08:07
Der Schweizer Aktienmarkt gemessen am SMI notiert im vorbörslichen Handel bei der Bank Julius Bär mit einem Minus von 0,01 Prozent praktisch unverändert.
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07:52
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
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07:42
Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit wenig Bewegung in den Handel starten. Am Freitag war der deutsche Leitindex knapp im Minus bei 26'749,95 Punkten aus dem Handel gegangen. Kursverluste bei Technologiewerten nach dem Chef-Abgang beim US-Chipkonzern Nvidia sorgten für Nervosität an den Börsen in Europa und in den USA. Auf Wochensicht hatten der jüngste Ölpreisrückgang und starke Firmenbilanzen den Dax jedoch um insgesamt 3,6 Prozent angetrieben. Am Montag dürften die Anleger unter anderem verstärkt auf Nachrichten aus der Industrie und der Finanzbranche achten
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07:36
Der Goldpreis steht nach dem Rückgang in der vergangenen Woche weiter unter Druck.Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) sank an der Börse in London am Montag im frühen Handel um bis zu 1,3 Prozent auf 3832 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Oktober 2025. In der vergangenen Woche war der Goldpreis bereits um fast fünf Prozent gefallen.
Grund für den Rückgang war die Sorge vor einer höheren Inflation und damit anziehenden Zinsen. Anders als festverzinsliche Wertpapiere wirft das Edelmetall keine Zinsen ab; deshalb ist die Erwartung einer Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed um mindestens 0,25 Prozentpunkte im Dezember eine Bürde für den Goldpreis.
Seit dem Rekordhoch von knapp 5600 Dollar Anfang des Jahres sank der Preis für eine Feinunze um fast ein Drittel. Im vergangenen Jahr war Gold wegen der vielen Krisen weltweit stark gefragt und verteuerte sich um fast zwei Drittel - und das, nachdem es bereits 2023 und 2024 kräftig zugelegt hatte. Trotz des Rückgangs seit dem Rekordhoch hat sich der Goldpreis auf Fünfjahressicht immer noch etwas mehr als verdoppelt.
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06:22
Der Schweizer Aktienmarkt, gemessen am SMI, verzeichnet im vorbörslichen Handel bei der Bank IG wenig Bewegung mit 0,09 Prozent im Plus bei 15'109,5 Punkten.
Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es nach der Berichtssaison seitens Unternehmen ruhiger werden diese Woche. Einzig Klingelnberg und Carlo Gavazzi berichten über ihre Halbjahresergebnisse. Zurich, Dormakaba und Schindler halten Investorentreffen ab.
Derweil schauen Anleger gespannt auf die Zahlen des Chip-Konzerns Nvidia am Dienstag, den Börsengang von Anthropic und die Zinssitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch, an der eine Zinserhöhung erwartet wird.
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Die Börsen in Asien haben am Montag nachgegeben. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,9 Prozent auf 59'959,3 Punkte nach und der breiter gefasste Topix notierte 0,7 Prozent niedriger bei 3913,5 Zählern. Die Börse Shanghai verlor 0,4 Prozent auf 3620,0 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,6 Prozent auf 3993,7 Punkte.
In dieser Woche stehen die Quartalszahlen von Nvidia und der Börsengang des Chatbot-Entwicklers Anthropic an. Sie dürften zeigen, ob der von Künstlicher Intelligenz (KI) getriebene Kursaufschwung weitergeht. Nvidia gilt als Aushängeschild der seit vier Jahren anhaltenden Hausse an den US-Börsen. Der Börsenwert des Chipkonzerns sank LSEG-Daten zufolge von rund 5,8 Billionen Dollar Anfang Oktober auf 3,9 Billionen Dollar am Freitag. Nach Huangs Ausscheiden trennten sich die Anleger in Scharen von der Aktie.
Am Dienstag legt Nvidia Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor. Analysten erwarten LSEG-Daten zufolge ein Gewinnwachstum von 90 Prozent bei einem Umsatz von 109 Milliarden Dollar. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob der Konzern unter der neuen Führung an seinem optimistischen Ausblick für das kommende Jahr festhält. «Die Optionsmärkte deuten für den Tag der Bekanntgabe auf einen Kursausschlag von etwa sieben Prozent nach oben oder unten hin. Ich bezweifle jedoch, dass die Quartalszahlen ihre übliche Bedeutung haben werden», sagte Chris Weston, Analysechef des Devisenbrokers Pepperstone. Nvidia könne zwar erneut deutlich besser abschneiden als vorhergesagt und seine Ziele anheben, erklärte Weston. «Die Anleger versuchen jedoch zunehmend abzuschätzen, was das Unternehmen in den Geschäftsjahren 2028 und 2029 wert ist - womöglich ohne den Vordenker, dem es seinen Vorsprung verdankt.»
Die Zeitung «Financial Times» berichtete, Huang habe mit Vertrauten über eine mögliche Rückkehr an die Konzernspitze gesprochen. US-Finanzminister Scott Bessent sagte, Nvidia müsse einen neuen Chef «ausserhalb des Unternehmens» suchen. Zwei Tage nach der Nvidia-Bilanz soll der Handel mit den Aktien des Claude-Entwicklers Anthropic beginnen. Der Kursverlauf dürfte damit unmittelbar die Stimmung bei KI-Werten widerspiegeln. Anthropic habe bei institutionellen Anlegern mehr Interesse geweckt als SpaceX, sagten mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. US-Präsident Donald Trump soll im Laufe der Woche zudem Chinas Staatschef Xi Jinping und den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Auf der Tagesordnung am Rande des Forums für Asiatisch-Pazifische Wirtschaftskooperation (Apec) in Shenzhen stehen atomare Abrüstung und der Krieg der USA und Israels mit dem Iran.
Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) veröffentlicht am Mittwoch das Protokoll ihrer Zinssitzung vom Oktober. In dieser Woche treten zudem zahlreiche Fed-Vertreter auf. Anleger suchen nach Hinweisen, ob die Währungshüter für den kommenden Monat eine aussergewöhnlich grosse Zinserhöhung um 50 Basispunkte in Erwägung ziehen. Den Terminkontrakten auf den Leitzins (Fed Funds Futures) zufolge ist eine Anhebung um 25 Basispunkte so gut wie sicher. Die Wahrscheinlichkeit eines Schritts um 50 Basispunkte sank von zwölf Prozent am Vortag auf sechs Prozent. Bis Ende kommenden Jahres sind Zinserhöhungen von insgesamt 90 Basispunkten eingepreist. Fed-Chef Kevin Warsh wird am Montag bei einer öffentlichen Veranstaltung in San Francisco voraussichtlich erklären, KI werde die US-Wirtschaft grundlegend verändern. Für Notenbanker sei jedoch schwer vorherzusehen, wie und wie schnell sich der neue Technologieboom in der Region entwickle.
Den am Freitag veröffentlichten Daten zufolge stiegen die US-Erzeugerpreise im Oktober etwas schwächer als erwartet. Es gab jedoch Anzeichen dafür, dass der Inflationsdruck in die Breite geht. Die Verbraucherpreise waren höher als vorhergesagt ausgefallen. Analysten schätzen auf Grundlage beider Werte, dass der Kern-Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) im Oktober um 0,3 Prozent zulegte. Es wäre der dritte Anstieg in diesem Tempo in Folge. Der PCE-Index ist das bevorzugte Inflationsmass der Fed für ihre Zinsentscheidungen.
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(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)