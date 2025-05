Die asiatischen Aktien geben am Dienstagmorgen leicht nach. In Japan fallen die Renditen für superlangfristige Staatsanleihen und haben sich von ihren Allzeithochs nach dem starken Ausverkauf der Anleihen in der vergangenen Woche zurückgezogen. «Diese Anleihen erschienen Anlegern nach dem starken Anstieg ihrer Renditen günstig. Das kurbelte die Nachfrage nach Anleihen an», erklärte Naoya Hasegawa, Chefstratege für Anleihen bei Okasan Securities. In den vergangenen Wochen wurden weltweit langfristige Anleihen verkauft. In Japan wurden die Sorgen durch einen Rückgang der Anleihekäufe durch die Zentralbank und politische Manöver um Konjunkturmassnahmen noch verstärkt. Die Anleger blicken zudem auf eine zweitägige Jahreskonferenz der Bank of Japan (BOJ) und ihres angegliederten Thinktanks, die am Dienstag begann. Bei dem diesjährigen Treffen globaler Zentralbanker in Tokio stehen das schwächelnde Wirtschaftswachstum und die hartnäckige Inflation im Mittelpunkt.