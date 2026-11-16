Am Dienstag legt Nvidia Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor. Analysten erwarten LSEG-Daten zufolge ein ‌Gewinnwachstum von 90 Prozent bei einem Umsatz von 109 Milliarden Dollar. Im Mittelpunkt steht die ​Frage, ob der Konzern unter der neuen Führung an seinem optimistischen Ausblick für das kommende Jahr festhält. «Die Optionsmärkte deuten für den Tag der Bekanntgabe auf einen Kursausschlag von etwa sieben Prozent nach oben oder unten hin. Ich bezweifle jedoch, dass die Quartalszahlen ihre übliche Bedeutung haben werden», sagte Chris Weston, Analysechef des Devisenbrokers Pepperstone. Nvidia könne zwar erneut deutlich besser abschneiden als vorhergesagt und seine Ziele anheben, erklärte Weston. «Die Anleger versuchen jedoch zunehmend abzuschätzen, was das Unternehmen in den Geschäftsjahren 2028 und 2029 wert ist - womöglich ohne den Vordenker, dem es ‌seinen Vorsprung verdankt.»