Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten von Julius Bär 0,4 Prozent tiefer. Gestern Montag hatte der Leitindex 0,17 Prozent höher bei 12'528,61 Punkten geschlossen.

Zu den wenigen Gewinnern im SMI gehören Sika (+0,6%). Die Bauchemie- und Klebstoffherstellerin hat mit ihren Umsatzzahlen die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Givaudan notiert nach Zahlen vorbörslich unverändert. Die Aktien von UBS werden ex-Dividende gehandelt und verlieren 2,4 Prozent.

Erste Lockerungen der Corona-Restriktionen in der chinesischen Finanz- und Wirtschaftsmetropole Shanghai mildern die Nachfragesorgen am Rohstoffmarkt. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee zieht rund zwei Prozent auf 100,51 Dollar pro Barrel an. "Der Ölmarkt ist immer noch anfällig für einen großen Schock, wenn russische Energie sanktioniert wird, und dieses Risiko bleibt auf dem Tisch", sagte Edward Moya, Marktanalyst beim Brokerhaus Oanda.

Die Aktie von Sika steigt auf der Handelsbörse Lang & Schwarz um 1,92 Prozent. Die Bauchemie- und Klebstoffherstellerin hat zu Beginn des Jahres 2022 das hohe Wachstumstempo gehalten und die Erwartungen der Analysten klar übertroffen.

Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Zum Wochenanfang hatte der deutsche Leitindex 0,6 Prozent auf 14'192 Punkte verloren. Auch an den anderen europäischen Börsen zeichnen sich vorbörslich Verluste ab. Im Fokus der Investoren stehen die im Tagesverlauf anstehenden Inflationsdaten aus den USA. Angesichts der drastisch gestiegenen Energiekosten wegen des Kriegs in er Ukraine rechnen Experten mit einem Anstieg der US-Verbraucherpreise um 8,5 Prozent im März. Die US-Notenbank Fed hatte zuletzt signalisiert, die Zinsen aggressiv anheben zu wollen, um die steigende Inflation unter Kontrolle zu bringen.

"Vor allem droht den Aktienmärkten der Abzug von Liquidität seitens der US-Notenbank", sagte Christian Henke, Analyst vom Brokerhaus IG. Auch die EZB wird auf die steigende Inflation in der Euro-Zone reagieren müssen. Mit Spannung warteten Anleger deshalb auf den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank am Donnerstag sowie auf Hinweise zu ihrem weiteren Vorgehen. Auf der Konjunkturseite stehen am Dienstag zunächst noch die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland auf der Agenda. Das Barometer für die Einschätzung der nächsten sechs Monate war im März um 93,6 Punkte auf minus 39,3 Zähler und damit so stark wie nie zuvor gefallen.

Bitcoin fällt 5,3 Prozent auf 39'881 Dollar und rutscht damit unter die Marke von 40'000 Dollar. Die wichtigste Kryptowährung hat seit dem bisherigen Jahreshoch von 48'234 Dollar am 28. März 17,3 Prozent verloren.

Asiatische Aktien gaben trotz der Hoffnung auf gelockerte Corona-Beschränkungen in China weiterhin nach. Hinzu sorgten sich die Anleger um steigende Preise und rasant anziehende Zinsen in den USA.

Die Börse in Tokio hat sich am Dienstag zunächst schwächer gezeigt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,4 Prozent tiefer bei 26.458 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,1 Prozent und lag bei 1868 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle.

