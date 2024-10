Die Anleger an den New Yorker Börsen haben am Freitag einen starken US-Arbeitsmarktbericht als Zeichen einer gut laufenden Konjunktur interpretiert. Dies gab dem Aktienmarkt Auftrieb. Gedämpfte Erwartungen an künftig grösser ausfallende Zinssenkungen der US-Notenbank spielten eine untergeordnete Rolle.