Zu ⁠den grössten Gewinnern am Markt zählten die Aktien der Deutschen Börse mit einem Plus von bis zu 4,5 Prozent. Der Frankfurter Börsenbetreiber hat ​sich mit der spanisch-britischen Allfunds und deren Grossaktionären auf eine ‌Übernahme geeinigt. Mit dem 5,3 ‍Milliarden Euro schweren Rekord-Zukauf will die Deutsche Börse ihr Geschäft mit Fonds-Dienstleistungen ausbauen und ​noch stärker internationalisieren. Kauflaune herrschte auch bei Volkswagen-Aktionären: Europas grösster Autobauer hat 2025 trotz der Absatzschwäche in China, des teuren Strategieschwenks bei Porsche und der ‌Zölle von US-Präsident Donald Trump überraschend viel ⁠Geld in die Kassen bekommen. Der Barmittelzufluss ‌im Autogeschäft lag bei sechs Milliarden Euro und damit um eine Milliarde Euro höher ‍als 2024. Die Aktien gewannen in der Spitze 6,1 Prozent.