Gemäss vorbörslichen Angaben der Bank Julius Bär wird der SMI den Handel mit 0,21 Prozent im Minus eröffnen. Die Aktie von Novartis ist die einzige Aktie mit Gewinnen (plus 0,22 Prozent). Die grössten Verluste zeichnet hingegen die Aktie von Richemont (minus 3,29 Prozent).

Neue Kursziele:

Idorsia : Morgan Stanley senkt auf 10 (15) Fr.

: Morgan Stanley senkt auf 10 (15) Fr. Credit Suisse: RBC erhöht auf 6,60 (6) Fr. - Sector Perform

Der Euro hat sich am Mittwoch vor der mit Spannung erwarteten Sitzung der US-Notenbank Fed bisher kaum bewegt. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 0,9961 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Auch gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 0,9613 kaum verändert. Ein Dollar kostet derweil 0,9648 Franken.

Inflation - Fed vor drittem Jumbo-Zinsschritt - Kampf gegen Inflation geht weiter https://t.co/drlqeRZlh6 pic.twitter.com/kPXLtRt6Mq — cash (@cashch) September 21, 2022

Die Finanzmärkte warten auf die Entscheidungen der US-Notenbank Fed. Die Währungshüter werden im Kampf gegen die hohe Inflation ihre Geldpolitik voraussichtlich erneut merklich verschärfen. Nach einer kräftigen Zinsanhebung im Juli wird überwiegend mit einer abermaligen Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte gerechnet. Doch auch ein noch grösserer Schritt wird von einigen Marktbeobachtern nicht ausgeschlossen.

Neues Kursziel:

Kühne+Nagel: Goldman Sachs senkt auf 195 (231) Fr. - Sell

Der SMI wird gemäss vorbörslichen Angaben der IG Bank den Handel um 0,28 Prozent im Minus eröffnen.

Die asiatischen Aktien haben zu Handelsbeginn nachgegeben und die Anleiherenditen legten am Mittwochmorgen zu. Die Investoren bereiteten sich auf eine weitere erhebliche Zinserhöhung der US-Notenbank Federal Reserve vor.

Die Märkte rechnen mit einer Wahrscheinlichkeit von 81 Prozent für eine weitere Anhebung um 75 Basispunkte und sehen eine Wahrscheinlichkeit von 19 Prozent für eine Anhebung um einen ganzen Prozentpunkt.

Rezessionsängste - Mega-Zinserhöhungen halten Anleger in Europa auf Trab https://t.co/dHIzXW8IyV pic.twitter.com/W3g5tWGYKu — cash (@cashch) September 20, 2022

"Die Märkte scheinen gut positioniert zu sein für eine Anhebung um 75 Basispunkte in Verbindung mit einem aggressiven Update der Fed", schrieb Taylor Nugent, ein Marktökonom bei der National Australia Bank in Sydney, in einer Kundenmitteilung. Die NAB rechne mit einem Leitzins von "etwa 4 Prozent" am Ende dieses Jahres, wobei bis 2024 keine Zinssenkungen erwartet würden.

Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,4 Prozent tiefer bei 27.309 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,7 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 143,73 Yen und legte 0,4 Prozent auf 7,0425 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9642 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 0,9965 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 0,9607 Franken nach. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,1375 Dollar.

Der Dow-Jones-Index schloss nach seinem Tagestief bei 30 465 Punkten letztlich noch rund 1 Prozent im Minus bei 30 706 Punkten. Der S&P 500 sank um 1,13 Prozent auf 3855 Punkte und der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,85 Prozent auf 11 851 Punkte.

Von der Fed wird zur Wochenmitte wieder ein kräftiger Zinsschritt gegen die hohe Inflation erwartet. Die meisten Experten gehen davon aus, dass die Notenbanker den Leitzins zum dritten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte erhöhen werden. Erst in der Vorwoche hatten die US-Verbraucherpreise für August allerdings derart negativ überrascht, dass einige Marktteilnehmer sogar einen ganzen Prozentpunkt für möglich halten. In jedem Fall sorgen sich die Akteure, dass der Kampf der Fed gegen die Teuerung die US-Wirtschaft in die Rezession führen wird.

Unter den Einzelwerten fielen am Dow-Ende die Papiere von Nike nach einer Abstufung durch Barclays um rund 4,5 Prozent. Den Experten der britischen Bank zufolge droht dem Sportartikelhersteller vielfältiger Gegenwind, etwa durch einen Nachfragerückgang, steigende Lagerbestände und Marktschwankungen in China. Sie senkten ihr Votum daher von "Overweight" auf "Equal Weight".

Noch höhere Kursverluste von mehr als 12 Prozent gab es bei Ford nach beunruhigenden Konzernnachrichten vom Vorabend. Der Autobauer hatte für das laufende Quartal einen massiven Gewinnrückgang im Vergleich zum vorangegangenen Jahresviertel in Aussicht gestellt. So lässt die Inflation einerseits die Zulieferkosten um eine Milliarde Dollar höher als erwartet steigen. Zudem dürften Engpässe bei wichtigen Teilen den Bestand von halbfertigen Fahrzeugen in die Höhe treiben, hatte der Konzern gewarnt. Auch General Motors gerieten in den Sog dieser Aussagen - deren Papiere gaben um 5,6 Prozent nach.

Daneben sorgten Übernahmepläne im Gesundheitssektor für Aufsehen. Bereits seit einiger Zeit will der Versicherer Unitedhealth die Firma Change Healthcare schlucken, einen Zahlungsabwickler für die Gesundheitsbranche. Nun hat am Vortag ein Richter kartellrechtliche Einwände des Justizministeriums ausgeräumt, womit die 7,8 Milliarden Dollar schwere Übernahme wahrscheinlicher wird. Aktien von Change Healthcare kletterten um 6,4 Prozent, Unitedhealth hielten sich im Dow mit kleinem Verlust vergleichsweise gut.

Apple stiegen derweil an der Dow-Spitze um fast 1,6 Prozent. Um seine Profitabilität zu schützen, kündigte der iPhone-Hersteller erhebliche Preiserhöhungen für Apps und In-App-Käufe an - und dies von Europa bis Asien.

Der Euro gab zum US-Dollar etwas nach. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 0,9974 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 0,9986 (Montag: 0,9990) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 1,0014 (1,0010) Euro.

Am US-Anleihenmarkt setzte die Rendite für richtungsweisende Papiere mit einer zehnjährigen Laufzeit ihren Höhenflug auf 3,57 Prozent fort. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel im Gegenzug um 0,44 Prozent auf 113,86 Punkte.

