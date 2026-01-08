- Nestlé: Grupo Santander startet mit Outperform - 91,92 Fr.

- Logitech: UBS senkt auf 94 (100) Fr. - Buy

- Bucher: Berenberg senkt auf Hold von Buy - 397 (448) Fr.

- Adecco: Jefferies senkt auf Underperform (Hold) - Ziel 20 (24) Fr.

- Sika: Citigroup erhöht auf 190 (180) Fr. - Buy

- Kardex: UBS bleibt bei Buy - 355 (353) Fr.

- SGS: Goldman Sachs bleibt bei Neutral - 92 (91) Fr.

- Clariant: Bernstein bleibt bei Market Perform - 7,90 (8) Fr.