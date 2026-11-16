16:23
Der US-Aktienmarkt ist am Montag mit Verlusten in die neue Handelswoche gestartet. Vor allem an der schon zuletzt schwachen Technologiebörse Nasdaq standen die Kurse unter Druck. Marktbeobachter verwiesen auf zunehmende Inflations- und Zinssorgen sowie die Unsicherheit vor dem Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic und wegen der weiteren Entwicklung beim KI-Halbleitergiganten Nvidia .
Der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 büsste in der ersten Handelsstunde weitere 2,18 Prozent auf 27'334 Punkte ein. Noch hält er sich aber klar über seinem anderthalb Wochen alten tiefsten Stand seit April, als ihn die Angst vor einer stärkeren KI-Regulierung nach dem Sieg der Demokraten bei den Parlaments-Zwischenwahlen erschüttert hatte.
+++
15:55
Der Fall Nvidia komme für die Börsen zu einem Zeitpunkt, an dem Investoren ohnehin die Profitabilität von KI-Investitionen hinterfragten, sagte Analystin Daniela Hathorn vom Online-Broker Capital.com. «Berichte über eine mögliche Rückkehr Huangs an die Konzernspitze haben Hoffnung auf mehr Stabilität geweckt, doch die Unsicherheit hält an.» Daher komme der für Dienstag angekündigten Veröffentlichung der Nvidia-Quartalsergebnisse besondere Bedeutung zu. «Im Fokus stehen Hinweise darauf, dass die Nachfrage robust bleibt und die Wettbewerbsposition des Unternehmens intakt ist.»
Am Montag verloren die Aktien des weltgrössten Chipkonzerns 2,5 Prozent. Daraufhin gerieten auch die Betreiber von KI-Rechenzentren und Hersteller von KI-Servern unter Druck. Die Titel von CoreWeave, Nebius, Dell und Hewlett-Packard Enterprise (HPE) büssten bis zu 9,6 Prozent ein.
+++
15:50
Der Dow-Jones-Index gibt 0,18 Prozent auf 52'209,30 Punkte ab, und der Nasdaq 100 sinkt um 1,89 Prozent auf 27'423,99 Zähler.
Damit hält die eingetrübte Stimmung im Techsektor auch zu Wochenbeginn an. Speziell die Aktie von Nvidia wird weiter verkauft (-2 Prozent). Erheblich unter Druck stehen auch Sandisk (-8,6 Prozent) und Nebius (-6,8 Prozent). Gefragt sind Coca-Cola (+2,8 Prozent), Starbucks (+2,5 Prozent) und Mondelez (+1,6 Prozent).
+++
15:31
Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 94,06 US-Dollar. Damit fällt der Preis der Referenzsorte um 1,87 Prozent. In der vergangenen Woche hatten sich die Ölpreise noch stabilisiert, nachdem sie seit Monatsbeginn deutlich gefallen waren. So hatte der Brent-Preis Ende Oktober bei über 117 Dollar gelegen.
Hinweise auf ein wachsendes Überangebot am Ölmarkt belasteten die Ölpreise. Die Spannungen am Persischen Golf bleiben jedoch hoch. Neue Angriffe im Nahen Osten und die Ankunft eines weiteren US-Flugzeugträgers in der Region wirkten einem deutlicheren Preisrückgang entgegen.
+++
14:53
Der Ölpreis hat seine Talfahrt wieder aufgenommen. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um 1,3 Prozent auf 94,53 Dollar je Barrel. «Erstmals seit Ausbruch des Krieges zwischen den USA und dem Iran ziehen Anleger die Möglichkeit eines Überangebots in Betracht, anstatt von anhaltenden Engpässen auszugehen», sagte Tim Waterer, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses KCM Trade.
Der Internationalen Energieagentur IEA zufolge wird das Angebot die Nachfrage im vierten Quartal um durchschnittlich 1,7 Millionen Barrel pro Tag übersteigen.
+++
14:42
Der US-Technologiesektor dürfte seine Talfahrt vom Freitag zum Beginn der neuen Börsenwoche fortsetzen. Marktbeobachter verwiesen auf zunehmende Inflations- und Zinssorgen sowie die Unsicherheit vor dem Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic und um die weitere Entwicklung des Halbleiterkonzerns Nvidia .
Rund eine Stunde vor dem Handelsstart am Montag taxierte der Broker IG den Nasdaq 100 mit 1,4 Prozent im Minus auf 27'542 Punkte. Für den Dow Jones Industrial mit seinem stärkeren Fokus auf Standardwerte liegt die Indikation 0,2 Prozent tiefer bei 52'230 Punkten.
Nach Einschätzung von Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets schwebt die Zinsentwicklung in den USA weiterhin über den Märkten. Die jüngsten US-Inflationsdaten hätten Hoffnungen auf eine baldige Entspannung der Geldpolitik gedämpft. Zudem bleibe die geopolitische Lage im Nahen Osten angespannt, denn die diplomatischen Bemühungen kämen nur schleppend voran und reichten noch nicht aus, um die Energiepreise nachhaltig zu drücken. «Damit wächst die Gefahr, dass sich der Inflationsdruck länger hält als erhofft und die US-Notenbank ihre restriktive Geldpolitik fortsetzen muss», erklärte Lipkow.
Mit Spannung wird in dieser Woche im Tech-Sektor auf den Anthropic-Börsengang geschaut. «Der Börsengang wird unter anderem ein wichtiger Stimmungsindikator für den sogenannten KI-Trade sein», glaubt der Analyst Kyle Rodda von Capital.com. Für Unsicherheit sorgt auch die Situation bei Nvidia. In Zeiten der Führungskrise nach dem Rücktritt des Chefs Jensen Huang bekommen die Geschäftszahlen des Chipriesen, die am Dienstag nach US-Börsenschluss anstehen, noch mehr Aufmerksamkeit.
Verbündete des vor wenigen Tagen zurückgetretenen Nvidia-Chefs Jensen Huang arbeiten einem Medienbericht zufolge an Plänen für seine Rückkehr an die Spitze des Chip-Riesen. Huang selbst habe mit Vertrauten über ein mögliches Comeback gesprochen, schrieb die «Financial Times» unter Berufung auf informierte Personen. In den vergangenen Tagen hatte unter anderem Tech-Milliardär Elon Musk eine Rückkehr Huangs als Nvidia-Chef befürwortet. Auch die Nvidia-Anteilseigner Altimeter Capital und Atreides Management sprachen sich dafür aus. Vor diesem Hintergrund sackten Halbleiter- und KI-Aktien im vorbörslichen Handel ab. So büssten Broadcom 4,4 Prozent ein, Intel verloren 5,5 Prozent. Für die Nvidia-Papiere ging es um 4,2 Prozent nach unten.
Die schwerwiegende Störung bei den Büroprogrammen des Software-Konzerns Microsoft ist nach dessen Angaben behoben. Alle Systeme liefen wieder, teilte das Unternehmen mit. Ein seit Juli unentdeckt im System schlummernder Programmfehler hatte in der vergangenen Woche den weltweiten Ausfall von Microsoft-Diensten wie Outlook und Teams ausgelöst. Die Microsoft-Titel stiegen vorbörslich um 0,2 Prozent.
Die Anteilsscheine von SpaceX gaben vorbörslich um 0,6 Prozent nach. Der Raumfahrtkonzern hatte die Oberstufe seiner Starship-Rakete erstmals erfolgreich in der Luft aufgefangen. Analysten bezeichneten dies als Meilenstein auf dem Weg zu häufigeren und kostengünstigeren Orbitalflügen.
+++
14:33
Ein Quartalsergebnis unter Markterwartungen löst einen Ausverkauf bei Aramark aus. Die Aktien des Caterers und Kantinen-Betreibers fielen im vorbörslichen Handel an der Wall Street zeitweise um mehr als sieben Prozent. Das Unternehmen erwirtschaftete im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 5,29 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 0,71 Dollar je Aktie. Das Nettoergebnis sei durch höhere Kosten für Mitarbeiterboni belastet worden.
+++
13:05
Die Futures auf die US-Indizes notieren zum Wochenstart uneinheitlich
+++
12:30
Europas wichtigste Aktienmärkte sind mehrheitlich mit moderaten Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet. Der EuroStoxx 50 notierte gegen Mittag 0,2 Prozent tiefer bei 6374 Punkten. Ausserhalb des Euroraums gewann der britische FTSE 100 0,3 Prozent auf 10'932 Zähler.
Nach Einschätzung von Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets schwebt die Zinsentwicklung in den USA weiterhin über den Märkten. Die jüngsten US-Inflationsdaten hätten Hoffnungen auf eine baldige Entspannung der Geldpolitik gedämpft. Zudem bleibe die geopolitische Lage im Nahen Osten angespannt, denn die diplomatischen Bemühungen kämen nur schleppend voran und reichten noch nicht aus, um die Energiepreise nachhaltig zu drücken. «Damit wächst die Gefahr, dass sich der Inflationsdruck länger hält als erhofft und die US-Notenbank ihre restriktive Geldpolitik fortsetzen muss», erklärte Lipkow.
Aus Branchensicht waren Aktien aus dem Gesundheitssektor europaweit am stärksten gefragt, gefolgt vom Konsumgütersektor. Am unteren Ende des Branchentableaus rangierten Rohstoff-, Versorger- und Technologietitel.
Bereits die technologielastigen Börsen in Japan und Südkorea fielen zu Wochenbeginn mit kräftigen Verlusten auf. Marktexperte Stephen Innes sprach von einem spürbaren «Technologie-Kater». Die Aktien von ASML und Schneider Electric verbuchten Kursabschläge von 1,1 beziehungsweise 0,9 Prozent.
Mit Spannung wird in dieser Woche im Tech-Sektor auf den Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic geschaut. «Der Börsengang wird unter anderem ein wichtiger Stimmungsindikator für den sogenannten KI-Trade sein», glaubt der Analyst Kyle Rodda von Capital.com. Für Unsicherheit sorge die Situation bei Nvidia . In Zeiten der Führungskrise nach dem Rücktritt des Chefs Jensen Huang bekommen die Geschäftszahlen des Chipriesen, die am Dienstag nach US-Börsenschluss anstehen, noch mehr Aufmerksamkeit.
Die Aktien von Novo Nordisk standen mit einem Kursplus von 3,6 Prozent an der Spitze des Stoxx-50-Index. Der Pharmakonzern hatte positive Studiendaten zum Abnehmpräparat CagriSema vorgestellt. Rückenwind erhält die Aktie seit Anfang November auch vom operativen Geschäft, nachdem die Dänen ihre Jahresziele angehoben hatten.
Die italienische Grossbank Unicredit bekommt für ihre Pläne zur Übernahme der Commerzbank grünes Licht der Wettbewerbshüter in Brüssel. Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken gegen einen Zusammenschluss, teilte die EU-Kommission mit. Zuvor hatte bereits die US-Notenbank Fed die Übernahmeerlaubnis erteilt. Die Unicredit-Papiere gaben um 0,6 Prozent nach.
Für die Anteilsscheine von Novartis ging es um 1,2 Prozent nach oben. Der Pharmakonzern erhielt für sein Medikament Cosentyx gegen die chronische Hautkrankheit Hidradenitis Suppurativa eine positive Empfehlung des Ausschusses für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur.
+++
12:15
Positive Daten zum Abnehmmittel CagriSema von Novo Nordisk stützen die Aktien des dänischen Pharmakonzerns. Die Titel kletterten an der Börse in Kopenhagen um 3,5 Prozent. Novo Nordisk hatte am Wochenende neue Studienergebnisse zu dem Medikament vorgelegt. Das Präparat befindet sich noch in der Erprobung. Patienten, die früh darauf ansprachen, verloren im Schnitt 25 Prozent ihres Gewichts, wie das Unternehmen mitteilte. Als frühes Ansprechen galt eine Abnahme um mindestens fünf Prozent innerhalb der ersten acht Behandlungswochen. Dies habe auf 67,8 Prozent der mit CagriSema behandelten Erwachsenen zugetroffen.
+++
11:54
Der US-Dollar hat auch am Montag nichts von seiner Tendenz zur Stärke eingebüsst. Das Währungspaar EUR/USD ist auf 1,1013 von 1,1016 zwar nicht stark gesunken, es ist der Marke bei 1,10 aber noch einmal ein Stück näher gerückt. Gegenüber dem Franken hat der US-Dollar die Grenze bei 0,84 wieder erreicht.
Das Paar EUR/USD sei bereit für einen Test der 1,10, heisst es in einem Kommentar von ING. Angesichts des in dieser Woche eher dünnen Kalenders für Konjunkturdaten aus den USA könnte diese Unterstützung vorläufig noch halten. Angesichts der durch die Daten gestützten Stärke des Dollars seien die Risiken für einen Bruch dieser Linie aber erheblich. Die Dynamik des Dollars könnte allenfalls durch KI-bedingte Instabilität an den Aktienmärkten gefährdet werden, stärker zumindest als durch Äusserungen der Notenbank.
+++
11:50
Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Montag nach der Verschnaufpause vom Freitag an den jüngsten Höhenflug an und setzt eine neue Rekordmarke über 15'200 Punkten. Dabei stützen einmal mehr die defensiven Schwergewichte.
Gesucht sind ausserdem Gesundheitsaktien wie Alcon (+1,8 Prozent) und Sandoz (+1,2 Prozent), wobei die starken Novartis (+1,2 Prozent) und in etwas geringerem Umfang auch Roche (+0,7 Prozent) stärker zum guten Lauf des Gesamtmarktes beitragen. Während Novartis für ein Medikament in Europa eine positive Zulassungsempfehlung erhalten haben, hat die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA eine Zulassung für Gazyva bei einer seltenen Nierenkrankheit erteilt.
Noch deutlicher nach unten geht es für Adecco (-2,8 Prozent) aus den Top-50 nach einer Rückstufung durch Kepler Cheuvreux auf «Reduce» von «Hold». Nach der jüngsten Rally dürften zudem einige Anleger Kasse machen. Zuletzt hatten die Quartalszahlen mit einer überraschend hohen Profitabilität die Kauflaune angeheizt.
Kaum gefragt sind derzeit Aktien aus dem erweiterten Chip- und KI-Sektor. Im Nachgang der New Yorker Nasdaq, die am Freitag nachgegeben hatte, fielen zum Wochenauftakt auch die technologielastigen Börsen in Japan und Südkorea mit kräftigen Verlusten auf.
Experten sprechen von einem spürbaren «Technologie-Kater», der allerdings in der Schweiz nur in beschränktem Umfang durchschlägt: So büssen ABB (-0,4 Prozent), VAT (-0,7 Prozent) oder im breiteren Markt Comet (-1,6 Prozent), Huber+Suhner (-0,4 Prozent) oder Inficon (-0,5 Prozent) relativ moderat ein.
Im breiten Markt kommt bei AMS Osram (-4,0 Prozent) eine Kurszielsenkung durch Kepler belastend hinzu.
Im Zentrum des Interesses steht derzeit aber der Tech-Sektor, denn am Dienstag wird Nvidia als wichtiger Taktgeber Zahlen vorlegen und am Donnerstag könnte der Börsengang des KI-Anbieters Anthropic stattfinden. Im Vorfeld dieser beiden Termine stehe die Stimmung für die Tech-Aktien auf der Kippe, meint etwa die Onlinebank Swissquote.
Die schon in der Vorwoche positive Grundstimmung werde von den robusten Unternehmenszahlen aus dem KI-Sektor gestützt, heisst es indes in einem Kommentar der Zürcher Kantonalbank. Ausserdem profitierten die Märkte vom starken Interesse der Investoren am Börsengang von Anthropic. Insgesamt seien die Börsen im Begriff, den überraschend hohen Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen zu verdauen. Welche konkreten Auswirkungen die «blaue Welle» aber auf den Ausbau von Rechenzentren und damit auf die gesamte KI-Wertschöpfungskette letztlich haben werde, sei derzeit schwer absehbar. Für Kursschwankungen könnte diese Tage auch wieder die Geopolitik sorgen. In dieser Woche steht ein historisches Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bevor.
+++
11:04
Der Bitcoin ist am Wochenende zeitweise unter 62'000 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte Juli gefallen. Marktbeobachter machen dafür mehrere belastende Faktoren verantwortlich: Zinsängste und Geldabflüsse aus Bitcoin-Fonds treffen auf Sicherheitsbedenken und politische Unsicherheiten.
Auch mögliche Umschichtungen in den KI-Sektor und der bevorstehende MSCI-Ausschluss des Bitcoin-Grossinvestors Strategy drücken auf die Stimmung.
Am Montagmorgen hat sich der Bitcoin bei rund 64'700 Dollar etwas gefangen. Damit liegt er noch über dem Jahrestief vom 1. Juli bei rund 57'800 Dollar. Seit dem Rekordhoch von mehr als 126'000 Dollar im Oktober 2025 hat er jedoch rund die Hälfte seines Werts eingebüsst, allein im vergangenen Monat mehr als 20 Prozent.
+++
10:35
Aktien aus dem europäischen Chip- und KI-Sektor folgen am Montag der internationalen Schwäche. Im Nachgang der New Yorker Nasdaq, die am Freitag nachgegeben hatte, fielen zum Wochenauftakt auch die technologielastigen Börsen in Japan und Südkorea mit kräftigen Verlusten auf. Experten sprechen von einem spürbaren «Technologie-Kater».
Der südkoreanische Leitindex Kospi fiel um 3,6 Prozent zurück und der ebenfalls technologielastige Nikkei-Index in Tokio verlor 2,4 Prozent. Auffällig gross waren die Abgaben in Südkorea etwa beim Speicherchip-Produzenten SK Hynix (-7,9 Prozent) oder dem breit aufgestellten Technologiekonzern Samsung Electronics (-4,5 Prozent).
Die Tech-Schwäche schlägt auf Sektorvertreter in der Schweiz durch, wenn auch nur in beschränktem Umfang. Bei den Blue Chips verlieren ABB gegen 10 Uhr 0,2 Prozent und VAT Group 0,6 Prozent. Deutlichere Einbussen verzeichnen im breiten Markt Inficon (-1,0 Prozent), Comet (-1,8 Prozent) oder insbesondere AMS-Osram (-4,1 Prozent). Derweil gewinnt der Gesamtmarkt (SPI) 0,4 Prozent hinzu.
Diese Woche steht die Technologiebranche einmal mehr unter erhöhter Beobachtung. So wird mit grosser Spannung auf den Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic geschaut. «Der Börsengang wird unter anderem ein wichtiger Stimmungsindikator für den sogenannten KI-Trade sein», glaubt ein Experte.
Zugleich sorgt die Situation beim Chip-Giganten Nvidia weiter für Unsicherheit. In Zeiten der Führungskrise nach dem Rücktritt des Chefs Jensen Huang bekommen die Geschäftszahlen des Chipriesen, die am Dienstag nach US-Börsenschluss anstehen, noch mehr Aufmerksamkeit.
«Durch die Absetzung von Huang steht nun noch mehr auf dem Spiel», so ein Experte. Marktteilnehmer müssten nicht nur die Fundamentaldaten des Unternehmens einordnen, sondern auch einen möglichen Strategiewechsel, der durch das Ausscheiden ausgelöst werden könnte. Verbündete von Huang arbeiten laut der «Financial Times» an Plänen für seine Rückkehr.
+++
10:10
Knapp eine Stunde nach Sitzungsbeginn erreicht der Swiss Market Index SMI ein neues Allzeithoch bei 15'210 Punkten (+0,7 Prozent).
Nach der starken Vorwoche und der kurzen Verschnaufpause am Freitag geht es damit bereits wieder nach oben, unter Führung von Richemont (+2,5 Prozent).
Im Zentrum des Interesses steht derzeit aber der Tech-Sektor, denn am Dienstag wird Nvidia als wichtiger Taktgeber Zahlen vorlegen und am Donnerstag könnte der Börsengang des KI-Anbieters Anthropic stattfinden. Im Vorfeld dieser beiden Termine stehe die Stimmung für die Tech-Aktien auf der Kippe, meint etwa die Onlinebank Swissquote. Die erhöhte Nervosität schlägt sich zum Wochenstart denn auch in deutlichen Kursverlusten in Tokio und insbesondere im Tech-lastigen koreanischen Kospi nieder.
+++
09:45
Nach dem Rekordlauf der vergangenen Woche halten sich die Dax-Anleger vorerst mit Aktienkäufen zurück. Für Nervosität sorgte am Montag vor allem die Erwartung wichtiger Termine in den kommenden Tagen. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung knapp im Plus bei 26'772,1 Punkten. Bei den Einzelwerten flogen vor allem Halbleiterwerte aus den Depots: Infineon, Aixtron und Siltronic büssten jeweils rund zwei Prozent ein.
Mit den Geschäftszahlen des US-Chipriesen Nvidia am Dienstag und dem voraussichtlichen Börsengang des KI-Entwicklers Anthropic am Donnerstag stehe der Risikoappetit der Anleger im Technologiesektor vor einer Feuerprobe, sagte Chefanalyst Timo Emden vom Broker CapTrader. «Durch die Absetzung von Nvidia-Chef Jensen Huang steht nun noch mehr auf dem Spiel: Marktteilnehmer müssen nicht nur die Fundamentaldaten des Unternehmens einordnen, sondern auch einen möglichen Strategiewechsel», erläuterte Kyle Rodda, Analyst bei Capital.com.
Über all diesen Entwicklungen schwebe zusätzlich weiterhin das Zinsthema in den USA, sagte CMC-Markets-Chefanalyst Andreas Lipkow. Die jüngsten Inflationsdaten hätten die Hoffnungen auf eine baldige Entspannung der Geldpolitik deutlich gedämpft. Zugleich bleibe die Lage im Nahen Osten angespannt. Damit wachse die Gefahr, dass sich der Inflationsdruck länger halte als gedacht und die US-Notenbank Fed ihre restriktive Geldpolitik fortsetzen müsse. «Umso grössere Aufmerksamkeit dürfte heute Abend die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh erhalten», sagte Lipkow. Warsh wird auf einer Konferenz des Fed-Regionalbezirks von San Francisco sprechen.
+++
09:36
Die Nervosität der Anleger vor wichtigen Terminen im Wochenverlauf hat die asiatischen Börsen am Montag belastet.
In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index rund 2,5 Prozent auf 59'662 Punkte nach. Auf den Nvidia-Zulieferer Advantest und den Branchenkollegen Tokyo Electron entfiel mit Kursrutschen von gut elf und sieben Prozent der Grossteil des gesamten Indexminus. Der breiter gefasste Topix verlor ein Prozent auf 3901 Zähler. Die Börse Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen büssten ebenfalls je rund ein Prozent ein.
In dieser Woche stehen die Quartalszahlen von Nvidia und der Börsengang des Chatbot-Entwicklers Anthropic an. Sie dürften zeigen, ob der von Künstlicher Intelligenz (KI) getriebene Kursaufschwung weitergeht. Nvidia gilt als Aushängeschild der seit vier Jahren anhaltenden Hausse an den US-Börsen. Der Börsenwert des Chipkonzerns sank LSEG-Daten zufolge von rund 5,8 Billionen Dollar Anfang Oktober auf 3,9 Billionen Dollar am Freitag. Nach dem Ausscheiden von Konzernchef Jensen Huang trennten sich die Anleger in Scharen von der Aktie. «Eigentlich sind die Nvidia-Zahlen für sich betrachtet immer ein wichtiges Ereignis», kommentierte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. «An diesem Dienstag wird die neue Interims-Chefin Nvidias aber die zusätzliche Aufgabe haben, Vorwürfe zu Spionage, Unternehmensführung und fehlender Nachfolgeplanung zu beantworten.» Niemand werde sich von starken Quartalszahlen beeindrucken lassen. Vielmehr wolle jeder wissen, wie es mit Nvidia ohne Huang weitergehen werde. Die «Financial Times» berichtete jedoch, Huang habe mit Vertrauten über eine mögliche Rückkehr an die Konzernspitze gesprochen.
Zwei Tage nach der Nvidia-Bilanz soll der Handel mit den Aktien des Claude-Entwicklers Anthropic beginnen. Der Kursverlauf dürfte damit unmittelbar die Stimmung bei KI-Werten widerspiegeln. «Investoren dürften Farbe bekennen, ob sie der KI-getriebenen Wachstumsstory weiter Vorschussvertrauen gewähren oder ob die Stunde der fundamentalen Bewährungsprobe geschlagen hat», sagte Timo Emden, Chefanalyst beim Broker CapTrader.
+++
09:13
Der Schweizer Aktienmarkt startet mit Gewinnen in die neue Handelswoche. Im Zentrum des Interesses steht derzeit der Tech-Sektor, denn am Dienstag wird Nvidia als wichtiger Taktgeber Zahlen vorlegen. In der aktuellen Situation könnten die Märkte auf die Zahlen noch sensibler reagieren als gewöhnlich, heisst es dazu in Börsenkreisen. Auch das zweite Grossereignis der Woche findet in den USA statt: Der Börsengang des KI-Anbieters Anthropic mit dem Chatbot Claude könnte am Donnerstag finden.
Im Vorfeld dieser beiden Termine stehe die Stimmung für die Tech-Aktien auf der Kippe, meint etwa die Onlinebank Swissquote. Die erhöhte Nervosität schlägt sich zum Wochenstart denn auch in deutlichen Kursverlusten in Tokio und insbesondere im Tech-lastigen koreanischen Kospi nieder. Bereits am Freitagabend hatten sich die Investoren in den USA von Halbleiteraktien getrennt. Aber auch darüber hinaus gehen die Blicke verstärkt nach Asien. Auf den Philippinen findet diese Woche der Gipfel des südostasiatischen Staatenbunds Asean statt, an dem auch US-Präsident Donald Trump erwartet wird. Anschliessend ist am Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im chinesischen Shenzhen ein Dreiertreffen zwischen Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geplant.
Von den 20 Blue Chips stehen 6 im Minus und 14 im Plus.
Bei letzterem Titel spielt wohl aber auch die zu Wochenbeginn insbesondere für Tech-Aktien fragile Stimmung mit. Auch Comet (-1,0 Prozent), VAT (-0,6 Prozent), Huber+Suhner (-0,6 Prozent) oder Inficon (-1,01 Prozent) haben in diesem Umfeld einen schweren Stand.
+++
08:07
Der Schweizer Aktienmarkt gemessen am SMI notiert im vorbörslichen Handel bei der Bank Julius Bär mit einem Minus von 0,01 Prozent praktisch unverändert.
+++
07:52
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
+++
07:42
Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit wenig Bewegung in den Handel starten. Am Freitag war der deutsche Leitindex knapp im Minus bei 26'749,95 Punkten aus dem Handel gegangen. Kursverluste bei Technologiewerten nach dem Chef-Abgang beim US-Chipkonzern Nvidia sorgten für Nervosität an den Börsen in Europa und in den USA. Auf Wochensicht hatten der jüngste Ölpreisrückgang und starke Firmenbilanzen den Dax jedoch um insgesamt 3,6 Prozent angetrieben. Am Montag dürften die Anleger unter anderem verstärkt auf Nachrichten aus der Industrie und der Finanzbranche achten
+++
07:36
Der Goldpreis steht nach dem Rückgang in der vergangenen Woche weiter unter Druck. Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) sank an der Börse in London am Montag im frühen Handel um bis zu 1,3 Prozent auf 3832 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Oktober 2025. In der vergangenen Woche war der Goldpreis bereits um fast fünf Prozent gefallen.
Grund für den Rückgang war die Sorge vor einer höheren Inflation und damit anziehenden Zinsen. Anders als festverzinsliche Wertpapiere wirft das Edelmetall keine Zinsen ab; deshalb ist die Erwartung einer Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed um mindestens 0,25 Prozentpunkte im Dezember eine Bürde für den Goldpreis.
Seit dem Rekordhoch von knapp 5600 Dollar Anfang des Jahres sank der Preis für eine Feinunze um fast ein Drittel. Im vergangenen Jahr war Gold wegen der vielen Krisen weltweit stark gefragt und verteuerte sich um fast zwei Drittel - und das, nachdem es bereits 2023 und 2024 kräftig zugelegt hatte. Trotz des Rückgangs seit dem Rekordhoch hat sich der Goldpreis auf Fünfjahressicht immer noch etwas mehr als verdoppelt.
+++
06:22
Der Schweizer Aktienmarkt, gemessen am SMI, verzeichnet im vorbörslichen Handel bei der Bank IG wenig Bewegung mit 0,09 Prozent im Plus bei 15'109,5 Punkten.
Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es nach der Berichtssaison seitens Unternehmen ruhiger werden diese Woche. Einzig Klingelnberg und Carlo Gavazzi berichten über ihre Halbjahresergebnisse. Zurich, Dormakaba und Schindler halten Investorentreffen ab.
Derweil schauen Anleger gespannt auf die Zahlen des Chip-Konzerns Nvidia am Dienstag, den Börsengang von Anthropic und die Zinssitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch, an der eine Zinserhöhung erwartet wird.
+++
Die Börsen in Asien haben am Montag nachgegeben. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,9 Prozent auf 59'959,3 Punkte nach und der breiter gefasste Topix notierte 0,7 Prozent niedriger bei 3913,5 Zählern. Die Börse Shanghai verlor 0,4 Prozent auf 3620,0 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,6 Prozent auf 3993,7 Punkte.
In dieser Woche stehen die Quartalszahlen von Nvidia und der Börsengang des Chatbot-Entwicklers Anthropic an. Sie dürften zeigen, ob der von Künstlicher Intelligenz (KI) getriebene Kursaufschwung weitergeht. Nvidia gilt als Aushängeschild der seit vier Jahren anhaltenden Hausse an den US-Börsen. Der Börsenwert des Chipkonzerns sank LSEG-Daten zufolge von rund 5,8 Billionen Dollar Anfang Oktober auf 3,9 Billionen Dollar am Freitag. Nach Huangs Ausscheiden trennten sich die Anleger in Scharen von der Aktie.
Am Dienstag legt Nvidia Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor. Analysten erwarten LSEG-Daten zufolge ein Gewinnwachstum von 90 Prozent bei einem Umsatz von 109 Milliarden Dollar. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob der Konzern unter der neuen Führung an seinem optimistischen Ausblick für das kommende Jahr festhält. «Die Optionsmärkte deuten für den Tag der Bekanntgabe auf einen Kursausschlag von etwa sieben Prozent nach oben oder unten hin. Ich bezweifle jedoch, dass die Quartalszahlen ihre übliche Bedeutung haben werden», sagte Chris Weston, Analysechef des Devisenbrokers Pepperstone. Nvidia könne zwar erneut deutlich besser abschneiden als vorhergesagt und seine Ziele anheben, erklärte Weston. «Die Anleger versuchen jedoch zunehmend abzuschätzen, was das Unternehmen in den Geschäftsjahren 2028 und 2029 wert ist - womöglich ohne den Vordenker, dem es seinen Vorsprung verdankt.»
Die Zeitung «Financial Times» berichtete, Huang habe mit Vertrauten über eine mögliche Rückkehr an die Konzernspitze gesprochen. US-Finanzminister Scott Bessent sagte, Nvidia müsse einen neuen Chef «ausserhalb des Unternehmens» suchen. Zwei Tage nach der Nvidia-Bilanz soll der Handel mit den Aktien des Claude-Entwicklers Anthropic beginnen. Der Kursverlauf dürfte damit unmittelbar die Stimmung bei KI-Werten widerspiegeln. Anthropic habe bei institutionellen Anlegern mehr Interesse geweckt als SpaceX, sagten mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. US-Präsident Donald Trump soll im Laufe der Woche zudem Chinas Staatschef Xi Jinping und den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Auf der Tagesordnung am Rande des Forums für Asiatisch-Pazifische Wirtschaftskooperation (Apec) in Shenzhen stehen atomare Abrüstung und der Krieg der USA und Israels mit dem Iran.
Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) veröffentlicht am Mittwoch das Protokoll ihrer Zinssitzung vom Oktober. In dieser Woche treten zudem zahlreiche Fed-Vertreter auf. Anleger suchen nach Hinweisen, ob die Währungshüter für den kommenden Monat eine aussergewöhnlich grosse Zinserhöhung um 50 Basispunkte in Erwägung ziehen. Den Terminkontrakten auf den Leitzins (Fed Funds Futures) zufolge ist eine Anhebung um 25 Basispunkte so gut wie sicher. Die Wahrscheinlichkeit eines Schritts um 50 Basispunkte sank von zwölf Prozent am Vortag auf sechs Prozent. Bis Ende kommenden Jahres sind Zinserhöhungen von insgesamt 90 Basispunkten eingepreist. Fed-Chef Kevin Warsh wird am Montag bei einer öffentlichen Veranstaltung in San Francisco voraussichtlich erklären, KI werde die US-Wirtschaft grundlegend verändern. Für Notenbanker sei jedoch schwer vorherzusehen, wie und wie schnell sich der neue Technologieboom in der Region entwickle.
Den am Freitag veröffentlichten Daten zufolge stiegen die US-Erzeugerpreise im Oktober etwas schwächer als erwartet. Es gab jedoch Anzeichen dafür, dass der Inflationsdruck in die Breite geht. Die Verbraucherpreise waren höher als vorhergesagt ausgefallen. Analysten schätzen auf Grundlage beider Werte, dass der Kern-Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) im Oktober um 0,3 Prozent zulegte. Es wäre der dritte Anstieg in diesem Tempo in Folge. Der PCE-Index ist das bevorzugte Inflationsmass der Fed für ihre Zinsentscheidungen.
+++
05:50
+++
05:30
+++
05:15
(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)