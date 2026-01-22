Trump begründete dies mit einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Dabei sei der Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung über Grönland und die gesamte Arktisregion entstanden. Detail dazu sind allerdings nicht bekannt. Zuvor hatte das EU-Parlament im Gegenzug zu Trumps Drohung noch die Ratifizierung des Handelsdeals mit den USA gestoppt. Zudem hat die EU für den heutigen Donnerstag einen Sondergipfel zum Grönland-Kurs einberufen. Wie lange diese Phase der Entspannung nun anhalte, sei angesichts der Sprunghaftigkeit des POTUS sehr ungewiss, meint ein Händler. «Es muss sich erst noch zeigen, wie lange diese Ruhe anhält.» Insgesamt dürfte die politische Unsicherheit hoch und die Lage an den Märkten damit fragil bleiben, meint ein anderer Händler.