfe zu Spionage, Unternehmensführung und fehlender Nachfolgeplanung zu beantworten.» Niemand werde sich von starken Quartalszahlen beeindrucken ​lassen. Vielmehr ​wolle jeder wissen, wie es mit ⁠Nvidia ohne Huang weitergehen werde. Die «Financial Times» berichtete jedoch, ​Huang habe mit Vertrauten ⁠über eine mögliche Rückkehr an die Konzernspitze gesprochen.