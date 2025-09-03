Trotz wachsender Sorgen um die hohen Zinsen auf US-Staatsanleihen hat der Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch zu einer Erholung angesetzt und macht die Vortagesverluste in etwa wett. Anleger stellten gleichwohl die hohen Bewertungen an den Aktienmärkten zunehmend in Frage - gerade in den USA sorgte das für einen schwachen Start in den September nach dem langen Wochenende. Durch das Rumoren am Rentenmarkt würden auch Aktienanleger nun nervös. Das zeige sich nicht zuletzt in einem weiteren Rekord beim Goldpreis. «Bereits in den ersten Tagen hat der September seinem Ruf als schlechtester Börsenmonat alle Ehre gemacht», kommentierte ein Händler.