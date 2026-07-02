10:43
Nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank haben die Anleger bei Bayer zugegriffen. Die Aktien stiegen in der Spitze um 5,7 Prozent auf 51,80 Euro, den höchsten Stand seit August 2023. Sie waren damit Spitzenreiter im Dax. Nach dem wegweisenden Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA im milliardenschweren Glyphosat-Rechtsstreit zugunsten von Bayer sehen die Analysten der Deutschen Bank den Konzern auf einem guten Weg. Der Fokus dürfte sich nun allmählich wieder auf die Fundamentaldaten und die Wachstumsstory in den Bereichen Crop und Pharma verlagern, hiess es in dem Kommentar. Die Experten setzten die Bayer-Titel auf «Buy» von «Hold».
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10:08
Der Swiss Market Index (SMI) steigt bis um 10 Uhr um 0,65 Prozent. Getragen wird die Avance von Nestlé (+2,0 Prozent), Kühne+Nagel (+1,8 Prozent) sowie Roche und UBS (je +1,4 Prozent). Nach anfänglich höheren Kursen wurden Richemont zurückgebunden wegen Gewinnmitnahmen und notieren 1,5 Prozent tiefer. Swisscom legen 1,6 Prozent zu, nachdem die Titel in dern letzten Wochen unter die Räder kam.
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09:43
Der Dax ist am Donnerstag kaum verändert in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex trat bei 25'033 Zählern auf der Stelle. «Zwischen Geldpolitik, Nahostrisiken und KI-Fantasien fehlt dem Dax weiterhin der entscheidende Impuls, um den Sommerblues abzuschütteln», sagte Timo Emden von Emden Research. Im Fokus stand der am Nachmittag erwartete US-Arbeitsmarktbericht. Dieser dürfte «zum Prüfstein für die Zinsperspektive werden und zeigen, wie robust die jüngst wieder aufgekommenen Erwartungen an eine straffere Geldpolitik sind», fügte Emden hinzu. Zu den grössten Gewinnern im Dax zählte die Bayer-Aktie nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank mit einem Plus von 3,3 Prozent.
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09:35
Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Donnerstag mit festeren Kursen eröffnet, gestützt insbesondere von den starken Schwergewichten Nestlé und Roche. Der Leitindex SMI steht um 9.25 Uhr 0,48 Prozent höher bei 14'181,68 Punkten. Von den 20 Titeln notieren 16 höher und 4 tiefer. Der SPI zieht um 0,23 Prozent auf 19'962,73 Punkte an, wogegen der Mid-Cap-Index SMIM 0,23 Prozent auf 3151,28 Punkte nachgibt.
Nach zwei Tagen mit sinkenden Kursen nimmt damit der SMI wieder einen Anlauf auf die Marke von 14'200. Getragen wird die Stimmung von Berichten über Fortschritte bei den Friedensgesprächen zwischen den USA und Iran sowie von Hoffnungen auf eine nicht allzu restriktive Geldpolitik der Notenbanken. Im Fokus steht am Berichtstag vor allem der wegen des US-Nationalfeiertags vom Samstag auf heute vorgezogene Arbeitsmarktbericht in den USA.
Getragen wird der Gesamtmarkt insbesondere von den starken Nestlé (+1,7 Prozent). Nach zwei schwächeren Tagen nähern sich diese damit wieder dem Jahreshoch bei 84,65 vom März.
Auch Roche (+0,9 Prozent) tragen zur Stärke des Gesamtmarktes wesentlich bei. Die Pharmaaktien erhalten von positiven Daten zum Lungenkrebsmittel Divarasib Unterstützung. Novartis (+0,7 Prozent) liegen nach Erhalt einer EU-Zulassung für die Gentherapie Itvisma nur knapp dahinter. Klarer gesucht sind zudem Kühne+Nagel (+1,6 Prozent).
Im breiten Markt leiden auch Huber+Suhner (-4,2 Prozent) unter der Skepsis gegenüber den Profiteuren vom Rechenzentren-Boom. Derweil legen AMS Osram um mehr als 8 Prozent zu.
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09:07
Der Swiss Market Index (SMI) eröffnet leicht höher mit einem Plus von 0,15 Prozent. Mit überdurchschnittlichen Gewinnen fallen Nestlé (+0,8 Prozent) auf. Roche können die vorbörslichen Kursgewinne von 1,6 Prozent nicht bestätigen und ziehen lediglich 0,6 Prozent an.
Sowohl RBC als auch die UBS haben das Kursziel für Richemont klar erhöht. Während RBC das Rating bei «Sector Perform» belässt, lautet es bei der UBS unverändert «Buy». Der Aktie hilft das allerdings kaum auf die Sprünge, diese legt bescheidene 0,2 Prozent zu. Auf der anderen Seite geben ABB (-1,7 Prozent) ebenso wie Holcim (-0,6 Prozent) nach.
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08:29
Barry Callebaut: Morgan Stanley erhöht das Kursziel auf 1370 von 1350 Fr. und belässt die Einstufung auf Overweight.
DocMorris: Research Partners erhöht das Kursziel auf 11,00 von 8,90 Fr., belässt die Einstufung bei Kaufen.
Richemont: Royal Bank of Canada erhöht Kursziel auf 200 von 175 Fr., hält an Rating Sector Perform fest.
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08:09
Die Ölpreise sind erneut im Rückwärtsgang: Das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI verbilligten sich am Donnerstag in der Spitze um rund eineinhalb Prozent auf 70,63 beziehungsweise 67,56 Dollar je Fass. Die Notierungen fielen den dritten Tag in Folge und lagen damit in etwa auf dem Niveau, das sie vor Beginn des Iran-Krieges Ende Februar hatten. Da die wichtige Wasserstrasse von Hormus wieder geöffnet sei und Rohöl abtransportiert werde, wachse die Erwartung an ein Überangebot - das drücke die Preise, hiess es in einer Mitteilung von Haitong Futures.
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08:05
Der Swiss Market Index (SMI) wird von der Bank Julius Bär 0,35 Prozent höher indiziert. Alle 20 SMI-Titel notieren im Plus, angeführt von Roche (+1,6 Prozent) nach positiven Produktdaten, Richemont (+0,8 Prozent) nach Hochstufungen und UBS (+0,6 Prozent) nach dem Bericht der SNB zur Finanzmarktstabilität.
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07:25
Der Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge wenig verändert in den Handel starten. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex mit 25'040,28 Punkten knapp im Plus geschlossen. Die stockenden Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran grenzten die Gewinne ein.
An der Wall Street gingen die Indizes im Minus aus dem Handel. Im Mittelpunkt am Donnerstag steht der US-Arbeitsmarktbericht, der damit einen Tag früher als sonst veröffentlicht wird. Am Freitag bleiben die Börsen in den USA wegen der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli geschlossen. Die Beschäftigung in den Vereinigten Staaten hat nach einer schwächeren Phase zuletzt drei Monate hintereinander kräftig zugelegt. Im Juni dürfte sich der Jobaufbau auf dem US-Arbeitsmarkt hingegen spürbar abgeschwächt haben. Die US-Notenbank hat diese Kennzahl genau im Blick, da sie für Vollbeschäftigung und stabile Preise sorgen soll.
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07:16
Laut der Schweizerischen Nationalbank (SNB) verfügt die UBS bereits über ausreichend Kapital, um die vorgeschlagenen neuen Anforderungen der Schweizer Regierung im Rahmen der Kapitalreform zu erfüllen. In ihrem am Donnerstag veröffentlichten jährlichen Finanzstabilitätsbericht erklärte die Zentralbank, sie unterstütze die Regierung weiterhin in ihrer Forderung nach einer vollständigen Kapitaldeckung der ausländischen Tochtergesellschaften der Bank.
Da die UBS in ihrer Schweizer Tochtergesellschaft über Kapitalreserven von 9 Milliarden US-Dollar verfügt, ist sie bereits ausreichend kapitalisiert, um die Anforderungen der vorgeschlagenen Kapitalreform zu erfüllen. Unter Berücksichtigung der Übergangsfrist und der erwarteten Gewinne der Bank sei davon auszugehen, dass die UBS die vorgeschlagenen Kapitalmassnahmen einhalten und gleichzeitig weiterhin Gewinne an ihre Aktionäre ausschütten könne, so die SNB.
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06:25
Der Swiss Market Index (SMI) wird von der IG Bank vorbörslich dank guter Vorgaben aus Übersee 0,38 Prozent höher gesehen.
Am Donnerstag werden vor Börsenbeginn die Schweizer Teuerungsdaten veröffentlicht. Am Nachmittag steht in den USA der Arbeitsmarktreport an.
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06:16
Die japanische Börse zeigte sich schwächer. Der Nikkei-Index gab 1,3 Prozent auf 69'427 Punkte ab. In Südkorea gab der Kospi 4,5 Prozent nach. Die chinesischen Märkte zeigten sich ebenfalls schwächer. Gleichzeitig wachsen Zweifel an einer weiteren US-Zinssenkung im Dezember. Die Märkte preisen nur noch eine Wahrscheinlichkeit von 42 Prozent für eine Senkung um 25 Basispunkte ein, vor einem Monat galt dies noch als nahezu sicher.
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06:11
Am asiatischen Devisenmarkt notiert der Dollar unverändert auf 162,42 Yen. Zum chinesischen Yuan legte er leicht auf 6,7906 Yuan zu. Zur Schweizer Währung gab der Dollar etwas auf 0,8084 Franken nach. Der Euro notierte fast unverändert bei 1,1384 Dollar und gab zum Franken leicht auf 0,9205 Franken nach.
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06:09
Die Ölpreise gaben nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verbilligte sich um 0,3 Prozent auf 70,83 Dollar. Das US-Öl WTI notierte 0,2 Prozent schwächer bei 60,59 Dollar. Der Goldpreis rutschte auf 4069 Dollar je Feinunze ab. Die Kryptowährung Bitcoin erholte sich nach einem Rückgang auf ein Siebenmonatstief leicht auf 60'800 Dollar.
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00:05
Mit Blick auf Konjunktur- und Stimmungsdaten aus den USA rückt zunehmend der Arbeitsmarktbericht für Juni in den Blick. Er wird wegen des Nationalfeiertags am Freitag bereits am Donnerstag veröffentlicht. Die Arbeitsmarktdaten des privaten Dienstleisters ADP bewegten kaum. Sie sowie die Daten zur Unternehmensstimmung im Verarbeitenden Gewerbe (ISM) blieben zwar etwas hinter den Schätzungen zurück, doch ein sonderlicher Dämpfer für die Zinserhöhungserwartungen am Markt seien sie dennoch nicht, hiess es seitens der Helaba.
Der Dow, der zeitweise über 53'700 Punkte auf eine Bestmarke geklettert war, ging mit minus 0,03 Prozent auf 52'305,24 Punkte aus dem Tag. Unterstützt wurde er während seines Rekordlaufs nicht zuletzt von Software-Aktien. Nach einer zuletzt erneut starken Nachfrage nach Chip-Aktien, die die Nasdaq-Börse seit dem Wochenauftakt stark angetrieben hatte, wurde nun der Software-Branche der Vorzug gegeben.
Der Nasdaq 100 gab um 1,54 Prozent auf 29'809,13 Punkte nach. Am Montag und Dienstag hatte sich der Technologie-Auswahlindex mit einem Gesamtplus von 4 Prozent weitgehend von seinem jüngsten Rücksetzer erholt. Der marktbreite S&P 500, der, was das abgeschlossene zweite Quartal betrifft, auf das stärkste seit sechs Jahren zurückblicken kann, verlor 0,22 Prozent auf 7483,23 Zähler.
Erneut zogen Aktien mit Fokus auf das Thema Künstliche Intelligenz (KI) Aufmerksamkeit auf sich, denn Meta will Kreisen zufolge ein Cloud-Infrastrukturgeschäft aufbauen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet, könnte der Zugang zu überschüssiger KI-Rechenleistung und zu KI-Modellen an externe Kunden verkauft werden.
Zudem erwäge der Tech-Gigant, den Zugang zu «roher» Rechenkapazität zu verkaufen, ähnlich wie andere sogenannte «Neocloud»-Anbieter, etwa CoreWeave und Nebius. Während die Meta-Aktie im Nasdaq 100 mit plus 9 Prozent von dieser Neuigkeit profitierte, büssten CoreWeave dort knapp 14 Prozent ein und Nebius als Schlusslicht 17 Prozent. Unter den Branchengrössen mit Cloudgeschäft verloren zudem Oracle 2,8 Prozent.
Salesforce zählten mit plus 4,2 Prozent zu den besten Werten im Dow. Die Aktie des Softwareherstellers profitierte wie andere Branchenwerte davon, dass an diesem Tag Software-Titel wieder gefragt waren, während Chip-Aktien unter Druck standen. Obendrein hatte die Investmentbank Guggenheim das Papier auf «Buy» hochgestuft.
Unter den Standardwerten ging der Blick vor allem zu Nike. Der Sportwarenkonzern übertraf mit seinem Quartalsbericht überwiegend die Erwartungen. Dennoch wies der Adidas-Rivale auf eine insgesamt trübe Branchenstimmung hin. Analysten nannten zwar die gesenkte Umsatzprognose enttäuschend. Doch sei das Ergebnisziel je Aktie beibehalten worden, hiess es etwa von der Bank of America. Dass die Aktie an der Dow-Spitze um knapp 5 Prozent stieg, dürfte aber auch der vorangegangenen Kursschwäche geschuldet sein. Erst vor wenigen Tagen war sie mit 40 US-Dollar auf den tiefsten Stand seit 12 Jahren gesackt.
Im Blick stand zudem ein Börsengang. Das Papier des in Mailand ansässigen Unternehmens Bending Spoons, das angeschlagene Softwarefirmen aufkauft, startete bei 31 Dollar und damit 2 Dollar über dem Ausgabepreis. Aus dem Handel ging das Papier mit 40,50 Dollar. Das Unternehmen und Investoren wie Baillie Gifford verkauften knapp 58 Millionen Papiere. Die Marktkapitalisierung nach Börsenschluss liegt bei knapp 26 Milliarden Dollar.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)