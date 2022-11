Der Versicherer Zurich (-1,4 Prozent) wiederum hat an diesem Morgen seinen Zwischenbericht vorgelegt. Analysten heben zwar die weiterhin gute Entwicklung in der Schadenversicherung hervor, setzen zugleich aber Fragezeichen zum Rückgang in der SST-Solvenzquote. Die durch Hurrikan "Ian" verursachten hohen Belastungen waren in etwa in diesem Umfang erwartet worden.