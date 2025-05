Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners, mahnte zur Vorsicht. Angesichts der fehlenden Vorlage aus den USA sei der Umsatz an der Frankfurter Börse am Montag so gering gewesen wie noch nie in diesem Jahr. «Es waren also extrem wenige Käufer, die den Dax in die Nähe seines Allzeithochs gehoben haben», sagte der Experte. «Jetzt muss sich zeigen, ob dieses Kursniveau auch bei höheren Umsätzen gehalten werden kann.»