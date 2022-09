10:50

Gestützt auf Kursgewinne der Finanz- und Rohstoffwerte gehen Europas Börsen vor dem Wochenende auf Erholungskurs. Dax und EuroStoxx50 stiegen am Freitag um jeweils mehr als ein Prozent auf 13'065 beziehungsweise 3560 Punkte.

Der historische XXL-Zinsschritt der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Donnerstag und die Aussicht auf weiter steigende Zinsen beiderseits des Atlantiks seien für Anleger keine Gründe für einen Ausverkauf, sagte Anlagestratege Jürgen Molnar vom Brokerhaus RoboMarkets. "Während ein Teil den Aktienmarkt vorerst meidet, sieht der andere Teil den nun konsequenten und konzertierten Kampf der Notenbanken als ein gutes Signal und greift ungeachtet der Rezessionsgefahren zu."

+++

09:50

Nach den Kursverlusten der vergangenen Wochen decken sich Anleger wieder mit Bitcoin ein. Die Cyber-Devise verteuert sich um 6,5 Prozent auf 20'627 Dollar. "Schnäppchenjäger befinden sich abermals auf der Pirsch", sagt Analyst Timo Emden von Emden Research. "Abzuwarten bleibt, ob sich der Erholungsversuch nachhaltig ausgestaltet."

+++

09:40

Der SMI liegt 0,16 Prozent im Plus und steht bei 10'809 Punkten.

Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Freitag im frühen Handel dank guter Vorgaben aus den USA und aus Fernost etwas fester. Positive Impulse kommen aus China, wo die Produzenten- und Konsumentenpreise im August weniger stark gestiegen sind als erwartet. Dies gebe der Regierung etwas mehr Spielraum für konjunkturstützende Massnahmen, sagt ein Händler. Da weder Ergebnisse grösserer Unternehmen noch wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda stehen, erwarten Händler einen eher ruhigen Wochenausklang.

Ausserdem scheine der Markt die gestrige Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) verdaut zu haben. Die EZB hatte den Leitzins um 75 Basispunkte angehoben und dabei mehr mit den erhöhten Inflationsprognosen, die weitere Zinserhöhungen erwarten liessen, für Aufregung gesorgt. Zudem hatte sie die Wachstumsprognosen gesenkt. Sie müsse sie weitere Zinsschritte machen, um die hohe Inflation zu bekämpfen, heisst es weiter.

Gefragt sind Technologie- und Finanzwerte wie Temenos (+2,0 Prozent), AMS Osram (+2,4 Prozent), Logitech (+1,6 Prozent) und VAT (+0,5 Prozent) sowie die zinssensitiven Banken CS (+1,6 Prozent), UBS (+1,2 Prozent), Julius Bär (+0,89 Prozent) sowie Partners Group (+0,7 Prozent).

Zahlreiche zyklische Titel stimmen in den Aufwärtstrend ein. Gewinne gibt es bei Adecco, Kühne + Nagel, Schindler und ABB, die zwischen 1,4 und 0,7 Prozent zulegen können.

Dagegen stehen die defensiven Schwergewichte Roche (-0,1 Prozent) und Nestlé (+0,1 Prozent) im Abseits. Nur leicht höher sind Novartis (+0,1 Prozent) - trotz einer positiven Produktmeldung. Der Pharmakonzern teilte anlässlich des Fachkongresses ESMO mit, die Brustkrebstherapie Kisqali verbessere die Überlebenserwartung von Patientinnen mit bestimmten Metastasen signifikant.

Schwächer notieren zudem Sonova, Alcon und Sika mit Einbussen von bis zu 0,2 Prozent.

Bei den Luxusgüterwerten kommt es zu einer gegensätzlichen Entwicklung. Während Swatch (-0,2 Prozent) tiefer notieren, legen Richemont (+1,2 Prozent) klar zu. Schuld daran dürfte wohl Barclays sein. Die Bank hat die Empfehlung für die Aktien des Uhrenkonzerns auf "Equal weight" von "Overweight" gesenkt. Dagegen hob sie das Kursziel für den Schmuckhersteller aus Genf auf 152 von 142 Franken an und bestätigte das Rating "Overweight".

+++

09:00

Der SMI hat den Handel mit einem Plus von 0,26 Prozent eröffnet. Unter den grössten Gewinnern sind dabei die Aktien von Richemont (plus 1,2 Prozent) und der Credit Suisse (plus 1,23 Prozent) zu finden. Die grössten Verluste verzeichnet dabei die Aktie von Zurich Insurance (minus 0,33 Prozent).

Die Marktteilnehmer hätten die stärkste Zinserhöhung in der EZB-Geschichte wohl schon abgehakt, meinen Händler. Die EZB hatte den Leitzins gleich um 75 Basispunkte angehoben. Dabei sorgte aber weniger der Zinsschritt sondern mehr die Erhöhung der Inflationsprognosen, die weitere Zinserhöhungen erwarten liessen, und die gesenkten Wachstumsprognosen für Aufregung. Letztlich sei aber positiv, dass nun auch die EZB entschlossen gegen die hohe Inflation angehen wolle.

Da weder Ergebnisse grösserer Unternehmen noch wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda stünden, dürfte das Geschehen in eher ruhigen Bahnen verlaufen, sagt ein Händler. Leicht positive Impulse kommen aus China, wo die Produzenten- und Konsumentenpreise im August weniger stark gestiegen sind als erwartet. Dies gebe der Regierung etwas mehr Spielraum für konjunkturstützende Massnahmen, sagt ein Händler.

+++

08:00

Der SMI wird gemäss vorbörslichen Angaben der Bank Julius Bär mit einem Plus von 0,19 Prozent in den Handel starten. Alle 20 SMI-Titel stehen im Plus. Die grössten Gewinne zeichnet dabei die Aktie von Geberit (plus 0,66 Prozent). Die kleinsten Gewinne haben die Aktien von Lonza, Roche und Nestlé, alle drei mit einem Plus von 0,16 Prozent.

+++

07:15

Burkhalter : Research Partners erhöht auf 84 (80) Fr. - Halten

: Research Partners erhöht auf 84 (80) Fr. - Halten BKW: Baader Helvea erhöht auf Add (Reduce) - Ziel 125 (115) Fr.

+++

06:05

Gemäss vorbörslichen Angaben der IG Bank wird der SMI den Handel mit einem Plus von 0,16 Prozent eröffnen.

+++

05:50

Die asiatischen Aktien haben am Freitagmorgen langsam zugelegt. Die Märkte hatten sich beruhigt, nachdem die Europäische Zentralbank eine Rekordzinserhöhung vorgenommen hatte und der Chef der US-Notenbank Fed die Aussichten auf eine aggressive Straffung der Geldpolitik verschärft hatte. Fed-Chef Jerome Powell sagte am Donnerstag, die Bank sei "fest entschlossen", die Inflation zu kontrollieren. Die Zinserhöhungen würden fortgesetzt. "Wir erwarten nun eine Anhebung um 50 Basispunkte im November, auch wenn dies eine knappe Entscheidung ist", sagte die Analysten von Barclays.

+++

05:30

Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent höher bei 28.157 Punkten.

+++

05:15

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,8 Prozent.

+++

05:00

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,3 Prozent auf 143,61 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,9442 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,6 Prozent niedriger bei 0,9654 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,7 Prozent auf 1,0067 Dollar und zog um 0,2 Prozent auf 0,9720 Franken an.

+++

22:40

Der Standardwerteindex Dow Jones schloss am Donnerstag 0,6 Prozent höher auf 31'774 Punkten. Der technologielastige Nasdaq Composite rückte 0,6 Prozent auf 11'862 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,7 Prozent auf 4006 Punkte zu. Finanz- und Gesundheitswerte waren gefragt und stützten den Gesamtmarkt.

Die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhälfte ging die vierte Woche in Folge zurück und lag mit 222.000 unter den Markterwartungen. "Nichts in diesen Daten deutet auf eine weitere Abschwächung der Konjunktur, geschweige denn eine Rezession, hin", sagte Ian Stepherdson, Chef-Volkswirt des Research-Hauses Pantheon Macroeconomics.

Parallel dazu bekräftigte Fed-Chef Jerome Powell seine Entschlossenheit, die Inflation in den Griff zu bekommen. Die Zinserhöhungen würden fortgesetzt, bis dieses Ziel erreicht habe. Er warnte vor einer voreiligen Lockerung der Geldpolitik.

Zu den grössten Verlierern am US-Aktienmarkt zählte American Eagle mit einem Kursminus von zeitweise fast neun Prozent. Damit steuerten die Titel auf den grössten Tagesverlust seit zweieinhalb Jahren zu. Der Modehändler setzte nach enttäuschenden Quartalsergebnissen seine Dividendenzahlungen aus. Rabatt-Aktionen und steigende Kosten drückten auf die Gewinne, schrieb Analystin Jonna Kim vom Vermögensverwalter Cowen. Dies brockte anderen Modefirmen wie Urban Outfitters und Abercrombie & Fitch Kursverluste von bis zu 1,5 Prozent ein.

Bei Rivian griffen Investoren dagegen beherzt zu. Die Aktien des Elektroauto-Spezialisten stiegen um fast elf Prozent. Das Unternehmen will künftig gemeinsam mit Mercedes Benz E-Transporter entwickeln. An Rivian ist der Online-Händler Amazon beteiligt, der allein 100.000 Fahrzeuge bestellt hat.

Auch die Papiere von Eve hoben ab. Sie gewannen fast 20 Prozent, nachdem United Airlines ihren Einstieg bei dem Flugtaxi-Anbieter bekannt gegeben hatte. Die Fluggesellschaft orderte bei dem Unternehmen ausserdem 200 Elektro-Flugtaxis mit der Option auf 200 weitere. Damit wachse Eves Auftragsbestand auf knapp 2500 Einheiten mit einem Gesamtwert von mehr als sechs Milliarden Dollar an, rechnete Analyst Marvin Fong vom Brokerhaus BTIG vor.

Die Aktie des Videospiele-Händlers GameStop sprang mehr als sieben Prozent in die Höhe. Börsianer verwiesen auf die Bekanntgabe einer Partnerschaft mit der Kryptobörse FTX US sowie besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen. Im zweiten Quartal verbuchte das US-Unternehmen einen Verlust von 35 Cent je Aktie auf bereinigter Basis. Analysten hatten mit einem Minus von 38 Cent pro Anteilsschein gerechnet.

+++

(Bloomberg/Reuters/AWP/cash)