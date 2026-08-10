Nach der starken Entwicklung der Vorwoche fehlten den Aktien vorerst frische Impulse für weitere Gewinne. Diese setzten dann erst im Nachmittagshandel ein. Die Stimmung wird in Marktkreisen aber als weiterhin positiv umschrieben. Dank der relativen Entspannung im Nahen Osten in Kombination mit einer Kursstabilisierung bei Aktien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz sei die Risikobereitschaft an den Finanzmärkten zurückgekehrt, heisst es etwa in einer Lagebeurteilung der Zürcher Kantonalbank. So seien die globalen Aktienmärkte auf neue Höchststände geklettert, der Goldpreis kräftig gestiegen und die Angebotsrisikoprämie aus dem Ölpreis abgeflossen. Die Investoren könnte sich nun wieder auf zyklische und Wachstumswerte konzentrieren.