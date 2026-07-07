Die Ankündigung einer Kapitalerhöhung hat die Aktien des US-Elektroautobauers Rivian auf Talfahrt geschickt. Die Papiere des Tesla-Konkurrenten rutschen im ‌vorbörslichen Handel ⁠um rund elf Prozent ab. Rivian will 75 Millionen neue Aktien ausgeben und damit rund 1,5 Milliarden Dollar einnehmen. ⁠Mit dem Erlös will der Konzern den Eigenkapitalanteil für eine Kreditvereinbarung mit dem US-Energieministerium leisten. Der Kredit soll den Bau einer neuen Fabrik im ‌US-Bundesstaat Georgia unterstützen, in der das für den Massenmarkt entscheidende günstigere Modell R2 ‌gebaut werden soll. Die Pläne für die Kapitalerhöhung, die ​den Anteil bestehender Aktionäre verwässert, überschatteten Rivians optimistische Umsatzprognose. Das Unternehmen stellte für das zweite Quartal einen Umsatz zwischen 1,55 und 1,65 Milliarden Dollar in Aussicht. Analysten hatten im Schnitt nur mit 1,45 Milliarden Dollar gerechnet.