Dass Chevron für 6,5 Milliarden Dollar seine Anteile an einigen Ölsand- und Schieferanlagen in Kanada an Canadian Natural Resources verkauft, liess die Aktien des US-Ölkonzerns weitgehend kalt. Mit plus 0,7 Prozent legten sie vorbörslich ähnlich zu wie die der Konkurrenten ExxonMobil und ConocoPhillips . Im Zuge der geplanten Konzentration auf wichtige Wachstumsprojekte in den USA und dem Golf von Mexiko sei der Schritt sinnvoll, betonte RBC-Analyst Biraj Borkhataria. Entscheidend für den Aktienkurs bleibe aber die Unsicherheit über die Übernahme von Hess. Derweil zogen die in New York gelisteten Canadian-Natural-Anteilsscheine um 2 Prozent an.