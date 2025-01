Das Dividendenwachstum als Mass aller Dinge

Unternehmen in wachstumsstarken Sektoren entscheiden sich meist für keine oder nur tiefe Ausschüttungen. Die erwirtschafteten Geldmittel werden in das Wachstum des operativen Geschäfts reinvestiert. Firmen in wachstumsarmen Sektoren haben hingegen oft einen tieferen Bedarf an Kapital. Deshalb wird es an die Aktionäre zurückgeführt.