Ansonsten hielten sich die Aktivitäten in Grenzen. «Wir haben mehr als 13 Prozent zugelegt in diesem Jahr. Damit dürfen wir zufrieden sein», meint ein Händler. Die Aussichten für das kommende Jahr werden als intakt beurteilt. Denn die unerwartet tiefen US-Inflationsdaten vom Vortag hätten die Zinssenkungserwartungen für 2026 angeheizt. Allerdings gibt es wegen des von Oktober bis Mitte November teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte («Shutdown») jede Menge Unsicherheitsfaktoren. Dass die am Nachmittag noch anstehenden US-Daten Kursimpulse setzen, sei dahingesellt, meint ein Händler. Denn viele Marktteilnehmer dürften sich schon vorzeitig in die Weihnachtspause verabschieden. Denn in den kommenden zwei Wochen wird jeweils nur an zwei Tagen gehandelt, was kein sehr aktives Geschäft erwarten lasse.